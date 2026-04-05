Türkiye, geçtiğimiz günlerde 5G teknolojisine geçiş yaptı. Resmi açıklamara göre ülkemizde 22 milyon 5G destekleyen cihaz var. Söz konusu cihazların sahipleri bu gelişmiş bağlantı seçeneğini kullanmaya başladı. Ancak fark edeceğiniz üzere nüfusu 86 milyon olan bir ülke için 22 milyon cihaz pek de fazla değil. Biz de 5G destekli telefon almayı düşünen ama bunu yaparken bir servet harcamak istemeyen kullanıcılar için en uygun fiyatlı seçenekleri listeledik.

Türkiye'de Satılan En Ucuz 5G Destekli Telefonlar Hangileri?

Samsung Galaxy A36 5G

Redmi Note 14 5G

Nothing Phone (3a) Lite

Tecno Camon 40 Pro 5G

Oppo Reno13 F 5G

Vivo Y29s 5G

Poco M8 5G

5G destekli akıllı telefonlar ülkemizde uzun zamandır satılıyor. Örneğin iPhone 12 ve sonrasında çıkan tüm Apple modelleri 5G'yi destekliyor. Ancak söz konusu telefonların fiyatı göz önünde bulundurulduğunda bu pek de şaşırtıcı değil. Biz bu içerikteki telefonları belirlerken bütçenizi göz önünde bulundurduk. Yine de bunu yaparken kullanılabiliriği göz ardı etmedik. Performans, çıkış tarihi ve daha pek çok konuyu göz önünde bulundurduk.

Samsung Galaxy A36 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 (FHD+) piksel

1080 x 2340 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP

50 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7 (Android 16 / One UI 8.5 Güncellenebilir)

Android 15 tabanlı One UI 7 (Android 16 / One UI 8.5 Güncellenebilir) Bağlantı: 5G Desteği

Samsung Galaxy A36 5G, Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 5G telefonlardan biri. Cihaz, 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Bilmeyenler için 6.7 inç oldukça büyük bir ekran. Hatta Galaxy S26+ ve iPhone 15 Pro Max gibi telefonlar da bu ekran boyutuna sahip.

Söz konusu panel 1080x2340 (FHD+) çözünürlüğüe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. FHD+ günümüzde oldukça standart bir çözünürlük. Yine Galaxy S26 dahil pek çok amiral gemisi modelde bunu görmek mümkün. 120 Hz tazeleme hızı ise ekrandaki görüntünün çok daha akıcı olmasını sağlar.

Galaxy A36, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Listemizde yer alan Poco M8 ve bazı Sony modellerinde de kullanılan bu işlemci, günlük kullanım için oldukça yeterli. Oyun performansı ise şaşırtıcı şekilde başarılı. Örneğin Genshin Impact ile yapılan testler uzun kullanımda bile 30 ile 60 FPS arası değişken bir FPS oranı gösteriyor.

PUBG Mobile ve COD Mobile gibi oyunlarda ise 60 FPS sabitlenmiş bir deneyim görüyoruz. 6 ve 8 GB RAM seçeneği ile gelen Galaxy A36, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri var. Telefon, 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Şarj hızı ise 45W.

Yapılan testler telefonun yoğun kullanımda yaklaşık 10 saat ekran süresi sunduğunu ve baytarya tükendiğinde 1 saat 10 dakika içinde yüzde 100 şarj olduğunu gösteriyor. Kamera tarafında ise üçlü bir dizilim bizleri karşılıyor.

Bunlar 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ekstra geniş açı sensörü ve 5 megapiksel makro lensi. Ön tarafta ise 12 megapiksel bir kamera mevcut. Burada size saatlerce kameraların teknik özelliklerinden bahsedebilirim. Ancak telefonun kamerası ile iglili detayları merak ediyorsanız YouTube'dan test videosu izlemek daha doğru seçenek olacaktır.

Samsung Galaxy A36 5G, kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıktı ve şu anda Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi almış durumda. Daha uzun yılllar da güncelleme alacağını söylemek mümkün.

Samsung Galaxy A36 5G Türkiye Fiyatı Kaç TL?

8 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip Samsung Galaxy A36 5G: 16.299 TL

8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip Samsung Galaxy A36 5G: 17.999 TL

Redmi Note 14 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 (FHD+) piksel

1080 x 2400 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7025

MediaTek Dimensity 7025 RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya: 5.110 mAh

5.110 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Bağlantı: 5G Desteği

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 5G'li telefonlar listemizin ikinci sırasındaki model ise Redmi Note 14 5G. Ki bana göre bu listedeki en fiyat performans odaklı modellerden biri. Söz konusu model 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Kıyaslamak gerekirse bu A36 5G'den çok az da olsa daha küçük bir ekran.

Redmi Note 14 5G'de kusursuz siyahlar, canlı renkler ve yüksek enerji tasarrufu sunan AMOLED bir panel kullanılıyor ve söz konusu panel yine 1080x2400 (FHD+) çözünürlüğüe sahip. Ayrıca ekran bu modelde de 120 Hz tazeleme hızı ile hem günlük kullanımda hem de oyunlarda akıcı bir deneyim sunuyor.

Redmi Note 14 5G'yi A36 5G'den ayıran şey ise işlemcisi. Bu defa Qualcomm yerine MediaTek'in geliştirdiği Dimensity 7025 karşımıza çıkıyor. Bu işlemci daha önce de Poco M7 Pro 5G gibi bazı modellerde karşımıza çıkmıştı. 7025 yine günlük kullanım için oldukça yeterli bir yonga seti. Oyun performansı ise biraz tartışmalı.

Redmi Note 14 5G'nin oyun testlerine baktığımızda Genshin Impact ve PUBG Mobile gibi oyunlarda 30-60 FPS arasında bir deneyim sunduğunu görüyoruz. Ancak bu değer uzun süreli kullanımda ısı kaynaklı düşüyor. 30'un altına düştüğünde ise genel deneyim kötüleşiyor. Eğer arada girip kafa dağıtacaksanız sorun yok.

Ama düzenli olarak mobil oyun oynayan ve özellikle rekabetçi oyunları tercih eden biriyseniz bu telefon size uygun değil. Muhtemelen listemizde yer alan Poco M8 5G modeller bu açıdan sizi daha çok tatmin edecektir. Redmi Note 14 5G, 6, 8 ve 12GB RAM seçeneklerine sahip. Depolama tarafında ise 128, 256 ve 5126 GB seçenekleri mevcut.

Redmi Note 14 5G, 5110 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Yine bataryanın şarj hızı 45 W. Kablosuz şarj ise bu fiyat aralığında beklendiği üzere yok.Yoğun kullanımda söz konusu model 10 saat kadar ekran süresi sunuyor. Tekrar yüzde 100 şarj olması ise yine 1 saat 10 dakikayı buluyor.

Kamera tarafında ise yine üçlü bir dizilim bizleri karşılıyor. Bu dizilimde 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel geniş açı sensörü ve 2 megapiksel makro lensi yer alıyor. Ön tarafta ise 20 megapiksel bir kamera yer alıyor.

Redmi Note 14 5G Türkiye Fiyatı Kaç TL?

8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip Redmi Note 14 5G: 17.999 TL

Nothing Phone 3a Lite Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1084 x 2392 (FHD+) piksel

1084 x 2392 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 Nit (Maksimum)

3000 Nit (Maksimum) İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 Grafik Birimi: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj Hızı: 33W

33W Ana Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 5G telefonlar arasındaki bir diğer dikkat çekici seçenek ise Nothing Phone 3a Lite. Diğer tüm Nothing modellerinde olduğu gibi tasarımıyla öne çıkan bu model, 6.77 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Söz konusu panelde AMOLED teknolojisi kullanılıyor. Çözünürlük ise yine 1084x2392 piksel yani FHD+.

3000 nit maksimum parlaklık değerine ulaşan Nothing Phone 3a Lite'ın ekran tazeleme hızı ise 120 Hz. Bilmeyenler için Apple'ın iPhone 17 Pro Max modelinin ulaştığı maksimum parlaklık da 3000 nit. Nothing Phone 3a Lite, listedeki pek çok telefondan daha güçlü bir işlemci ile geliyor.

