Telefonda Büyük Ekran Şart Diyenler İle Fotoğrafçılık Meraklılarının Buluşma Noktası HUAWEI Mate X7!

Premium bir katlanabilir telefon olan HUAWEI Mate X7, gelişmiş kamera sistemi, üst düzey dayanıklılık, büyüleyici ekranı ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. HUAWEI Mate X7 incelemesi ile katlanabilir telefonun neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

HUAWEI Mate X7 İncelemesi

HUAWEI Mate X7, doğru ve gerçek renk üretimine odaklanan XMAGE kamera sistemi, ultra dayanıklı Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi ve devasa ekranıyla birlikte üst düzey bir deneyim sunuyor. Performans, tasarım, dayanıklılık, kamera ve yenilikçi kullanıcı deneyimin en iyi yanlarını bir araya getiren HUAWEI Mate X7, yalnızca bir katlanabilir telefon değil aynı zamanda ileri düzey fotoğrafçılık, daha ince ve dayanıklı gövdesiyle gerçek bir amiral gemisi akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

Dev Ekran ile Tablet Seviyesinde Deneyim

HUAWEI Mate X7'in 8 inç büyüklüğündeki HUAWEI X-True ekranı, onu gerçek bir üretkenlik cihazına dönüştürüyor. Bölünmüş ekran ile aynı anda birden fazla uygulama kullanabiliyorsunuz. Bu, birçok alanda önemli bir avantaj sağlıyor. Örneğin iki farklı alışveriş sitesini veya teknik dokümanları açarak karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Öte yandan video konferans uygulamasında toplantı yaparken aynı zamanda not alabilmek de mümkün.

Google Drive üzerinden dosya açarken YouTube'da video da izleyebiliyorsunuz. Böylece bir tablete gerek kalmadan iki farklı aktiviteyi aynı anda yapabiliyorsunuz. Bu senaryorlarda akıcı bir performans elde edildiğini de belirtelim. İş toplantılarında, sunumlarda ve içerik üretiminde katlanabilir yapının bir prestij sağladığını da söyleyebiliriz.

HUAWEI Mate X7'nin dev ekranının sunduğu birçok avantajı daha bulunuyor. Bildiğiniz üzere finans dünyası hız ve detaylı analize dayanıyor. Standart telefonlarda borsa grafiklerine bakarken zaman aralığını görmek için sürekli sağa veya sola kaydırma yapmak gerekebiliyor. Dev ekranda ise ekstra bir kaydırma yapmaya gerek kalmadan bilgiler görüntülenebiliyor.

Standart telefonlarda telefonun yatay konumda durabilmesi için bir standa ihtiyaç duyulur. HUAWEI Mate X7 ise katlanabilir yapısı sayesinde herhangi bir standa gerek kalmadan yatay olarak durabiliyor. Böylece YouTube, Netflix ve Disney Plus+ gibi hizmetlerden istediğiniz videoyu, diziyi veya filmi rahatça izleyebiliyorsunuz.

Üst Düzey Dayanıklılık: Kristal Zırh Kunlun Cam

Premium segmentte estetikten ödün vermeyen HUAWEI Mate X7, çok dayanıklı bir yapıya sahip. Ekranda Kristal Zırh Kunlun Cam bulunuyor. Düşme direncini 25 kat arttıran bu camın sıradan bir cam olmadığını, çizilmelere ve darbelere karşı ultra dayanıklı olduğunun altını çizelim. Bu, telefonun uzun vadeli bir kullanım imkânı sunmasına olanak tanıyor.

Katlanabilir telefonda IP59 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun yüksek basınçlı suya ve sıçramalara karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu sayede telefon suya düştüğünde veya yağmurlu bir günde dışarıdayken herhangi bir endişe yaşamanıza gerek kalmıyor. Katlanabilir menteşenin pürüzsüz açılıp kapanması ise hem daha iyi bir deneyim elde edilmesini hem de sağlamlık hissi sağlıyor.

Gelişmiş Menteşe Sistemi

HUAWEI Mate X7'de üç katmanlı kompozit ultra dayanıklık yapıya sahip ana ekran bulunuyor. Bu katmanlar arasında Newtonyen olmayan akışkan koruyucu katman, UTG darbeye dayanıklı katman ve karbon fiber destekli katman yer alıyor. Bu sistem, HUAWEI Mate X6'ya kıyasla yüzde 100 oranında daha azla bükülme direnci, yüzde 20 oranında daha fazla darbe direnci sağlıyor. Üç katmanlı kompozit ultra dayanıklı yapı sayesinde ayrıca kalıcı izler ve işlevsel sorunlarla karşılaşılmıyor.

Menteşeler, katlanabilir telefonların katlanıp açılmasını sağlayan en kritik parçalardan biridir. Normalde katlanabilir telefonların en büyük düşmanı tozdur çünkü menteşe arasına giren bu tozlar ekranın bozulmasına yol açabilir. HUAWEI Mate X7'nin bu konu ile ilgili "gelişmiş hassas menteşe" teknolojisine sahip olduğunu belirtelim. Telefon hafif toza maruz kalsa bile bu teknoloji sayesinde mekanizma sorunsuz ve statil bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Gelişmiş Hassas menteşe ayrıca yapısal bütünlüğünü koruyor ve deformasyona uğramıyor. Bu da katlanabilir telefonun uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Etkileyici Kamera: XMAGE ve True-to-Colour

HUAWEI Mate X7'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.49-f/4.0 diyafram açıklığına sahip ultra aydınlatma HDR kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip telefoto makro kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve True-to-Colour sensörü bulunuyor.

HUAWEI Mate X7'nin kamera sistemi, fotoğrafçılığı yalnızca teknik bir özellik değil, duygusal bir deneyim hâline getiriyor. HUAWEI Mate X7'de HUAWEI'in kendi görüntüleme teknolojisi XMAGE bulunuyor. Bu XMAGE teknolojisi, doğallık ve netlik gibi konularda inanılmaz bir performans sergiliyor. Profesyonel fotoğraf makinesi kalitesinde görüntüler elde edilebiliyor.

True-to-Colour sensörü, HUAWEI Mate X6'ya kıyasla renk doğruluğunu %43 oranında arttırıyor. Bu sayede gerçek hayatta gördüğünüz renkle ekranda gördüğünüz renk aynı oluyor. İster canlı bir konserde ister gün batımının sıcak tonları olsun, doğru renk tonuyla harika görüntüler elde edebiliyorsunuz.

Karışık ve neon ışıklarında renkler bozulmadan, doğal şekilde yakalanabiliyor. Katlanabilir bir telefonda bulunan en büyük telefoto diyafram açıklığına sahip olan HUAWEI Mate X7'de HUAWEI Mate X6'ya kıyasla ışık girişi %86 oranında arttırıldı. 3,5x telefoto kamera hem portre hem de makro konusunda çok başarılı bir iş çıkarıyor. Bu kamera ile uzaktaki mimari detayları bile profesyonelce yakalayabiliyor.

Gelişmiş dinamik aralık, videoları bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ultra HDR video sayesinde gölgeler kaybolmuyor, parlak alanlar ise patlamıyor. Böylece dengeli görüntülere sahip olunabiliyor. Ana kamera, büyük boyutlu sensör ve 10 boyutlu ayarlanabilir fiziksel diyafram ile ışık hassasiyetini HUAWEI Mate X6'ya kıyasla %31 oranında arttırıyor. Geceleri bile çok kaliteli görüntüler elde edilebiliyor.

Yapay Zekâ Destekli Akıllı Özellikler

Katlanabilir telefon, yapay zekâ destekli özellikleriyle de kendisine hayran bırakmayı başarıyor. AI destekli en iyi ifade özelliği, birden fazla kişinin yer aldığı fotoğraflarda herkesin en iyi hâlini kolaylıkla seçmeye olanak tanıyor. AI gürültü engelleme özelliği ise sesli ve görüntülü görüşmelerde sesin net olmasını sağlıyor.

Ana konuşmacıyı akıllıca tanımlayan AI destekli gürültü engelleme özelliği, birden fazla mikrofondan gelen girdileri birleştirerek arka plan konuşmalarını ve ortam gürültüsünü bastırıyor. Yapay zekâ tabanlı bu özellikler, HUAWEI Mate X7'yi sadece güçlü değil aynı zamanda akıllı bir yol arkadaşı hâline getiriyor.

Tüm Uygulamalara Sorunsuz Erişim

HUAWEI Mate X7'de tüm HUAWEI cihazların resmî uygulama mağazası olan AppGallery üzerinden dilediğiniz tüm uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Modern arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanıma sahip olan AppGallery'i kullanarak Android alışkanlıklarınızı kesintisiz bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz.

AppGallery üzerinden WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarından YouTube gibi video izleme uygulamalarına, alışveriş uygulamalarından bankacılık uygulamalarına kadar geniş uygulama yelpazesine hızlıca erişebiliyorsunuz. Bunlar arasında Snapchat, TikTok, e-Nabız, MHRS, Vodafone Yanımda, Turkcell, Türk Telekom, Opera, Kaspersky, TOD TV, YouCut, Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden, Telegram, EBA, Yemeksepeti, Getir ve daha çok sayıda uygulama bulunuyor. YouTube'un yanı sıra Google Drive ve Google Maps gibi uygulamalar da sorunsuz şekilde çalışıyor.

Uzun Pil Ömrü ve Yüksek Şarj Hızı

HUAWEI Mate X7 ayrıca 5300 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrüyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Telefon ayrıca 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojiler, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Huawei Mate X7 İçin Özel Kampanyayı Kaçırmayın

HUAWEI çevrim içi mağazasında 9-15 Şubat tarihleri arasında abone olup HUAWEI Mate X7'yi satan alan kişilere Wi-Fi Mesh X3 Pro hediye verilecek. 16 Şubat-2 Mart tarihleri arasında "10.999 TL değerinde indirim kazanmak için 99 TL öde" kampanyası geçerli olacak. Ayrıca HUAWEI Mate X7'yi satın alan kişilere WATCH GT 6 Pro kahverengi/siyah veya WATCH GT 6 altın, 66W şarj aleti, 1 yıl ek garanti hediye edilecek.

Ön sipariş süreci sona erdikten sonra 2 Mart tarihinde WATCH GT 6 Pro kahverengi/siyah veya WATCH GT 6 altın ve 66W Şarj Aleti ve Wifi Mesh X3 Pro Suite hediye 1 yıl ek garanti hediye avantajlarından da yararlanılabilecek. Kampanya sayfası üzerinden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Sonuç

HUAWEI Mate X7, katlanabilir telefonların sadece "yenilikçi" değil aynı zamanda her gün güvenle kullanılan, güçlü ve prestijli ana cihazlar olabileceğini gözler önüne seriyor. Premium segmentte konumlanan HUAWEI Mate X7 hem etkileyici tasarımı hem gelişmiş kamera sistemi hem de üst düzey dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

Sonuç olarak HUAWEI Mate X7, premium bir katlanabilir telefon kullanmak isteyen kişiler için harika bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ekrandan kameraya, dayanıklılıktan pil ömrüne kadar her konuda çok başarılı bir performans sergileyerek ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Bu rehber HUAWEI iş birliği ile hazırlanmıştır.