Hyundai Sessiz Hava Taksisi: Hyundai Supernal SA-2 Özellikleri Neler?

Hyundai Motor Group, CES 2024'te yepyeni bir hava aracı olan Hyundai Supernal SA-2'yi tanıttı. Bu elektrikli dikey kalkış ve iniş aracı, şehir içi ulaşımı sağlamaya elverişli.

S-A2 modeli, bulaşık makinesi seviyesindeki düşük ses düzeyiyle şehir hayatındaki gürültüye etki etmeyecek gibi görünüyor. Bu yazımızda Hyundai`nin Supernal SA-2 isimli sessiz hava aracının detaylı özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Hyundai Supernal SA-2 Hava Taksisinin Özellikleri

Hyundai’nin havacılık ve uzay mühendisliği ekiplerinin üzerinde birlikte çalıştığı bu konsept, otomotiv endüstrisinin estetik tasarımını uçak ve helikopter dinamikleriyle birleştirerek hem görsel açıdan etkileyici hem de yüksek performanslı bir araç ortaya çıkarıyorlar.

Hyundai, estetik ve işlevselliği SA-2 modelinde uyumlu ve kusursuz bir şekilde birleştirmiş görünüyor.

Aşağıda yer alan özellikler, SA-2'yi şehir yaşamında rahatlıkla entegre edilebilir hale getiriyor. Bu sayede az fiyatlı günlük yolcu hava taşımacılığını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

1.500 feet yükseklikte saatte 200 km hızla seyahat edebiliyor.

Mesafesi, şehir içi ulaşım için uygun olan 40 ila 65 kilometre arasında değişiyor.

65 dB'deki sessiz kalkışı ve 45 dB'deki yatay seyir ses düzeyi bulunuyor.

Aracın elektrikli mimarisi, sekiz adet tamamen eğilebilen rotor pervanesini kullanıyor.

En dikkat çeken özellikleri arasında sessiz çalışma bulunuyor.

En zorlu alanlarda bile rahatça iniş ve kalkış yapabiliyor.

Dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip.

4 Yolcu kapasitesine sahip.

Batarya modülünün kolayca değiştirilebilir olması aracın sürdürülebilirliği ve ömrünü artırıyor.

Hyundai, 2028 yılına kadar Supernal SA-2'yi ticari bir ürün olarak piyasaya sürmeyi amaçlıyor. Fakat bu süreç, yalnızca farklı teknik gelişmelerle sınırlı kalmıyor.

Havacılık sektöründeki katı yasal düzenlemeler ve güvenlik uygulamaları, Hyundai'nin bu yenilikçi hava aracını piyasaya sürmeden önce aşması gereken ciddi engeller arasında bulunuyor.

Siz sessizliğiyle ön plana çıkan hava taksisi Hyundai Spernal SA-2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerininiz paylaşın!