Şirket bu modelde MediaTek'in geliştirdiği Dimensity 7300 yonga setini kullanıyor. Ki bu işlemciyi daha önce Poco X7 ve CMF Phone 1 gibi modellerde de görmüştük. Mali-G615 MC2 GPU'ya sahip olan Dimensity 7300, başta PUBG Mobile olmak üzere pek çok popüler mobil oyunda 60+ FPS almayı başarıyor.

8 GB RAM 128 ile 256 GB depolama seçenekleri yine bu modelde mevcut. Telefon, 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Yapılan testler söz konusu bataryanın yaklaşık 9 saatlik bir yoğun kullanım süresi olduğunu gösteriyor. 33W'lık şarj desteğine sahip olan Nothing Phone 3a Lite'ın yeniden yüzde 100 şarj olması ise yaklaşık 1 saat 7 dakika sürüyor.

Ne yazık ki bu modelde de kablosuz şarj bulunmuyor. Nothing Phone 3a Lite, listedeki diğer pek çok model gibi üçlü kamera dizilimine sahip. Bunlar 50 megapiksel ana kamera 8 megapiksel geniş açı lensi ve 2 megapiksel makro kamera. Ayrıca 16 megapiksel ön kamera da bu modelde mevcut.

Nothing Phone 3a Lite Türkiye Fiyatı Kaç TL?

8 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip Nothing Phone 3a Lite: 18.999 TL

8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip Nothing Phone 3a Lite: 21.599 TL

Tecno Camon 40 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2436 (FHD+) piksel

: 1080 x 2436 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya : 5.200 mAh

: 5.200 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W Arka Kamera : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Ön Kamera: 50 MP

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 5G telefonlar söz konusu olduğunda Tecno Camon 40 Pro 5G de listede yerini hak ediyor. Cihaz, 6.78 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla geliyor. Listedeki diğer modellerin büyük çoğunluğu 120 Hz ile yetinirken Camon 40 Pro bu konuda bir adım öne çıkıyor ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor.

Çözünürlük tarafında ise yine 1080x2436 piksel, yani FHD+ görüyoruz. İşlemci olarak Nothing Phone 3a Lite ile aynı yonga setini paylaşıyor: MediaTek Dimensity 7300. Günlük kullanım için gayet yeterli olan bu işlemci, popüler mobil oyunlarda da yine 60 hatta 120'ye ulaşan FPS değerlerine sahip.

8 ve 12 GB RAM ile 256 ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelen Camon 40 Pro, bu fiyat aralığında özellikle depolama konusunda oldukça iddialı. 5200 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğiyle telefon, üretici verilerine göre yalnızca 43 dakikada tamamen dolabiliyor.

Kamera tarafında Camon 40 Pro, listenin belki de en iddialı modeli. Cihazda ikili bir dizilim kullanılıyor ancak 50 megapiksel ana kamerada kullanılan Sony Lytia LYT700C sensör bu fiyat aralığındaki bir modelere göre oldukça iddialı. Ayrıca 8 megapiksel ekstra geniş açı sensörü de yine bu kameraya eşlik ediyor.

Ön kamera ise yine 50 megapiksel ile bol bol selfie çeken kullanıcıları memnun edecek düzeyde. Batarya kapasitesi 5.200 mAh ile listemizin en yüksek değerlerinden biri. Üstüne bir de 45W hızlı şarj desteği eklenince tablo oldukça iyi görünüyor. Üretici verilerine göre telefon sadece 43 dakikada yüzde 100 şarj olabiliyor.

Yoğun kullanımda ise yaklaşık 11 saatlik bir ekran süresi bekleyebilirsiniz ki bu değer listemizdeki diğer modellerin büyük çoğunluğunu geçiyor. Kablosuz şarj bu modelde de yok.

Tecno Camon 40 Pro 5G Fiyatı Kaç TL?

