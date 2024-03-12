Hyundai Santa Fe Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Hyundai 2023 yılının sonlarında doğru Santa FE modelini A’dan Z’ye yenileyeceğini duyurmuştu. SUV kategorisinde sıra dışı bir deneyim sunmayı hedefleyen modelin tasarımında eski sürümlere göre büyük farklılıklar yer alacak.

Karakteristik çizgisinin dışına çıkarak yeni bir tarz yakalayan araç çok yönlü kullanım imkânı sunacak. Peki, yeni Hyundai Santa FE’de hangi özellikler bizleri bekliyor? Aracın satış fiyatına ilişkin bir açıklama var mı? Ne zaman piyasaya sürülecek? İşte, detaylar!

Yeni Hyundai Santa FE Özellikleri

Eski sürümlerinden daha uzun bir dingil mesafesine sahip olan otomobil hem şehir hayatına hem de doğal ortamlara uyum sağlamayı başarıyor.İç mekânın genişliği sayesinde konforlu bir aile aracı olarak tanımlayabileceğimiz yeni Santa FE tek başınıza yapacağınız özgür yolculuklarda da aradığınız heyecanı size sunmayı hedefliyor.

Dış tasarımına baktığımızda ön tarafta H formundaki farları dikkat çekiyor. Hemen altında ise geometrik hatlara sahip çamurluklar bulunuyor. SUV aracın ön yüzeyinde biraz aşağıda kalan ızgara detayı H farlarla birlikte incelendiğinde Hyundai amblemini çağrıştırıyor.

21 inç jantlara sahip olan modelde ön çıkıntı eskisine göre daha kısa. Arka tarafta ise bagaj kapağının dikey bir şekilde açılıyor olması dikkat çekiyor. Global pazarlarda 10 farklı renk seçeneği ile satışa sunulması planlanan aracın iç tasarımında ise yine H formunun kullanıldığını görüyoruz.

Ön konsolda bulunan hava menfezlerinin H şeklinde olması dikkat çekiyor. Araç içinde 12,3 inç boyutunda bir adet dijital gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca multimedya sisteminin dahil olduğu panoramik kavisli ekran tasarımı mevcut. Bu sayede araç daha lüks bir görünüme kavuşuyor.

Ön koltukların dışında kalan tüm oturma setleri katlanabilir özelliğe sahip. Bu sayede bagaj hacmini arttırabileceğiniz gibi bagaj kapağını açık hale getirdiğinizde ise araç içinde bir teras deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Tavandan koltuklara, hava yastığından ara çıtalara varıncaya kadar aracın birçok bölümünde çevre dostu materyallerin kullanımına özen gösterilmiş. Eski modele göre ikinci ve üçüncü sıra koltuklarda diz mesafesi 15-30 cm aralığında artırılmış.

Bu da arka koltuklarda oturan kişilere daha konforlu bir seyahat imkânı sunuyor. Aracın Kore’de ve Kuzey Amerika’da iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacağı belirtildi. 2.5 litrelik turbo benzinli model birinci seçenek olup 281 PS motor gücüne sahip olması bekleniyor.

Tork değeri ise 265 Nm olarak belirtilmiş. 1,6 litrelik turbo hibrit modelde ise 180 PS maksimum güç ve 265 Nm tork değerleri bizi karşılıyor olacak. Bunun yanında 194 PS güce sahip 2,5 litrelik seçeneğinin de bulunması bekleniyor.

Yeni Hyundai Santa FE Fiyatı

Paylaşılan verilere göre aracın satış fiyatının yurtdışında 35.345 dolardan başladığını görüyoruz. Bu rakam model seçimine ve ek özelliklere bağlı olarak 47.895 dolara kadar uzanıyor.

TL bazında baktığımızda aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.160.000 TL’ye denk geliyor. Tabi bu fiyata vergiler dahil değil.

Yeni Hyundai Santa FE Çıkış Tarihi

Aracın standart modelinin Mart ayında belli pazarlarda satışa çıkması planlanmıştı. 2024’ün son çeyreğine kadar farklı versiyonlarının piyasaya sürülmesi bekleniyor diyebiliriz.

Yeni Hyundai Santa Fe’nin Türkiye’ye ne zaman geleceği ise henüz belirsiz. Siz bu aracı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.