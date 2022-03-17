Android yüklü mobil cihaz kullanıcıları için hazırlanmış olan popüler e-posta servisinin üreticisi tarafından hazırlanan resmi uygulamasıdır.

Tuna Aras - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yıllardır ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kullanılan Hotmail günümüzde o kadar popüler bir konumda yer almasa da zamanında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaptı. Mailleşmenin popüler olduğu bir dönem de hayatımıza giren ve milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Hotmail, günümüzde yerini Gmail'e bıraktı. Pek çok Hotmail kullanıcısı Gmail uzantılı mail adresleri kullanmaya başlarken Hotmail cephesi de kan kaybetmeye devam etti. Günümüzde ülkemizde popüler olmasa da dünyanın bazı yerlerinde hala kullanılmaya devam edilen başarılı mail uzantısı, Android uygulaması sayesinde mobil platformda da kullanılıyor.

Hotmail APK İndir

Hotmail e-posta servisini bilmeyen yada kullanmayan yoktur herhalde. Hayatımızı ilk giren e-posta servislerinden biri olan Hotmail, günümüzde de 330 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. 2005 yılından itibaren Live ismini alan servis, aldığınız kullanıcı adı ile Microsoft'un tüm servislerine ulaşabilme imkanınıda sunmaktadır.

Hotmail Genel Özellikler: