Huawei Nova Y71 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, global pazarda yeni akıllı telefonunu tanıttı. Huawei Nova Y71 olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, bütçe dostu olarak nitelendirilebilir. Modern teknolojik özelliklerle tasarlanan bu cihaz, Huawei’nin diğer akıllı telefonları gibi Google hizmetlerinden maalesef yararlanamıyor. Ancak son dönemin teknolojik donanımına sahip olması ile dikkatleri üzerine çekmeyi yine de başarıyor.

Huawei Nova Y71 Özellikleri

Huawei Nova Y71 özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Tasarım

Renkler: Altın ve siyah

Genişlik: 77.7 mm (3. 06 inç)

Ağırlık: 199 gram

Yükseklik: 168.3 mm

Derinlik: 9 mm

Donanım

RAM: 8 GB

Kart yuvaları: microSDXC

Yonga Seti: HiSilicon Kirin 710A

GPU: ARM Mali-G51 MP4

İşlemci teknolojisi: 14 nm

Bellek tipi: LPDDR3, LPDDR4

Depolama alanı: 128GB

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz Çekirdekli

Mikromimari: Cortex-A73, Cortex-A53

İşlemci maksimum hızı: 2.0 GHz

İşlemci Mimarisi: 32-bit

Batarya

Tipi: Li-Poly

Kablolu şarj hızı: 22.5W

Kapasite: 6000 mAh

Ekran

Ekran Tipi: IPS LCD

En boy oranı: 20:9

Ekran boyutu: 6.75 inç

Ekran-gövde oranı: ≈ 84.1%

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

Piksel yoğunluğu: 260 ppi

Aynı zamanda Huawei Nova Y71; çoklu dokunma ve kapasitif dokunmatik ekran olarak tasarlanmıştır.

Yazılım

Kullanıcı arayüzü: EMUI 12

Bağlantı

GPS Özellikler: BDS, QZSS, A-GPS, GLONASS, BDS

Wi-Fi desteği: Wi-Fi 4

USB bağlantısı: USB Yığın depolama aygıtı, USB şarjı

Wi-Fi standartları: 802.11/b/g/n

Bluetooth: v5.1

USB portları: USB On-The-Go ve USB Type-C 2.0

Ön Kamera

Video çözünürlüğü: 1080p @ 30 fps

Tek kamera: 8 MP, f/2.0

Özellikleri: Yüksek Dinamik Aralık (HDR)

Ana Kamera

Kamera desteği: 48 MP, f/1.8, 26 mm( Geniş açılı ) PDAF

Video çözünürlüğü: 1080p @ 30 fps

Flaş Tipi: LED Flaş

Üçlü kamera: 5 MP, f/2.2 ( Ultra Geniş açılı ) ve 2 MP, f/2.4 ( Depth )

Özellikleri: Yüksek Dinamik Aralık (HDR) Panorama

Ağ

SIM Kartlar: Çift Sim

4G Bantları: LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz)

Veri Hızı: HSPA, LTE

SIM Tipi: Nano SIM

3G Bantları: HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

2G Bantları: GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Huawei Nova Y71 sensör özellikleri;

Yakınlık sensörü,

İvmeölçer,

Yana Monte Parmak İzi Sensörü,

Pusula şeklinde sıralanabilir.

Huawei Nova Y71 Fiyatı

Silindirik kamera modüllü ve hafif kavisli tasarımdan oluşan Huawei Nova Y71 fiyatı, 266 dolardır. Bu fiyattan Güney Afrika’da satışa sunulan cihaz, yakın zamanda dünyanın diğer yerlerinde de satışa sunulacak.

Huawei Nova Y71’in Türkiye’de satışa sunulacağı tarih belli değil. Türkiye’de satışıyla ilgili bir gelişme olduğunda sizlere bilgi vereceğiz.