12 GB RAM'e Sahip Honor Pad 9 Özellikleri ve Fiyatı

İki farklı RAM seçeneği sunan Honor Pad 9 özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, yüksek yenileme hızına sahip olan tablette hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde tabletin neler sunduğunu açıkladık.

Honor Pad 9 Özellikleri

Ekran Boyutu : 12,1 inç

: 12,1 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 2560 piksel

: 1600 x 2560 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 249 PPI

: Yaklaşık 249 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 6 Gen 1

: Snapdragon 6 Gen 1 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS / 1080p 30FPS

: 4K 30 FPS / 1080p 30FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30FPS

: 1080p 30FPS Yazılım : Android 13 tabanlı Magic UI 7.2

: Android 13 tabanlı Magic UI 7.2 Batarya Kapasitesi : 8.300 mAh

: 8.300 mAh Kablolu Şarj : 35W

: 35W Kalınlık: 7 mm

Snapdragon 6 Gen 1 işlemciye ve Adreno 710 GPU'ya sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, yaklaşık 249 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz 278,2 x 180,1 x 7 mm boyutlarında.

Android 13 tabanlı Magic UI 7.2 ile beraber gelen tablet 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunuyor. RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB seçenekleri mevcut. 8.300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken tablet 35W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Peki, Honor Pad 9 ne kadar fiyata satılıyor?

Honor Pad 9 Fiyatı

8 GB RAM + 256 GB Depolama : 1.699 CNY (238 dolar civarında)

: 1.699 CNY (238 dolar civarında) 12 GB RAM + 256 GB Depolama : 1.999 CNY (280 dolar civarında)

: 1.999 CNY (280 dolar civarında) 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.199 CNY (308 dolar civarında)

Bu rehberde Honor Pad 9 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Söz konusu tablet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.