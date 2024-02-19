Honor X9B Özellikleri ve Fiyatı

Honor’ın yeni orta segment akıllı telefon modeli X9b geçtiğimiz günlerde Hindistan’da tanıtıldı. Tasarım itibariyle şık bir görünüme sahip olan cihazın satış fiyatı da belli oldu.

16 Şubat itibariyle Amazon’da satışa giren cihazın farklı renk seçenekleri olacağı paylaşıldı. Bazı kullanıcılara özel indirim fırsatları olacağı belirtiliyor. Peki, bu cihazın özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar? İşte, Honor X9b ile ilgili bilmeniz gereken detaylar!

Honor X9b Özellikleri

Belli bir süre önce Huawei’den ayrılarak kendi cihazlarını piyasaya süren Honor’un üstünde çalıştığı bu model ilk olarak BIS’de görüntülenmişti. Şimdi ise resmi olarak cihazın tanıtım görselleri paylaşıldı.

Bu görsellere baktığımızda klasik saatlerden ilham alınarak tasarlanmış bir kamera seti olduğunu görüyoruz. Dairesel formu ve parlak detayları ile öne çıkan kamera setinin işlevleri de oldukça yeterli.

Cihazın sahip olduğu diğer özellikler ise şu şekilde:

Ekran: 6,78 inç büyüklüğü ve 1,5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekran

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

En boy oranı: 19,9:9

Renk: 10 bit

Ekran koruma: Darbeye karşı dayanıklı cihazda 5 yıldızlı SGS sertifikası mevcut

Ana kamera: 108 MP + 5 MP Ultra geniş açı + 2 MP Makro sensör

Ön kamera: 16 MP

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Grafik işlemci: Adeno 600

Batarya: 5.800 mAh

Hızlı şarj desteği: 35W

Renk seçenekleri: Midnight Black ve Sunset Orange (siyah olan plastik, diğeri ise vegan deriden üretilecek)

İşletim sistemi: Magic OS 7.2 (Android 13 tabanlı)

RAM: 8-12 GB seçenekleri mevcut LPDDR4x

Dahili depolama: 256 GB

Ek özellikler: Ekran içi parmak izi sensörü, Wi-Fi 802.11ac, 5G bağlantı desteği, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C girişi ve 3.5 mm kulaklık jakı

Honor X9b Satış Fiyatı

Honor X9b ilk olarak internet ortamında satışa sunuluyor. Cihazın başlangıç fiyatı 313 dolar olarak belirtilmiş. Bu tutar, tercih ettiğiniz depolama kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.

Amazon’da satışa çıkan 12 GB’lık modelin yaklaşık 353 dolar gibi bir etikete sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı kullanıcılar için özel tanımlanmış indirimler mevcut. ICICI kart kullanıcılarının bu cihazı 36 dolar daha uyguna alabileceğinden söz ediliyor. Ayrıca bu kullanıcılara şarj cihazının hediye edileceği belirtilmiş.

Siz bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.