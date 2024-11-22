iCloud Dolu Uyarısı Nasıl Kapatılır?

iPhone kullanıcıları tek bir hesaptan tüm cihazlarındaki fotoğraf ve videolara erişebilme ayrıcalığını iCloud sayesinde yaşıyor. Tabi, iCloud depolama kapasitesi de bir yerden sonra kullanıcılara yeterli gelmiyor.

iCloud saklama alanı dolduğunda cihazlar belli aralıklarla uyarı vermeye başlıyor. Özellikle iPhone kullanıcılarının başı bu uyarılarla dertte. Çünkü sık gelen iCloud dolu ve ‘yeterli saklama alanı yok’ uyarısı bir yerden sonra can sıkıcı hale geliyor.

Bu uyarıdan kurtulmanın en kolay yolu şüphesiz, iCloud’da saklanan verileri ayıklamak. Peki, alternatif bir yolu daha var mı? Dosyaları silmeden iCloud saklama alanı dolu uyarısı nasıl kapatılır? Gelin, birlikte bakalım.

iCloud Saklama Alanı Dolu Uyarısı Nasıl Kapatılır?

iCloud’da yedeklenen medya içerikleri ve diğer dosyaların boyutları toplamı mevcut iCloud kapasitesinin üstüne çıkıyorsa bu uyarıyı almanız muhtemel. Bu sorunu çözmenin birkaç farklı yolu var. İçeriğin devamında bu uyarıdan kurtulmak için uygulayabileceğiniz 4 farklı yöntemi adım adım anlattık.

Kullanmadığınız Uygulamaların Yedeklemesini Pasifleştirin

Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

Kullanıcı adına tıkladıktan sonra iCloud’u seçin.

iCloud'u Kullanan Uygulamalar başlığının altında sıralanan uygulamaların altındaki 'tümünü göster' seçeneğine tıklayın.

Burada kullanmadığınız bir Apple uygulaması bulunuyorsa yanında bulunan aktifleştirme butonunu kapalı konuma getirin.

iCloud Fotoğraf Kitaplığını Pasif Hale Getirin

İkinci bir yöntem olarak iCloud fotoğraf kitaplığını pasif hale getirmeyi deneyebilirsiniz. Bu özellik aktif olduğunda cihazınızdan silinen fotoğraflar 30 gün süresince iCloud’unuzda saklanmaya devam eder.

Özelliği kapatmak için Ayarlar’a gidip iCloud menüsüne girin.

iCloud'u Kullanan Uygulamalar Fotoğraflar bölümüne gidin. Buradaki 'Bu iPhone'u Eşzamanla' seçeneğini kapalı konuma getirin.

Yine iCloud menüsünde yer alan 'Hesap Saklama Alanını Yönet' bölümünden iCloud Fotoğrafları kısmına girin.

iCloud'dan Silin ve Kapatın diyerek bütün cihazlarınız için iCloud Fotoğrafları'nı kapatabilirsiniz.

Yedeklenmiş Verileri Temizleyin

Üçüncü bir yöntem ise yedeklemedeki mevcut verileri silmektir. Bunun için yine Ayarlar bölümünde yer alan iCloud kısmındaki ‘Aygıt Yedeklemeleri’ başlığında yer alan iCloud Yedekleme seçeneğine tıklayın.

Sıralanan cihazlardan hangisindeki yedekleri silmek istiyorsanız ‘Yedeği Sil’ diyerek ilerleyebilirsiniz.

Bu iPhone'u yedekle seçimini kapattığınızda bu cihazdaki veriler iCloud bulut depolama alanından silinir. Böylece bir daha iCloud saklama alanı dolu uyarısı almazsınız.

Ek Depolama Alanı Satın Alın

Dördüncü bir yöntem olarak iCloud hesabınızın kapasitesini ücret karşılığında artırmayı tercih edebilirsiniz. Böylece daha geniş bir depolama alanına sahip olacağınız için bu alan tekrar doluncaya dek ilgili uyarıyı almazsınız.

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