8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip Tecno Camon 40 Pro 5G: 19.299 TL

12 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip Tecno Camon 40 Pro 5G: 20.499 TL

Oppo Reno13 F 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 (FHD+) piksel

: 1080 x 2400 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya : 5.800 mAh

: 5.800 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 32 MP

Listemizin bu durağında Oppo'nun orta segment için çıkardığı Reno13 F 5G var. Telefon 6.67 inçlik AMOLED ekranıyla geliyor ve bu ekran 1080x2400 piksel yani yine FHD+ çözünürlüğe sahip. Yenileme hızı ise 120 Hz. Listemizdeki Camon 40 Pro'nun sunduğu 144 Hz'e kıyasla bir adım geride kalıyor ama günlük kullanımda bu farkı hissetmek pek kolay değil.

İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 karşımıza çıkıyor. Bu yonga setini Samsung Galaxy A36 5G'de de görmüştük. Günlük kullanım için yeterli olan bu işlemci, rekabetçi oyunlarda tutarlı bir 60 FPS deneyimi sunabiliyor. Ancak Genshin Impact gibi grafik açısından daha ağır oyunlarda uzun süreli kullanımda performansın biraz düştüğünü görebilirsiniz. Oyun odaklı bir kullanıcıysanız listemizdeki Poco M8 5G bu açıdan sizi daha çok tatmin edecektir.

RAM ve depolama tarafında 8 ve 12 GB RAM ile 128, 256 ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut. Üstelik bu modelde microSD kart desteği de bulunuyor ki listemizdeki pek çok rakibinde bu özellik yok. Depolama konusunda ileride sıkışır mıyım diye endişelenenlere iyi bir haber.

Batarya konusunda ise Reno13 F 5G listemizin açık ara öne çıkan modeli. 5.800 mAh kapasitesiyle bu segmentte gerçekten iddialı bir rakam sunuyor. 45W hızlı şarj desteğiyle birlikte düşünüldüğünde günlük şarj stresini büyük ölçüde unutturabilecek bir pil performansından söz etmek mümkün. Kablosuz şarj bu modelde de yok, bu konuda sürpriz yok.

Kamera tarafında üçlü bir dizilim var. 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel geniş açı lensi ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan bu sistem OIS yani optik görüntü sabitleyici desteğiyle geliyor. Ön kamera ise 32 megapiksel. Kamera performansı hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler için YouTube'daki karşılaştırma videolarını incelemenizi öneririm.

Son olarak Camon 40 Pro'da da bahsettiğimiz IPX9 suya dayanıklılık sertifikasının burada da mevcut olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu fiyat bandında bu sertifikayı görmek her zaman sevindirici.

Oppo Reno13 F 5G Türkiye Fiyatı Kaç TL?

12 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip Oppo Reno13 F 5G: 19.499 TL

Vivo Y29s 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 (HD+) piksel

: 720 x 1600 (HD+) piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Hızlı Şarj : 15W

: 15W Arka Kamera : 50 MP + 0.08 MP

: 50 MP + 0.08 MP Ön Kamera: 5 MP

Ekran konusunda dikkatli olmak gerekiyor çünkü bu modelde listemizin geri kalanından oldukça farklı bir tablo var. 6.74 inçlik IPS LCD ekran, 720x1600 piksel yani HD+ çözünürlükle geliyor. Şimdiye kadar incelediğimiz tüm modeller AMOLED ve FHD+ sunuyordu. Bu açıdan Vivo Y29s 5G listenin belirgin biçimde geride kaldığı nokta burası. Yenileme hızı da 90 Hz ile sınırlı.

İşlemci olarak MediaTek Dimensity 6300 kullanılıyor. Bu yonga seti günlük mesajlaşma, sosyal medya ve video izleme için yeterli olsa da oyun konusunda beklentilerinizi düşük tutmanızı öneririm. Rekabetçi mobil oyunlar için kesinlikle doğru seçenek değil.

RAM ve depolama tarafında 6 ve 8 GB RAM ile 128 ve 256 GB depolama seçenekleri mevcut. Üstelik bu modelde microSD kart desteği var ve 2 TB'a kadar genişletilebiliyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de listemizde nadir görülen bir detay olarak burada karşımıza çıkıyor.

Batarya kapasitesi 5.500 mAh ile gayet tatmin edici bir seviyede. Ancak burada ciddi bir sorun var. Şarj hızı yalnızca 15W. Yani telefonun tamamen şarj olması oldukça uzun sürüyor. Bu fiyat aralığında diğer modellerin büyük çoğunluğu 45W sunarken bu fark gerçekten hissedilir düzeyde. Kablosuz şarj da bu modelde yok.

Kamera tarafında 50 megapiksel ana kamera ve yalnızca derinlik algısı için kullanılan sembolik bir ikinci sensör var. Ön kamera ise 5 megapiksel ile listemizin en düşük değeri. Kamera konusunda beklentilerinizi bu doğrultuda şekillendirmenizi öneririm.

Peki bu telefonu neden listeye aldık? Fiyatı. Listemizin en uygun fiyatlı modellerinden biri olan Vivo Y29s 5G, 5G bağlantısı yeterli olup ekran kalitesi ve kamera konusunda ödün verebilecek kullanıcılar için değerlendirilebilir. MIL-STD-810H askeri sağlamlık sertifikasına sahip olması da uzun ömürlü bir cihaz arayanlar için ayrıca artı puan.

Vivo Y29s 5G Türkiye Fiyatı Kaç TL?

8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip Vivo Y29s 5G: 13.999 TL

Poco M8 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,77 inç

: 6,77 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2392 (FHD+) piksel

: 1080 x 2392 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya : 5.520 mAh

: 5.520 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Ön Kamera: 20 MP

Listemizin son modeline geldik ve burası biraz farklı bir yer. Poco M8 5G hem fiyatı hem özellikleriyle listenin en dengeli modellerinden biri olmaya aday. Telefon 6.77 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor. 1080x2392 piksel yani FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran 120 Hz yenileme hızı sunuyor. C

orning Gorilla Glass 7i koruması ve 3200 nite ulaşan maksimum parlaklık değeriyle ekran tarafında oldukça güçlü bir tablo çiziyor. Nothing Phone 3a Lite'ın 3000 nit değerini bile geride bırakıyor. İşlemci olarak Samsung Galaxy A36 5G ile aynı yonga setini paylaşıyor, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Listemizde bu işlemciyi daha önce de gördük ve performansının bu fiyat aralığında oldukça tatmin edici olduğundan bahsetmiştik. PUBG Mobile ve COD Mobile gibi rekabetçi oyunlarda sabit 60 FPS almak mümkün.

Depolama tarafında ise Poco M8 5G listemizin en cömert modellerinden biri. 8 GB RAM ile birlikte 256 ve 512 GB depolama seçenekleri sunuluyor. microSD kart desteği de mevcut. Batarya kapasitesi 5.520 mAh ve 45W hızlı şarj desteğiyle birlikte üretici verilerine göre 75 dakikada tam şarj oluyor. 1600 döngü şarj garantisi vaat eden silikon-karbon batarya teknolojisi de uzun vadeli kullanıcılar için güven verici.

Kamera tarafında 50 megapiksel OmniVision OV50D sensörlü ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü var. OIS yani optik görüntü sabitleyici desteği de mevcut. Ön kamera ise 20 megapiksel. Listemizin diğer modellerine kıyasla ikili kamera dizilimi biraz sade kalıyor ama ana kameranın kalitesi bunu telafi ediyor.

Son olarak 4 yıl işletim sistemi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuluyor. Bu segmentte bu kadar uzun güncelleme taahhüdü gerçekten nadir. Uzun süre aynı telefonu kullanmayı planlıyanlar için bu önemli bir artı.

Poco M8 5G Türkiye Fiyatı Kaç TL?

8 GB RAM + 512 GB depolamaya sahip Poco M8 5G: 18.499 TL

Böylelikle listemizin sonuna geldik. Yukarıda da belirttiğimiz üzere listeyi oluştururken sadece fiyata odaklanmadık. Kendinizi zorlamadan satın alabileceğiniz modeller seçmeye özen gösterirken gerçekten birkaç yıl boyunca kullanabileceğiniz ucuz ama güçlü modeller tercih ettik.