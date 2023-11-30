Huawei P70 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Huawei’nin amiral gemisi olarak nitelendirilen yeni serisi P70 hakkında detaylar açığa çıktı. Bu seride 3 farklı telefon modeli yer alacak. P70, P70 Pro ve P70 Pro Art isimli cihazlar çok yakında satışa çıkacak.

Yüksek kaliteli lensleri ve güçlü işlemcisi ile fark yaratacak şekilde tasarlanan serinin üretim maliyetlerinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Cihazların sahip olduğu özellikler, satış fiyatı ve çıkış tarihi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu yazımızda Huawei P70 serisine ait en güncel verileri sizinle paylaşıyoruz. İşte, markanın yeni akıllı telefon serisi ile ilgili detaylar!

Huawei P70 Serisi Özellikleri

P60 serisi ile kıyaslandığında piyasaya daha iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen P70 serisindeki telefonlar kamera özellikleri ile ön planda ancak ekran özellikleri de oldukça kullanışlı. Bu özelliklere baktığımızda seride yer alan cihazların PWM karartmada yüksek frekans deneyimi ve üst düzey yenileme hızı sunması bekleniyor.

Ekran parlaklığı ayarı için kullanılan PWM değeri düşük olduğunda kullanıcıda baş ağrısı, göz yorgunluğu gibi problemler daha kolay ortaya çıkabiliyor. P70 serisinde bu durum göz önünde bulundurulmuş ve PMW frekans aralığının yüksek olmasına önem verilmiş.

Yabancı kaynaklardaki beklentileri incelediğimizde ekran teknolojisinin LTPO OLED, boyutunun ise 6.67 inç olacağı düşünülüyor. 1220 x 2700 px çözünürlüğe sahip olması beklenen ekranın arka yüzeyinde ise 48 + 12 + 13 MP’lik bir kamera setinden söz ediliyor. Ön kamera için de 13 MP’lik bir beklenti mevcut.

Sensör ve lens seçimleri ile Huawei bu seride rakiplerini sollayabilir. P70’te 5P lens ve 1/3,6 inçlik bir telefoto sensör yer alacak. P70 Pro’da ise 6P yakınlaştırma lensi ve ½,5 inçlik sensör bulunacak. Pro Art modeline baktığımızda plastik bir katman üstünde cam yüzey şeklinde tasarlanan 1G6P lense sahip ultra geniş açılı kamera dikkat çekiyor.

Batarya kapasitesi için 5000 mAh’lık değerden söz ediliyor. Hızlı şarj desteği olması muhtemel. Ekran yüzeyinde Kunlun Glass koruyucu kaplama yer alıyor.

Bunun yanında cihazın hem toza hem de suya karşı dayanıklı olacağı düşünülüyor. IP68 sertifikasına sahip bir seri olacak mı? Cihazların özellikleri net bir şekilde açıklandığında bunu öğreneceğiz.

Huawei bu serideki cihazların üretiminde mümkün mertebe yerli materyalleri kullanmayı tercih ediyor. İşlemci tarafında Kirin 9000S’in kullanılabileceği konuşuluyor. Bunun yanında farklı bir işlemci de denenebilir.

P70 ile gelecek yeniliklerden bir diğeri ise CMOS sensörü olarak belirtiliyor. P70 serisinde ilk defa kullanıcılar ile buluşması planlanan bu sensör kadrajda belirlenen görüntünün kaydı için kullanılan elektronik algılama sistemini ifade ediyor.

Huawei P70 Serisi Fiyatı

Serideki telefonlar için henüz resmi olarak bir fiyat açıklaması yapılmadı. Geçmiş yıllarda çıkan ‘amiral gemisi’ serilere baktığımızda standart modellerin 999 dolar gibi bir fiyattan satışa sunulduğunu görüyoruz. Pro modellerinde ise fiyatlar 1.300 dolar bandına yükseliyor. Huawei, bu seride de benzer bir fiyat politikası uygulamayı düşünebilir.

P60 serisinin güncel fiyatına baktığımızda Türkiye’de 35.000 – 39.000 TL aralığında seyrettiğini söyleyebiliriz. Cihazın depolama özelliklerine ve Pro olup olmamasına göre bu rakamlar değişkenlik gösterebiliyor.

Huawei P70 serisi için belirtilen dolar rakamlarına vergilerin dahil olmadığı ve cihazlar Türkiye’ye geldiğinde bu rakamlara vergi ekleneceği de unutulmamalı.

Huawei P70 Serisi Çıkış Tarihi

Huawei’nin bu seriyi 2024 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihazlar üzerindeki çalışmalarını sürdürmekte olan markanın 2024’te bir lansman tarihi belirlemesi muhtemel. Bu lansmanın ardından cihazların satışa çıkacağı ilk ülke büyük olasılıkla markanın ana pazarı olan Çin olacaktır.

Çin’in ardından çeşitli ülkelerde bu seride yer alan farklı modelleri görmeye başlayabiliriz ancak ABD’nin koyduğu ambargo nedeniyle markaya ait akıllı telefonların bazı ülkelerde satışa çıkmasının yasaklandığını da hatırlatmış olalım.