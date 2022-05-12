Hotmail Şifremi Unuttum, Ne Yapabilirim?

Outlook veya Hotmail şifremi unuttum diyen kişiler için oldukça detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları uygulayarak popüler e-posta hizmetinde yer alan hesabınızı yeniden alabilirsiniz.

Uzun yıllar önce internet kullanıcılarının kullanımına sunulan Hotmail, 2013 yılında Outlook ile birleştirildi. Gün içerisinde vakit geçirilen hizmetlerden bir tanesi olan e-posta hizmetinde yer alan hesabın şifresi unutulabilir.

E-posta hesabınızın parolasını unutmanız, büyük problemlere yol açabilir çünkü size gönderilen e-postalara erişemezsiniz. Bu e-postaların bazıları önemli olabilir. Eğer hesabınızın parolasını unuttuysanız endişelenmenize gerek yok.

Hotmail şifre değiştirme işlemi için hesaba giriş yapma zorunluluğu bulunmuyor. Bu, özellikle parolasını unutan kişiler için oldukça kullanışlı bir yöntem. Peki, Hotmail şifresi nasıl değiştirilir?

Hotmail Şifremi Unuttum, Yeniden Nasıl Alabilirim?

Hotmail hesap kurtarma sayfasını görüntüleyin.

E-posta, telefon numarası veya Skype adını yazın.

"İleri" butonuna basın.

Hesabınıza kayıtlı telefon numarası çıkacak.

Seçeneği işaretleyin.

Telefon numaranızın son dört hanesini yazın.

"Kod alma" butonuna tıklayın.

Telefonunuza gelen kodu kutucuğa girin.

Yeni parola oluşturun.

Hotmail hesabınızın parolasını unuttuysanız ve bu nedenden dolayı hesabınıza erişemiyorsanız, bazı adımları uygulamanız gerekiyor. Bu adımları sırası ile uygulamanız halinde sıfırlama işlemi gerçekleşecek ve artık hesabınıza yeni parolanız ile erişebileceksiniz.

Popüler e-posta servisinde yer alan hesabınızın şifresini sıfırlayabilmeniz için ilk olarak hesap kurtarma sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Web sayfasını ziyaret ettikten sonra e-posta adresi, telefon numarası veya Skype adını yazın. Bu bilgiyi yazdıktan hemen sonra "İleri" butonuna basın.

Bir sonraki aşamada e-posta hesabınıza kayıtlı olan telefon numarası çıkacak. Telefon numaranızın yer aldığı seçeneğini işaretleyin. Hesabın size ait olduğunu doğrulamak için telefon numarasının son dört hanesini kutucuğa yazmanız gerekiyor.

Telefon numarasının son dört hanesini kutucuğa yazdıktan sonra "Kod alma" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından cihazınıza gelen kodu kutucuğa girin. Kodu girdikten sonra yeni parola oluşturun. İşlemi tamamladıktan sonra artık hesabınıza yeni parolanız ile giriş yapabilirsiniz.

Eğer sistemde kayıtlı olan telefon numarasının yer aldığı telefona şu anda erişemiyorsanız, uygulayabileceğiniz bir yöntem mevcut. Hotmail hesabını kurtarma sayfası üzerinden e-posta adresinizi yazdıktan sonra karşınıza çıkan telefon numarasının altında bir seçenek daha göreceksiniz.

Telefon numarasının yer aldığı sayfada bulunan "Bende bunlardan hiçbiri yok" seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden "Sizinle nereden iletişim kuralım?" Bölümünden kurtarmaya çalıştığınız e-posta adresinden farklı bir adres girmeniz gerekiyor.

Söz konusu kısımdan farklı e-posta adresi yazdıktan sonra alt bölümden görselde gördüğünüz güvenlik kodunu girin. Bu bilgileri girdikten hemen sonra "İleri" butonuna basın. Hesabın size ait olduğunu kanıtlamak için soruları yanıtlayın. Daha sonra işlemi tamamlayın.

Bu yöntemleri uyguladıysanız fakat buna rağmen hesabınızı kurtaramadıysanız Microsoft’un internet sitesi üzerinden hesap destek formu oluşturabilirsiniz.

Hotmail Şifresi Değiştirme Adımları Neler?

Outlook sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Oturum açın" butonuna tıklayın.

E-posta, telefon numarası ya da Skype adını yazın.

"İleri" butonuna basın.

Parolayı girerek hesabınıza erişin.

Sağ üst köşedeki profil simgesine tıklayın.

"Microsoft hesabım" seçeneğini seçin.

"Parola değiştir" butonuna tıklayın.

"Numaralı telefona SMS gönder" butonuna basın.

Telefon numaranızın son dört hanesini yazın.

"Kod gönder" butonuna basın.

Telefonunuza gelen kodu kutucuğa girin.

"Doğrula" butonuna tıklayın.

Yeni şifre belirleyin.

"Kaydet" butonuna basın.

Outlook hesabınıza erişebiliyorsanız ancak parolanızı değiştirmek istiyorsanız, bu işlemi çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Düzenli olarak hesaplarınızın şifrelerini değiştirerek hesap güvenliğini üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Hotmail parola değiştirme işlemi için ilk olarak Outlook isimli popüler e-posta servisinin web sitesine girin. İnternet sitesini görüntüledikten sonra sağ üst köşede konumlanan "Oturum açın" butonuna tıklayın. Bu işlemi yapmanız durumunda oturum açma sayfası ile karşı karşıya kalacaksınız.

Oturum açma sayfası üzerinden ilk önce e-posta adresi, telefon numarası ya da Skype adınızı yazın ve hemen ardından "İleri" butonuna basın. Daha sonra parolayı yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınızı açtıktan sonra e-postaların yer aldığı bir sayfa göreceksiniz.

Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan profil simgesinin üzerine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Microsoft hesabım" seçeneğini seçin. Bir sonraki aşamada hesabınız ile ilgili çeşitli ayarların yer aldığı bir sayfa görüntülenecek.

Açılan sayfa üzerinden "Parola değiştir" butonuna tıklayın. "Kimliğinizi doğrulayın" penceresinde yer alan "Numaralı telefona SMS gönder" seçeneğini seçin. E-posta adresinize kayıtlı olan telefon numarasının son dört hanesini kutucuğa yazın.

Telefon numarasını yazdıktan sonra "Kod gönder" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde telefon numarasının yer aldığı cihaza bir kod gönderilecek. Telefonunuza gelen kodu ekranda yer alan kutucuğa girin ve "Doğrula" butonuna tıklayın.

"Geçerli parola" kısmından mevcut şifrenizi girin. "Yeni parola" kısmına hesabınız için yeni parolayı yazın. Daha sonra alttaki kutucuğa yeni parolanızı tekrar girin. Mevcut ve yeni parolaları yazdıktan sonra "Kaydet" butonuna basın. Bu işlemi yapmanız halinde parolanız değiştirilecektir. Artık yeni parolanız ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Bu yazıda parolasını unuttuğunuz Hotmail hesabınızı nasıl kurtarabileceğinizi detaylı bir şekilde açıkladık. Rehberimizde ayrıca erişebildiğiniz Hotmail hesabınızda parolanızı nasıl değiştirebileceğinizi ayrıntılı anlattık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.