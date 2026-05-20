Instagram'da Şipşak Nedir? Nasıl Kapatılır?

Instagram'a düzenli olarak yeni özellikler ekleniyor. Bunlar çoğunlukla sosyal medya kullanıcılarının platformda daha uzun zaman geçirmesini sağlamaya yönelik özelliklerden oluşuyor. Yeni gelen şipşak özelliği de bazıları tarafından eğlenceli bulundu ama çoğu kullanıcının da endişelenmesine yol açtı. Peki, Instagram'da şipşak nedir ve nasıl kapatılır?

Bu sorulardan hareketle rehberimizde son zamanlarda oldukça konuşulmaya başlanan şipşak özelliği ile ilgili kafanıza takılabilecek tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. Bu sayede yanlışlıkla bir fotoğraf paylaşma gibi durumlarında nasıl önüne geçilebileceği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Instagram'da Şipşak Nedir?

Şipşak, Instagram'da doğallığı ön plana çıkarmaya odaklanan bir özelliktir. BeReal'a benzer şekilde çalışıyor. Direkt mesajlar bölümüne yerleştirilen fotoğrafların olduğu yere bastığınızda fotoğraf çekmeniz için yeni bir bölüm açılıyor. Hikâye paylaşma kısmındaki efektler ve filtreler burada bulunmuyor. Benzer şekilde galeriden fotoğraf yükleme seçeneği de yer almıyor.

Bu özelliği kullanan bir kişi sadece o an fotoğraf çekebiliyor ve bu fotoğraf çekildikten sonra otomatik olarak paylaşılıyor. Herhangi bir düzenleme işlemi olmadığı için kusursuz olmakla uğraşmaya gerek kalmıyor. Kullanıcı tamamen doğal bir şekilde kadraja giriyor. Elde edilen bu fotoğraf daha sonra kişinin yakın arkadaşları veya karşılıklı olarak takipleştiği kişilere sunuluyor.

Instagram'da Şipşak Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram'ı açın. Ekranın alt kısmında yer alan DM (Direkt Mesajlar) simgesine basın. Ekranın sağ alt kısmındaki Instagram logosunun ve çeşitli fotoğrafların yer aldığı alana dokunun. "Nasıl Çalışır" butonuna basın. "Sonraki fotoğrafa gitmek için dokun" ifadesini gördüğünüzde üst kısımdaki fotoğrafa basın. Bir sonraki aşamada Instagram sizden bir fotoğrafa tepki bırakmanızı isteyecek. Bir emoji seçin. Alıştırma süreci tamamlandıktan sonra ilk fotoğrafınızı çekeceğiniz bölüm açılacaktır. Fotoğraf çekmek için ortadaki butona basabilir, solundaki şimşek simgesine basarak flaşı açabilir ve sağdaki simgeyle ön ve arka kamera arkasında geçiş yapabilirsiniz. Çekilen fotoğraf varsayılan olarak arkadaşlarla paylaşılacaktır. Bunu fotoğraf çekme butonunun altındaki "Arkadaşlar" seçeneğine basarak yakın arkadaşlarla değiştirebilirsiniz.

Instagram'da şipşak özelliğini kullanmak son derece kolaydır. Uygulamayı açtıktan sonra direkt mesajlar bölümüne geçtiğinizde zaten alt kısımda çeşitli fotoğrafların ve Instagram logosunun olduğu yeni bir alan göreceksiniz. Bunun üzerine basarsanız Instagram size özelliğin nasıl kullanıldığını gösteren kısa bir alıştırma sürecinden geçirecek. Bu adımlardan sonra ilk fotoğrafınızı çekip arkadaşlarınızla paylaşmaya hazır olacaksınız.

Instagram'da Şipşak Özelliği Nasıl Kapatılır?

Instagram'ı açın. Sağ alt köşedeki profil fotoğrafınızın üzerine basın. Sağ üst köşedeki üç çizginin üzerine dokunun. Ayarları seçin. Ekranı aşağı kaydırıp "İçerik Tercihleri" bölümüne girin. "Şipşak içerikleri gelen kutusundan gizle" seçeneğini etkinleştirin.

Instagram'da şipşak özelliğini kapatmak aslında özelliğini kullanmak kadar basit adımlar gerektiriyor. Önceki uygulamayı açtıktan sonra profilinize gidip sağ üst köşedeki üç çizginin üzerine basmalısınız. Daha sonra ayarlara girip buradan içerik tercihlerine geçeceksiniz ve şipşak içerikleri gelen kutusundan gizlemeyi etkin hâle getireceksiniz. Bunu yaptığınızda diğer kullanıcıların paylaştığı şipşak içeriklere de erişiminizi kaybedeceksiniz ama en azından yanlışlıkla o bölümü açıp fotoğraf çekme gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız.

Instagram'ın Şipşak Özelliği Neden Bu Kadar Çok Konuşuluyor?

Instagram'ın şipşak özelliğinin bu kadar çok konuşulmasının temel sebebi, kullanıcıların bu ilginç özellik ile ilk kez karşılaşmasıdır. Bunun ne işe yaradığını öğrenmeden direkt fotoğraf çektiklerinde hiçbir şey olmuyor. Ekranda hâlâ kendilerini görüyorlar. Varsayılan olarak takipleşilen kişilerle paylaştığı için kullanıcı bunu fark edene kadar diğer kişiler çoktan paylaşılan fotoğrafları görmüş oluyor. O yüzden sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlığını dile getirmek için bu özellik hakkında konuşmaya devam ediyor.

Editörün Yorumu

Her ne kadar özgün bir fikirle ortaya çıkmasa da Instagram'ın şipşak özelliğini anlamlı buluyorum. İnsanların gerçekteki hâlinden çok farklı fotoğraflar paylaştığı sosyal medya platformunda böyle bir özellik bulunmasının doğal fotoğrafların yaygınlık kazanması adına önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

Instagram'ın bu özelliği devre dışı bırakmak için kullanıcıları çok fazla uğraştırmamasını da oldukça değerli görüyorum. Fotoğraf çekme butonuna basmak kadar basit olan adımları takip ederek özellikten hızlı bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. Tabii, bu diğer kişilerin şipşak paylaşımlarını görmemizi engellemesini sağlamasaydı daha iyi olabilirdi. Neyse ki söz konusu adımlar da bizi amacımıza ulaşmamız için yeterli oluyor.