Xiaomi 18 Serisi Muhtemel Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi 17 serisinin tanıtılmasından bu yana serinin bir sonraki modelleri merakla bekleniyor. Yaza doğru ilerlerken Xiaomi 18 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar da birer birer açıklığa kavuşmaya başladı. Şimdiye kadar yaşanan sızıntılara göre seri toplamda dört modelden oluşacak.

Standart modelin yanı sıra Pro, Pro Max ve Ultra modellerini göreceğiz. Bunların arasından mutlaka çok beklediğiniz bir model vardır ama sadece bir tanesine odaklanmak yerine her birini detaylı şekilde ele alacağız. Bu sayede Xiaomi 18 serisinde sizi nelerin beklediğini öğreneceksiniz. Dilerseniz gelin, sızıntıları göz önüne alarak hazırladığımız bu rehberde seri hakkında merak edilen tüm ayrıntıları hızlıca öğrenelim.

Xiaomi 18'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Xiaomi 18'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18, 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunacak. Ekran boyutunun oyun oynama gibi telefonu uzun bir süre kullanmak zorunda olunan aktiviteler için ideal olduğu söylenebilir. Ekrandaki içerikler rahat şekilde görünecektir. Bunun haricinde telefonu uzun bir süre tek elle kullanmak mümkün olacaktır. Kullanıcının cebinde de aşırı yer kaplamayacaktır.

Cihazı öne çıkaran yönlerinden biri, OLED ekran teknolojisi olacak. Bu ekran teknolojisinde her piksel kendi ışığını üretir ve bu sayede genel olarak canlı renkler ve derin siyah elde edersiniz. Özellikle film izlerken ya da oyun oynarken ekranın tamamen karanlık kalan kısımlarında grileşme olmayacaktır.

Yüksek yenileme hızı, menüler arasında geçiş yapma, ekranı kaydırma ve benzeri animasyonlarda akıcı hissiyat elde etmenize yardımcı olacaktır. Öte yandan yüksek parlaklık değeri de yoğun güneş ışığı altında bile ekranı net şekilde görmenizi mümkün kılacaktır. Elinizle gölge yapmak gibi gereksinimleriniz olmayacaktır.

Xiaomi 18'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Şu an birçok akıllı telefonda kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5, ortalama olarak CarX Street'te 60 FPS, Where Winds Meet'te 60 FPS, Tomb Raider'da 117 FPS elde etmeye olanak tanıyor. Xiaomi 18, yeni işlemci sayesinde en zorlu oyunlarda bile yüksek performans sağlayacak.

Xiaomi 18'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bununla birlikte telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde olan ultra geniş açılı kamera da bulunacak. Serinin bir önceki standart modeli Xiaomi 17'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Dolayısıyla yeni modelde kamera tarafında önemli bir iyileştirme olacak. Bu iyileştirme, fotoğraf çekimlerinde detayları daha iyi yakalama gibi avantajlar sağlayacak.

Xiaomi 18'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu şu an Türkiye'de 74 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 18, önceki modele göre daha güçlü donanımla birlikte kullanıcıları karşılayacak. Bunu göz önüne alarak yeni modelin Türkiye fiyatının 80 bin TL civarı olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii, şu ana kadar konuya dair bir açıklama yapılmadı. O yüzden fiyatın değişebileceğini de belirtelim.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh civarı

Hızlı Şarj: 100W

Xiaomi 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın ekran boyutu 6,4 inç olacak. OLED ekran sayesinde herhangi bir film, dizi ve benzeri içerikleri izlemek epey keyifli olacaktır. Bu ekran teknolojisi, karanlık sahnelerde görülen grileşme gibi sorunlar yüzünden dikkatin dağılmasına izin vermeyecektir. Yüksek yenileme hızı sayesinde de hızlı tempolu oyunlarda daha az hareket bulanıklığı ile karşılaşmanızı sağlayacaktır. Ayrıca sosyal medyada kaydırma yaparken de gözün yorulmasının önüne geçecektir.

Xiaomi 18 Pro'nun Hangi İşlemci Bulunacak?

Yeni telefonda standart model gibi Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisini göreceğiz. Bu işlemci henüz tanıtılmadı ama ortaya çıkan bilgilere göre işlemci, 2 nm üretim süreciyle çalışacak. Bu, Xiaomi 17 Pro'da kullanılan Snapdragon 3 nm üretim süreciyle geliştirilen ve Xiaomi 17 Pro'da da kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine göre daha yüksek performans sağlayacağı ve güç tüketimi açısından daha verimli çalışacağı anlamına geliyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde bir periskop telefoto kamera olacak. Buna ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Hatırlatmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro, kullanıcıları 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile karşılamıştı. Bu da bize kamera tarafında ciddi bir yenilik olacağını gösteriyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlayacak olursanız Xiaomi 17 Pro için 4 bin 999 yuan (33 bin 371 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro, donanım yönünden önceki modele göre büyük iyileştirmelerle birlikte gelecek. Bunu göz önüne aldığımızda yeni telefon için de 5 bin 350 yuan (35 bin 714 TL) civarı bir fiyat etiketi belirlenebileceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Xiaomi 18 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Xiaomi 18 Pro Max, kullanıcıların karşısına OLED ekranla çıkacak. Bununla birlikte 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunacak. Xiaomi 17 Pro Max'te ise 6,9 inçlik AMOLED ekran tercih edilmişti. Bu model de 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in Hangi İşlemci Bulunacak?

Yeni amiral gemisi, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisine sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere bu işlemci de henüz çıkmadı fakat Snapdragon 8 Elite Gen 6 gibi bu da 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bilmeyenler için bu değer ne kadar düşük ise o kadar az güç tüketir ve az ısınır. Ayrıca pil tüketimi konusunda da daha çok avantaj sunar ve genel olarak daha iyi performans sağlar. İşte tüm bu avantajlardan Xiaomi 18 Pro Max'te de yararlanacağız.

Bu arada hatırlatmak gerekirse Xiaomi 17 Pro Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'da 120 FPS elde etmenize olanak tanıyor. Bunun yanı sıra Wuthering Waves gibi yoğun grafiklere sahip olan oyunlarda da 60 FPS'i görebiliyorsunuz.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefon, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yanı sıra 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile gelecek. 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerde video kaydı yapabilecek. Xiaomi 17 Pro Max'te ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunduğunu hatırlatalım.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro Max için 5 bin 999 yuan (40 bin 47 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro Max ise önceki modele göre daha güçlü donanımla piyasaya sürülecek. Dolayısıyla fiyatının 6 bin 350 yuan (42 bin 390 TL) civarı fiyat etiketine sahip olabileceğini söylemek mümkün. Tabii, Xiaomi henüz fiyata ilişkin bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Batarya Kapasitesi: En az 8.000 mAh

En az 8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Xiaomi 18 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Xiaomi 18 Max, OLED ekrana sahip bir model olarak piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sağlayacak. OLED ekran sadece iyi bir görüntü sunmakla kalmayacak, bunun yanında pil tüketimi konusunda da büyük avantaj sağlayacaktır. Yenileme hızı, önceki modellerde olduğu gibi kullanıcının akıcı hissiyata sahip olmasını mümkün kılarken yüksek parlaklık değeri sayesindeyse kullanıcılar ekranı sorunsuz şekilde görebilecek, güneş altında telefon kullanmayı sorun etmeyecektir.

Xiaomi 18 Max'in Hangi İşlemci Bulunacak?

Serinin bu modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinin kullanılacağı öngörülüyor. Henüz piyasaya sürülmediği için performans hakkında fikir edinmek adına Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine göz atabiliriz. Daha önce OnePlus 15, POCO F8 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra gibi modellerde de gördüğümüz bu işlemci, PUBG Mobile gibi popüler oyunlarda 120 FPS, Genshin Impact gibi yoğun kaynak tüketimi olan yapımlarda ise 60 FPS elde etmenize olanak tanıyor. Bu işlemci, söz konusu oyunlarda çok daha akıcı deneyim elde etmenize olanak sağlayacaktır.

Xiaomi 18 Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Buna 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ana kameranın çözünürlüğü, özellikle gündüz çekimlerinde kusursuz derecede kaliteli görünen fotoğraflar elde etmeyi mümkün kılacaktır.

Ultra geniş açılı kamera, geniş manzaralarda daha fazla alan elde etmenizi sağlarken periskop telefoto kamera ise detay kaybını minimum seviyeye indirecektir. Xiaomi'nin yazılım tarafında nasıl bir yaklaşım benimseyeceğini zaten Xiaomi 17 ile yapılan çekimlerden biliyoruz. 200 megapiksel ana kamera ile birlikte ortaya önceki serinin standart modeline göre çok daha kaliteli görseller koyacaktır.

Xiaomi 18 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 18 Max'in çift 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera, aşırı güçlü işlemci, en az 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 6,9 inçlik OLED ekran gibi oldukça zengin bir deneyim sunan özelliklerle birlikte gelecek olması dolayısıyla fiyatının (eğer Türkiye'de satılırsa) 100 bin TL'nin üzerinde olması muhtemel. Tabii, şu ana kadar konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden farklı fiyata sahip olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Xiaomi 18 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Xiaomi 18 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18 Ultra, 6,9 inç ekran boyutu ile piyasaya sürülecek. OLED ekran teknolojisine sahip olacak bu modelde 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık göreceğiz. OLED ekran, daha zengin ve canlı bir görüntü deneyimi elde etmemize olanak tanırken yüksek parlaklık değeri ise güneşten kaçmaya gerek bırakmayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde de animasyonlar epey akıcı hissettirecek.

Xiaomi 18 Ultra'nın Hangi İşlemci Bulunacak?

Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi yer alacak. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu işlemci henüz tanıtılmış değil ancak Qualcomm'un mevcut en güçlü işlemcisinden çok daha iyi performans elde etmeye yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Yoğun grafikler içeren, çok fazla güç tüketen ve cihazı epey zorlayan oyunlarda oldukça etkili olacaktır. Xiaomi 18 Ultra, bu işlemci sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi sağlayacaktır.

Xiaomi 18 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefon, çift 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile birlikte gelecek. Bu çözünürlüğe sahip olan ana kamera ve periskop telefoto kameranın yanı sıra telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da yer alacak. Yeni amiral gemisi, bu özellikler sayesinde profesyonel kameralarla yarışacak seviyeye gelecek. Özellikle video içerik üretenler tarafından güçlü bir araç olarak kullanılması bile mümkün.

Xiaomi 18 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın şu anda 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sunan versiyonu Türkiye'de 109 bin 999 TL fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor. Yeni model, öncekine göre daha iyi özelliklere sahip olacak. Bunu göz önüne alarak yeni telefonun da aynı RAM ve depolama seçenekleri ile 120 bin TL'ye piyasaya sürülebileceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Xiaomi 18'in standart, Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026'da tanıtılacak. Ultra modeli ise bu yılın sonunda yani Aralık ayında kullanıcılarla buluşturulacak. Öte yandan Xiaomi 18 Max'in ne zaman tanıtılacağı şu anlık belirsizliğini koruyor fakat bu yıl içinde piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor. Xiaomi 17 Max'in Mayıs 2026'nın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Xiaomi 18 Max de gelecek yıl aynı dönemde kullanıcılarla buluşabilir.

Xiaomi 18 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an sadece Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra satılıyor. Bu, standart ve Ultra modeli Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacağını ama Pro ve Pro Max modellerinin Türkiye'ye gelme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Öte yandan Xiaomi 17 Max modeli henüz piyasaya sürülmedi, o yüzden bu modelin Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Eğer bu model Türkiye'ye gelirse Xiaomi 18 Max de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de doğrudan satın alınabilir bir model olacaktır.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin büyük bir merakla beklenen 18 serisinde kamera, performans ve batarya üçlüsüne yoğunlaşacağını görüyorum ki bunlar zaten sayısız kullanıcının bir telefon almadan önce çok önem verdiği ve detaylı şekilde incelediği başlıca özellikler. Her üçüne de aynı şekilde önem vereceği için akıllı telefon pazarında epey etkili ve rağbet gören bir model olacağını düşünüyorum.