Makyajlı Hyundai Tucson Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Hyundai tarafından 2020 yılında tanıtılan yeni nesil Tucson’a tabiri caizse güncelleme geliyor. Makyajlı kasa üstünde çalışan marka otomobil sektöründeki son trendleri Tucson ile buluşturuyor. Hem iç hem de dış tasarımda bazı yenilikler yapılmış.

Peki, makyajlı Hyundai Tucson’ın özellikleri neler? Fiyatı ne kadar olacak? Çıkış tarihi ne zaman? İşte, Güney Koreli teknoloji devi markanın estetikli otomobili hakkındaki detaylar!

Makyajlı Hyundai Tucson Özellikleri

Dış tasarımına baktığımızda bazı radikal değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Panjur tasarımında bir yenilenme söz konusu.

Bunun yanında entegre ışık sisteminde de farklılıklar görülüyor.

Tamponun alt kısmına gelen gri renkteki koruma plakası aracın daha geniş bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Yenilenen jantları yan taraftan bakıldığında dikkat çekiyor.

İç tasarımında ise üç kollu bir direksiyon ve bu direksiyonun arkasında 12.3 inçlik iki adet ekranın yer aldığı kavisli bir panel ile karşılaşıyoruz.

Havalandırma menfezleri bütün olarak tasarlanmış, konsol boyunca uzanıyor.

Havalandırmanın hemen altında klima kontrol paneli mevcut.

Yeni nesil otomobillerde moda haline gelen vites kontrolünü direksiyona taşıma durumu bu modelde de karşımıza çıkıyor.

Direksiyonun arkasındaki tuşlardan vites değişikliği yapılabildiği için orta konsolda farklı teknolojilere yer açılmış. Cep telefonları için bir adet kablosuz şarj ünitesi ve iki adet bardaklık konumlandırıldığını görüyoruz.

Döşeme detaylarında üç farklı renk opsiyonu sunulacağı belirtiliyor.

Aracın teknik anlamda sahip olduğu farklılıklara ilişkin henüz net bir veri yok.

Şimdilik ferah ve teknolojik olarak gelişmiş bir iç mekan ve daha gösterişli bir dış tasarım vadettiğini söyleyebiliriz.

Makyajlı Hyundai Tucson Fiyatı

Makyajlı model için henüz net bir fiyat beklentisinden söz edilmiyor ancak normal Tucson’ın güncel fiyatlarını baz alarak bazı tahminler yapmak mümkün olabilir.

Tucson’ın standart benzinli DCT şanzımanlı comfort paketi şu an 1.575.000 TL’den satışta. En gelişmiş otomatik vitesli hibrit model ise 2.355.000 TL’den başlıyor. Ek özelliklere göre bu fiyatlar yükselebiliyor.

Makyajlı Hyundai Tucson Çıkış Tarihi

Hyundai tarafından aracın çıkış tarihine yönelik kesin bir açıklama yapılmadı. Önce Güney Kore ardından ABD ve Avrupa pazarlarında satışa çıkması beklenen araç Türkiye’de de piyasaya sürülecek.

2024’te satışa sunulması beklenen aracın çıkış tarihi net olarak açıklandığında sizlerle de paylaşıyor olacağız.

Yeni makyajlı sürümü siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.