Huawei MatePad Air ve MatePad 11.5 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, tablet ürün yelpazesinde MatePad Air ve MatePad 11.5’i piyasaya sürdü. Yüksek performanslı bu tablet serisi ince yapısıyla dikkat çekiyor. Huawei’in yeni tabletleri hem eğlence hem de iş dünyasındaki talepleri karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

Huawei MatePad Air Özellikleri

Ağırlık: 508 gram

Kalınlık: 6.4 mm

Ekran: 11,5 inç FullView

Ekran çözünürlüğü: 2800 x 1840 piksel

Ekran yenileme hızı: 144 Hz

İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1

İnce alüminyum gövdeden oluşan Huawei MatePad Air, üst sınıf özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Apple iPad Air’a rakip olarak gösterilen Huawei MatePad Air, Snapdragon 888 işlemciden oluşuyor. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar da depolama alanı vardır.

Huawei MatePad Air, dünyada HDR Vivid sertifikasına sahip ilk tablet olma özelliğini taşıyor. Şık ve sofistike tasarıma sahip olan bu cihaz rahat kullanım deneyimi sunuyor. Cihazın paneli, 30 Hz’yle 144 Hz arasında geçişin gerçekleşmesini sağlayan Super Motion teknolojisiyle tasarlanmıştır.

40W’lık hızlı şarj özelliğine sahip olan Huawei MatePad Air, 8.300 mAh pilden gücünü alıyor. MatePad Air aynı zamanda ikinci nesil Huawei M-pencil akıllı manyetik klavyeyle kalem desteğinden oluşuyor. Cihazın arka panelinde 13 megapiksel ana kamerası var. Ön tarafındaki ana kameraysa 8 megapikseldir. Huawei MatePad Air; mor, siyah, mavi, beyaz ve yeşil renk seçeneklerinden oluşuyor.

Huawei MatePad Air Fiyatı

Huawei MatePad Air’ın satışı ilk 25 Mayıs’ta Çin’de başladı. Türkiye’de online mağaza üzerinden satışa sunulan cihazın fiyatı, 12.999 TL’dir.

Huawei, MatePad Air’in ön satışı için özel sepet indirimi uyguluyor. Bu indirimde 1.000 TL değerindedir. Ayrıca 5.496 TL değerinde de hediye sunuyor.

Huawei MatePad 11.5 Özellikleri

Çin merkezli Huawei, yeni tableti MatePad 11.5’i Huawei’in Türkiye Online Mağazası’nda ön satışa sundu. Huawei MatePad 11.5; üniversite öğrencileriyle genç profesyonellere hitap ediyor. Cihaz, gelişmiş yazılım ve donanımıyla dikkat çekiyor.

Huawei MatePad 11.5; 120 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. Bu özelliği sayesinde akıcı görseller sunuyor. Son teknolojiyle tasarlanan bu tablet; kozmik yıldız halkalı kameradan oluşuyor. Aynı zamanda cihaz, yıldız ışığı kum tasarımıyla da dikkat çekiyor. Tabletin tüm bu tasarım özellikleri estetik görünmesini sağlıyor.

Simetrik tasarımlı Huawei MatePad 11.5, yüksek yenileme hızıyla muhteşem performans sunuyor. Tabletin dikkat çeken diğer bir özelliğiyse etkileyici %86 ekran-gövde oranına sahip olmasıdır.

Cihaz, kullanıcılarına önceden HUAWEI NOTES uygulaması yüklenmiş olarak sunuluyor. Bu da mobil üretkenliği artırıyor. Toplantılarda profesyonel olarak not almayı sağlıyor. HUAWEI NOTES uygulaması, HUAWEI M-Pencil kalem ile de uyumlu şekilde çalışıyor.

Huawei MatePad 11.5’in 120 Hz FullView ekranı, P3 renk gamı, renk yönetimi ve 2.5K çözünürlüklü olarak tasarlanmıştır. Cihazın ekranı; TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Flicker-Free sertifikalıdır. Bu ekran özelliği göz yorgunluğunu minimuma indiriyor.

Huawei MatePad 11.5 Fiyatı

Huawei MatePad 11.5’in in satış fiyatı, 7.999 TL’dir. Aynı zamanda 4.697 TL değerinde mouse, M-Pencil ve klavyeyi de hediye olarak sunuyor.

Bunun yanı sıra 300 TL sepet indirimi de yapıyor. Kampanya süresi boyunca 749 TL ek ücret ödeyip FreudBuds SE sahibi olma şansınız da var.