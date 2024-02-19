Honor X9B Özellikleri ve Fiyatı
Honor'un yeni orta segment akıllı telefon modeli X9b tanıtıldı. İşte uygun fiyatlı ve dayanıklı akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı!
Honor’ın yeni orta segment akıllı telefon modeli X9b geçtiğimiz günlerde Hindistan’da tanıtıldı. Tasarım itibariyle şık bir görünüme sahip olan cihazın satış fiyatı da belli oldu.
16 Şubat itibariyle Amazon’da satışa giren cihazın farklı renk seçenekleri olacağı paylaşıldı. Bazı kullanıcılara özel indirim fırsatları olacağı belirtiliyor. Peki, bu cihazın özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar? İşte, Honor X9b ile ilgili bilmeniz gereken detaylar!
Honor 100 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtımla beraber güçlü donanıma ve şık görünüme sahip Honor 100 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
Honor X9b Özellikleri
Belli bir süre önce Huawei’den ayrılarak kendi cihazlarını piyasaya süren Honor’un üstünde çalıştığı bu model ilk olarak BIS’de görüntülenmişti. Şimdi ise resmi olarak cihazın tanıtım görselleri paylaşıldı.
Bu görsellere baktığımızda klasik saatlerden ilham alınarak tasarlanmış bir kamera seti olduğunu görüyoruz. Dairesel formu ve parlak detayları ile öne çıkan kamera setinin işlevleri de oldukça yeterli.
Cihazın sahip olduğu diğer özellikler ise şu şekilde:
- Ekran: 6,78 inç büyüklüğü ve 1,5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekran
- Ekran yenileme hızı: 120 Hz
- En boy oranı: 19,9:9
- Renk: 10 bit
- Ekran koruma: Darbeye karşı dayanıklı cihazda 5 yıldızlı SGS sertifikası mevcut
- Ana kamera: 108 MP + 5 MP Ultra geniş açı + 2 MP Makro sensör
- Ön kamera: 16 MP
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Grafik işlemci: Adeno 600
- Batarya: 5.800 mAh
- Hızlı şarj desteği: 35W
- Renk seçenekleri: Midnight Black ve Sunset Orange (siyah olan plastik, diğeri ise vegan deriden üretilecek)
- İşletim sistemi: Magic OS 7.2 (Android 13 tabanlı)
- RAM: 8-12 GB seçenekleri mevcut LPDDR4x
- Dahili depolama: 256 GB
- Ek özellikler: Ekran içi parmak izi sensörü, Wi-Fi 802.11ac, 5G bağlantı desteği, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C girişi ve 3.5 mm kulaklık jakı
Honor X9b Satış Fiyatı
Honor X9b ilk olarak internet ortamında satışa sunuluyor. Cihazın başlangıç fiyatı 313 dolar olarak belirtilmiş. Bu tutar, tercih ettiğiniz depolama kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.
Amazon’da satışa çıkan 12 GB’lık modelin yaklaşık 353 dolar gibi bir etikete sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bazı kullanıcılar için özel tanımlanmış indirimler mevcut. ICICI kart kullanıcılarının bu cihazı 36 dolar daha uyguna alabileceğinden söz ediliyor. Ayrıca bu kullanıcılara şarj cihazının hediye edileceği belirtilmiş.
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