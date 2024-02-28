iCloud’da Depolama Alanı Nasıl Boşaltılır?

Apple cihazlarının bağlanması ve yedeklenmesini sağlayan iCloud kullanıcılarına ücretsiz 5 GB depolama alanı sunuyor. Ancak bu 5 GB’lık depolama alanı zaman içinde kullanıma bağlı olarak doluyor.

Belgeler, iCloud e-postası, fotoğraflar gibi verilerle dolan iCloud depolama alanının mutlaka boşaltılması gerekiyor. Peki, iCloud’da depolama alanı boşaltma nasıl yapılır?

iCloud Depolama Alanı Boşaltma Yöntemleri

İlk olarak iCloud’da depolama alanı boşaltma yöntemlerine geçmeden “iPhone Ayarlar > Ad > iCloud > Depolamayı Yönet” alanına gidilmeli. Böylelikle iPhone cihazlarda iCloud depolama alanının dolmasına sebep olan etkenler hakkında bilgi edinmiş olacaksınız.

Mac cihazlarda iCloud depolama alanının dolmasına neden olan etkenleri bulmak içinde “Apple Menü > Sistem Tercihleri > Apple Kimliği > iCloud > Yönet” adımları takip edilmelidir. Bu kontroller sağlandıktan sonra iCloud’da depolama alanı boşaltılmaya başlanabilir. Bunun içinde şu yöntemler kullanılabilir:

1. Fotoğraf Kitaplığını Kırpma

iCloud’da gereğinden çok alan kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi sahibi olmak adına cihazda kamera ayarları mutlaka kontrol edilmelidir. Aynı zamanda 4K dışında 720p ya da 1080p videolara geçiş yapılıp yapılamayacağı noktasında da bir sonuca ulaşılmalıdır.

Fotoğraf kitaplığı şöyle şekilde kırpılır;

iPadOS ya da iOS cihazlardan “Ayarlar > Kamera > Biçimler” alanına gidilir. “Yüksek Verimlilik” seçilerek yer kazanılır. Bu sayede fotoğraflarla videolar, HEIF ve HEVC şeklinde kaydedilecek.

Yukarıdaki işlemden sonra kamera ayarlarının olduğu alana geri dönülerek “Video Kaydet” alanına tıklanmalıdır. En düşük kare hızı ve çözünürlük seçilerek depolama alanından tasarruf edilmiş olunacak. Aynı sayfa üzerinde düşük ışıklı videoların dosya boyutunun küçültülmesi için sayfa aşağıya kaydırılarak “Otomatik Düşük Işık FPS” etkinleştirilir.

Kamera ayarlarına dönülerek “Ağır Çekim Kaydet” seçilerek akabinde en düşük kalite seçeneği seçilir.

“Ayarlar > Kamera > Ayarları Koru” adımları takip edilerek Live Photos devre dışı bırakılır. Live Photos daha sonra başlatıldığında ekranın sağ üst tarafında konumlanan sarı daire şeklindeki simgeye tıklanmalıdır. Bu simgenin rengi griyse “Canlı Fotoğraflar” devre dışı bırakılmıştır. Bu durum, cihazla çekilen birkaç saniyelik video ve her fotoğrafın kaydedilmesini durdurur.

Yukarıdaki adımları eksiksiz tamamlayarak fotoğraf ve videoların kaplayacağı alanlar azaltılmış olunur. Akabinde fotoğraf kitaplığında istenmeyen öğeler temizlenmelidir.

2. iCloud Drive’den Büyük Dosyaları Temizleme

iCloud’da depolama alanı boşaltma yöntemlerinden birisi de iCloud Drive’den büyük dosyaların temizlenmesidir. İlk olarak iCloud Drive’de çok yer kaplayan gerekli dosyaların olup olmadığı kontrol edilmelidir.

iOS ve iPadOS cihazlardan “Dosyalar” alanına girilerek “iCloud Drive’a” tıklanır. iCloud Drive üzerinde silinmesi gereken klasörlerin olup olmadığı kontrol edilir. Mac cihazlarda da Finder açılarak kenar çubuğundan iCloud Drive seçilip temizlenecek dosyaların olup olmadığının kontrolü yapılabilir.

3. İstenmeyen iCloud Yedeklemeleri Silme

Uzun zamandır iCloud’da yedeklenen istenmeyen dosyaları silerek de depolama alanını boşaltabilirsiniz. Bu yöntem özellikle birden çok iOS cihaz kullanan kişilerin işine çok yarayacak. İstenmeyen iCloud yedeklemeleri silme için şu adımlar takip edilmeli;

“iPhone Ayarlar > Ad > iCloud > Depolamayı Yönet > Yedeklemeler” alanına gidilir.

Ekrana hangi cihazların yedeklendiği hakkında bilgi gelecek. Buradan herhangi bir cihaz ismine tıklanarak “Yedeklemeyi Sil > Kapat > Sil” alanı seçilir. Böylelikle iCloud’da yedekleme işlemi sonlandırılmış olacak.

Mac kullanıcılarıysa Apple menüsüne giriş yapıp “Sistem Tercihleri > Apple Kimliği > iCloud” alanına gitmeli. Buradan “Yönet” sekmesine tıklanarak “Yedeklemeler” seçilir. Sonuç olarak Mac cihazlarda da hangi yedeklerin silineceği belirlenmiş olacak.

4. Eski Mesajları Silme

Mesajlarda iCloud’ta yer kaplayabilir. Bu sebeple eski, önemsiz mesajların da silinmesi gerekiyor.