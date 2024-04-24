Huawei Pura 70 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin P serisinden izler taşıyan, yeni ve 4 farklı model seçeneğinden oluşan akıllı telefon serisi Pura 70 görücüye çıktı. Pura 70, 70 Pro, Pro+ ve Ultra olarak isimlendirilen bu modellerin her biri kullanışlı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Kamera özelliklerinden tutun da yenilenmiş tasarımına kadar sahip olduğu her detayla göz dolduran seri ilginizi çekebilir. Bu yazımızda Huawei Pura 70 serisinin özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz.

Huawei Pura 70 Serisi Özellikleri

Az önce de belirttiğimiz gibi bu seride dört farklı model mevcut. Standart model Pura 70 olarak isimlendiriliyor. Diğer modellerin her birinde farklı gelişmiş özellikler bizi karşılıyor. Kamera performansı ile dikkat çeken serinin ürünlerinde hangi teknik özelliklerin bulunduğuna gelin, birlikte bakalım.

Huawei Pura 70 Teknik Özellikleri

6.6 inç OLED ekran

1256 x 2760 px FHD+ çözünürlük

460 PPI piksel yoğunluğu

120 Hz ekran yenileme hızı

4900 mAh batarya

66 W hızlı şarj desteği

50 + 13 + 12 MP Üçlü arka kamera eti

13 MP ön kamera çözünürlüğü

Kirin 9000S1 işlemci

Maleoon 910 grafik işlemci

12 GB RAM

256 – 512 GB – 1 TB Dahili hafıza

IP68 Suya ve toza dayanıklılık derecesi

Ekran içi parmak izi okuyucu

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı

Huawei Pro 70 Pro ve Pro+ Teknik Özellikleri

6.8 inç OLED Ekran

1260 x 2844 px FHD+ çözünürlük

460 PPI piksel yoğunluğu

120 Hz ekran yenileme hızı

5050 mAh batarya

100 W hızlı şarj desteği

50 + 12 + 48 MP Üçlü arka kamera seti

48 MP’lik telefoto kamerası mevcut

Kirin 9010 işlemci

Maleoon 910 grafik işlemci

12 GB RAM

256 – 512 GB – 1 TB Dahili hafıza seçenekleri

IP68 sertifikası

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı

IP68 sertifikası

Huawei 70 Pura Ultra Teknik Özellikleri

.8 inç OLED ekran

1260 x 2844 px FHD+ çözünürlük

460 PPI piksel yoğunluğu

120 Hz ekran yenileme hızı

5200 mAh batarya

100 W Hızlı şarj

50 + 40 + 50 MP Üçlü kamera seti

16 GB RAM

512 GB – 1 TB dahili depolama seçenekleri

Huawei Kirin 9010 işlemci

Maleoon 910 Grafik işlemci

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı

IP68 sertifikası

Huawei Pura 70 Serisi Fiyatı

Serinin Türkiye'de henüz satışı yok. Lansmanı ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Satış fiyatları ise modele ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Huawei Pura 70 Ultra'dan başlayarak fiyat listesini şu şekilde sıralamak mümkün: