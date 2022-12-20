Hyundai Yeni B-SUV Modeli KONA'yı Tanıttı

Hyundai, yeni B-SUV modeli KONA’yı görücüye çıkaran ilk görselleri paylaştı. Tamamen elektrikli olan yeni KONA, fütüristik tasarımıyla da muadillerinin arasından sıyrılmayı başarıyor. Önceki jenerasyona göre daha iyileştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkan model, evrensel bir mimariye ve değişik zevklere hitap eden motor tiplerine ve versiyonlara sahip.

Tamamen elektrikli modeli başta olmak üzere, hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı motor (ICE) seçenekleriyle de gelen KONA, daha fazla sportif bir görünüm ve sürüş isteyenler için de N Line versiyonunu sunuyor.

Yeni KONA'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri de daha dinamik bir sürüş için sürücü odaklı iç mekân sunuyor olması. Daha cesur kabiniyle estetiğe de önem veren otomobil, SUV hissiyatını da artırıyor.

Hyundai KONA'nın İlk Görüntüleri

Tasarım özelliklerine bakıldığında pürüzsüz ve aerodinamik bir ambiyans sunmayı başaran otomobil, 2,3 inçlik çift geniş ekranlar ve kayan kokpit tasarımı sayesinde yüksek teknoloji mobilite izlenimi veriyor. Ortam aydınlatması, kullanıcı deneyimini ve rahatlığını artırırken, orta konsoldan direksiyon arkasına taşınan vites kolu sayesinde de daha geniş bir iç hacim elde ediliyor.

Hyundai, yeni KONA modeliyle ilgili daha detaylı bilgileri önümüzdeki aylarda açıklayacağını duyurdu. Peki siz bu yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.