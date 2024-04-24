Huawei Pura 70 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Huawei'nin yenilikçi akıllı telefon serisi Pura 70'in lansmanı çok yakında yapılacak. İşte, P serisinin yeniden yorumlandığı bu Pura 70 serisinin özellikleri!
Huawei’nin P serisinden izler taşıyan, yeni ve 4 farklı model seçeneğinden oluşan akıllı telefon serisi Pura 70 görücüye çıktı. Pura 70, 70 Pro, Pro+ ve Ultra olarak isimlendirilen bu modellerin her biri kullanışlı özellikleri ile dikkat çekiyor.
Kamera özelliklerinden tutun da yenilenmiş tasarımına kadar sahip olduğu her detayla göz dolduran seri ilginizi çekebilir. Bu yazımızda Huawei Pura 70 serisinin özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz.
En İyi Fiyat - Performans Telefonlar - 2024
Fiyat - performans telefonlar, özellikle son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Düşük fiyata sahip olan bu telefonlar, sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerinde topluyor.
Huawei Pura 70 Serisi Özellikleri
Az önce de belirttiğimiz gibi bu seride dört farklı model mevcut. Standart model Pura 70 olarak isimlendiriliyor. Diğer modellerin her birinde farklı gelişmiş özellikler bizi karşılıyor. Kamera performansı ile dikkat çeken serinin ürünlerinde hangi teknik özelliklerin bulunduğuna gelin, birlikte bakalım.
Huawei Pura 70 Teknik Özellikleri
- 6.6 inç OLED ekran
- 1256 x 2760 px FHD+ çözünürlük
- 460 PPI piksel yoğunluğu
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- 4900 mAh batarya
- 66 W hızlı şarj desteği
- 50 + 13 + 12 MP Üçlü arka kamera eti
- 13 MP ön kamera çözünürlüğü
- Kirin 9000S1 işlemci
- Maleoon 910 grafik işlemci
- 12 GB RAM
- 256 – 512 GB – 1 TB Dahili hafıza
- IP68 Suya ve toza dayanıklılık derecesi
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı
Huawei Pro 70 Pro ve Pro+ Teknik Özellikleri
- 6.8 inç OLED Ekran
- 1260 x 2844 px FHD+ çözünürlük
- 460 PPI piksel yoğunluğu
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- 5050 mAh batarya
- 100 W hızlı şarj desteği
- 50 + 12 + 48 MP Üçlü arka kamera seti
- 48 MP’lik telefoto kamerası mevcut
- Kirin 9010 işlemci
- Maleoon 910 grafik işlemci
- 12 GB RAM
- 256 – 512 GB – 1 TB Dahili hafıza seçenekleri
- IP68 sertifikası
- Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı
- IP68 sertifikası
Huawei 70 Pura Ultra Teknik Özellikleri
- .8 inç OLED ekran
- 1260 x 2844 px FHD+ çözünürlük
- 460 PPI piksel yoğunluğu
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- 5200 mAh batarya
- 100 W Hızlı şarj
- 50 + 40 + 50 MP Üçlü kamera seti
- 16 GB RAM
- 512 GB – 1 TB dahili depolama seçenekleri
- Huawei Kirin 9010 işlemci
- Maleoon 910 Grafik işlemci
- Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı
- IP68 sertifikası
Huawei Pura 70 Serisi Fiyatı
Serinin Türkiye'de henüz satışı yok. Lansmanı ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Satış fiyatları ise modele ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Huawei Pura 70 Ultra'dan başlayarak fiyat listesini şu şekilde sıralamak mümkün:
- Huawei Pura 70 Ultra (16 GB + 512 GB): 1.380 Dolar
- Huawei Pura 70 Ultra (16 GB + 1 TB): 1.520 Dolar
- Huawei Pura 70 Pro+ (16 GB + 512 GB): 1.105 Dolar
- Huawei Pura 70 Pro+ (16 GB + 1 TB): 1.245 Dolar
- Huawei Pura 70 Pro (12 GB + 256 GB): 900 Dolar
- Huawei Pura 70 Pro (12 GB + 512 GB): 970 Dolar
- Huawei Pura 70 Pro (12 GB + 1 TB): 1.105 Dolar
- Huawei Pura 70 (12 GB + 256 GB): 760 Dolar
- Huawei Pura 70 (12 GB + 512 GB): 830 Dolar
- Huawei Pura 70 (12 GB + 1 TB): 975 Dolar
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