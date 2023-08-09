Honor Magic V2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Haziran ayında Çin'de yapılan tanıtımla beraber Honor Magic V2'nin özellikleri belli oldu. Peki, çok yakında küresel olarak piyasaya sürülmeye hazırlanan katlanabilir akıllı telefon modeli Honor Magic V2 neler sunuyor?

Bu rehberde en iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Honor Magic V2'nin fiyatı, küresel çıkış tarihi ve donanım bileşenleri ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Honor Magic V2 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 7,92 inç

: 7,92 inç Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü : 2156 x 2344 piksel

: 2156 x 2344 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 402 PPI

: Yaklaşık 402 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Katlanmış Ekran Boyutu : 6,43 inç

: 6,43 inç Katlanmış Ekran Çözünürlüğü : 1060 x 2376 piksel

: 1060 x 2376 piksel İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.3

: 5.3 NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 66W

: 66W Yazılım: Android 13, MagicOS 7.2

7,92 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic V2, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2156 x 2344 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık olarak 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonun katlanmış hâli 6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 20 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Magic V2'nin arka kameraları 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS, ön kamerası ise 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 66W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Honor Magic V2'nin fiyatı ne kadar?

Honor Magic V2 Fiyatı

Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Honor Magic V2, Çin'de yaklaşık olarak 1.250 dolar başlangıç fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Honor Magic V2 Çıkış Tarihi

Honor Magic V2'nin küresel lansmanı 1 Eylül tarihinde yapılacak. Katlanabilir akıllı telefon Magic V2, yapılan tanıtımın ardından küresel pazarda da satışa sunulacak.

Bu yazıda Honor Magic V2'nin donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.