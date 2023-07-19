Huawei Nova Y71 Özellikleri ve Fiyatı
Dünyanın önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Huawei, yeni bütçe dostu telefonunu tanıttı. İşte Huawei Nova Y71 özellikleri ve fiyatı!
Huawei, global pazarda yeni akıllı telefonunu tanıttı. Huawei Nova Y71 olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, bütçe dostu olarak nitelendirilebilir. Modern teknolojik özelliklerle tasarlanan bu cihaz, Huawei’nin diğer akıllı telefonları gibi Google hizmetlerinden maalesef yararlanamıyor. Ancak son dönemin teknolojik donanımına sahip olması ile dikkatleri üzerine çekmeyi yine de başarıyor.
Huawei Nova Y71 Özellikleri
Huawei Nova Y71 özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
Tasarım
- Renkler: Altın ve siyah
- Genişlik: 77.7 mm (3. 06 inç)
- Ağırlık: 199 gram
- Yükseklik: 168.3 mm
- Derinlik: 9 mm
Donanım
- RAM: 8 GB
- Kart yuvaları: microSDXC
- Yonga Seti: HiSilicon Kirin 710A
- GPU: ARM Mali-G51 MP4
- İşlemci teknolojisi: 14 nm
- Bellek tipi: LPDDR3, LPDDR4
- Depolama alanı: 128GB
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz Çekirdekli
- Mikromimari: Cortex-A73, Cortex-A53
- İşlemci maksimum hızı: 2.0 GHz
- İşlemci Mimarisi: 32-bit
Batarya
- Tipi: Li-Poly
- Kablolu şarj hızı: 22.5W
- Kapasite: 6000 mAh
Ekran
- Ekran Tipi: IPS LCD
- En boy oranı: 20:9
- Ekran boyutu: 6.75 inç
- Ekran-gövde oranı: ≈ 84.1%
- Çözünürlük: 720 x 1600 piksel
- Piksel yoğunluğu: 260 ppi
Aynı zamanda Huawei Nova Y71; çoklu dokunma ve kapasitif dokunmatik ekran olarak tasarlanmıştır.
Yazılım
- Kullanıcı arayüzü: EMUI 12
Bağlantı
- GPS Özellikler: BDS, QZSS, A-GPS, GLONASS, BDS
- Wi-Fi desteği: Wi-Fi 4
- USB bağlantısı: USB Yığın depolama aygıtı, USB şarjı
- Wi-Fi standartları: 802.11/b/g/n
- Bluetooth: v5.1
- USB portları: USB On-The-Go ve USB Type-C 2.0
Ön Kamera
- Video çözünürlüğü: 1080p @ 30 fps
- Tek kamera: 8 MP, f/2.0
- Özellikleri: Yüksek Dinamik Aralık (HDR)
Ana Kamera
- Kamera desteği: 48 MP, f/1.8, 26 mm( Geniş açılı ) PDAF
- Video çözünürlüğü: 1080p @ 30 fps
- Flaş Tipi: LED Flaş
- Üçlü kamera: 5 MP, f/2.2 ( Ultra Geniş açılı ) ve 2 MP, f/2.4 ( Depth )
- Özellikleri: Yüksek Dinamik Aralık (HDR) Panorama
Ağ
- SIM Kartlar: Çift Sim
- 4G Bantları: LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz)
- Veri Hızı: HSPA, LTE
- SIM Tipi: Nano SIM
- 3G Bantları: HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
- 2G Bantları: GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Huawei Nova Y71 sensör özellikleri;
- Yakınlık sensörü,
- İvmeölçer,
- Yana Monte Parmak İzi Sensörü,
- Pusula şeklinde sıralanabilir.
Huawei Nova Y70 İncelemesi
Devasa batarya kapasitesi, şık tasarımı ve kamera performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Huawei Nova Y70 kullanıcılar ile buluştu.
Huawei Nova Y71 Fiyatı
Silindirik kamera modüllü ve hafif kavisli tasarımdan oluşan Huawei Nova Y71 fiyatı, 266 dolardır. Bu fiyattan Güney Afrika’da satışa sunulan cihaz, yakın zamanda dünyanın diğer yerlerinde de satışa sunulacak.
Huawei Nova Y71’in Türkiye’de satışa sunulacağı tarih belli değil. Türkiye’de satışıyla ilgili bir gelişme olduğunda sizlere bilgi vereceğiz.
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