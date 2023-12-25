12 GB RAM'e Sahip Honor Pad 9 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Honor Pad 9 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Honor marka tablet modeline ilişkin ayrıntılar!
İki farklı RAM seçeneği sunan Honor Pad 9 özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, yüksek yenileme hızına sahip olan tablette hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde tabletin neler sunduğunu açıkladık.
Honor Pad 9 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12,1 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 249 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS / 1080p 30FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30FPS
- Yazılım: Android 13 tabanlı Magic UI 7.2
- Batarya Kapasitesi: 8.300 mAh
- Kablolu Şarj: 35W
- Kalınlık: 7 mm
Snapdragon 6 Gen 1 işlemciye ve Adreno 710 GPU'ya sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, yaklaşık 249 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz 278,2 x 180,1 x 7 mm boyutlarında.
Android 13 tabanlı Magic UI 7.2 ile beraber gelen tablet 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunuyor. RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB seçenekleri mevcut. 8.300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken tablet 35W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Peki, Honor Pad 9 ne kadar fiyata satılıyor?
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Honor Pad 9 Fiyatı
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.699 CNY (238 dolar civarında)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.999 CNY (280 dolar civarında)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.199 CNY (308 dolar civarında)
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Bu rehberde Honor Pad 9 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Söz konusu tablet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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