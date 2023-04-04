iCloud Aile Paylaşımı Nasıl Kurulur?

iCloud aile paylaşımı, aile içinde satın alım izinlerinden uygulamalara, müziklerden filmlere, e-kitaplardan konum takibine birçok farklı alanda veri paylaşımı yapmanıza imkân tanıyor.

Çocuk aygıtlarını kontrol etmek isteyen ebeveynler için son derece fonksiyonel çözümler sunan aile paylaşımı uygulaması iOS, iPadOS ve MacOS işletim sistemlerine sahip çeşitli cihazlarda kurulabiliyor. Aile paylaşımının farklı cihaz türlerine göre kurulum aşamalarının nasıl olduğuna ve kullanıcı deneyimi açısından sağladığı avantajlara gelin, yakından bakalım.

iCloud Aile Paylaşımı Nedir?

Aile paylaşımı Apple’ın sunduğu çeşitli hizmetlerden ailenizle ortak olarak faydalanmanızı sağlıyor. Başta iCloud, Apple TV, Apple News, Apple Fitness ve Apple Music olmak üzere Apple’ın farklı alanlarda hizmet veren fonksiyonel servislerine ortak olarak erişmeniz için gerekli ortamı sunuyor.

Ailenizden maksimum beş kişi ile birlikte yararlanabileceğiniz aile paylaşımı hizmetini aktif olarak kullananlar aile üyeleri ile iTunes, App Store ve Apple Books’dan satın aldığı ürün ve hizmetleri de paylaşma şansını yakalıyor. Aile paylaşımı yapan aile üyelerinin telefonları birbirine bağlı sayılıyor. Bu sayede gruptan bir kişinin cihazı kaybolduğunda veya çalındığında diğer üyeler sayesinde kaybolan aygıtlar kolayca bulunabiliyor.

iCloud Aile Paylaşımı Nasıl Açılır?

iCloud aile paylaşımı Apple’a ait farklı cihazlarda açılabiliyor. iOS 16 ve iPadOS16’dan öncesi ve sonrası olacak şekilde işletim sisteminizin sürümüne göre telefon ve tabletlerde aile paylaşımını açmak için izlemeniz gereken adımlar değişiklik gösteriyor.

iPhone'larda iOS 11, iPad'lerde iPadOS, Macbook'larda ise macOS 10.13 High Sierra’dan eski sürümlerde aile paylaşımını açmanız mümkün değil. Ayrıca iCloud aile paylaşımından maksimum düzeyde yararlanabilmek için ailenizin diğer üyelerinin cihazlarındaki işletim sistemlerinin de uyumlu sürümlerde olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor.

iOS 16 ve iPadOS 16’dan itibaren çıkan güncel sürümlerde aile paylaşımını açmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar sekmesinden Aile’yi seçin.

Abonelikler’e tıklayın.

iCloud+ ‘ı seçin.

Kullanmakta olduğunuz iCloud planını paylaşmak için yönergeleri takip edin.

iOS 15, iPadOS 15 ve daha eski sürümlerde aile paylaşımını açmak için:

Cihazınızın ayarlar sekmesinden önceden tanımlamış olduğunuz kullanıcı adınıza ait bölüme giriş yapın.

Aile Paylaşımı’na tıklayın.

Karşınıza çıkan iCloud seçeneğine dokunun. iCloud planınızda değişiklik yapmak ve aile üyelerinize iCloud planınıza geçiş yapabileceklerini bildirmek için ekrandaki adımları izleyebilirsiniz.

Macbook’ta aile paylaşımını açmak için, cihazınızda macOS Ventura ve ileriki sürümler mevcutsa şu adımları izleyebilirsiniz:

Apple menüsüne giriş yaparak sistem ayarlarını seçin.

Aile’ye dokunun.

Abonelikler kısmına girdiğinizde iCloud’ı bulabilirsiniz.

Bu sekmede yer alan paylaş butonuna tıklayın.

Devam etmek için ekranda belirtilen adımları takip ederek ilerleyebilirsiniz.

MacOS Monterey ve daha eski sürümlerde:

Apple menüsüne giriş yapın.

Sistem Ayarları menüsüne geçin.

Aile Paylaşımı’nı tıklayın.

iCloud Saklama Alanı bölümünden Aile Saklama Alanını Kullan seçeneğini tıklayın.

Aile Paylaşımı’nı Kullanırken Bilmeniz Gerekenler

Aile paylaşımı kullanımında bilmeniz gereken bazı detaylardan söz etmekte fayda var. Öncelikle iCloud planınızı aile paylaşımı sayesinde ailenizle paylaşabilirsiniz. Bunun yanında ailenizin ne kadar saklama alanı harcadığını öğrenebilirsiniz.

Kişisel bir iCloud planı kullanıyorsanız dilediğiniz zaman aile planına geçebilir; aileniz iCloud paylaşımına son verirse veya Aile Paylaşımı’ndan çıkış yaparsanız kendinize ait bir iCloud planı satın alarak fotoğraf ve videolarınızı iCloud hesabınızda depolamaya devam edebilirsiniz.

Aile Paylaşımından Nasıl Ayrılabilirsiniz?

Aile paylaşımından ayrılmak için bir alt yaş sınırı bulunuyor. 13 yaşından itibaren her bir aile üyesi, bulunduğu aile grubundan istediği zaman ayrılabiliyor. 13 yaşından küçük çocuklarda ise ebeveyn kontrolü devreye giriyor. Aile paylaşımından ayrılmak istediğinizde şu adımları izlemeniz gerekiyor:

Ayarlar bölümüne gidin

Varsa Aile başlığına, yoksa adınızın yazılı olduğu sekmeye tıklayın.

Aile Paylaşımı’nı seçin

Aile Paylaşımı’nı Kullanmayı Durdur butonunu tıklayarak telefon ve tabletlerde aile paylaşımına son verebilirsiniz.

Macbooklar’da Apple menüsüne girip sistem ayarlarını seçtikten sonra Aile başlığını, ardından da adınızı tıklayıp Aile Paylaşımını Kullanmayı Durdur’u seçmeniz yeterli!

iPhone’da Aile Paylaşımı ile Çocuk Aygıtı Ayarları

iPhone veya iPad kullanıcısı olan çocukların cihazında gerekli düzenlemeleri yapmak ve ebeveyn denetimlerini özelleştirmek için aile paylaşımından yararlanılabiliyor. Bunun için çocuğunuzun mevcut bir Apple kimliği varsa bu kimliği Aile Paylaşımı grubuna eklemeniz gerekiyor.

Apple kimliği olmasa bile çocuğunuzu Aile Paylaşımı grubuna eklerken yeni bir Apple kimliği oluşturma imkânınız bulunuyor. Çocuğunuzun aygıtına ilişkin ayarlamaları yapmak için şu adımları izlemeniz yeterli: