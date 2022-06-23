IDM Chrome Eklentisi Nasıl Eklenir?

Dünya üzerinde en çok kullanılan indirme programlarından biri olan Internet Download Manager, tarayıcınıza eklemeden çalışmayacaktır. İnternet sitelerinden bir program, video, fotoğraf, müzik gibi dosyalar indirmek istediğinizde birden fazla yolu olduğunu göreceksiniz. Bunların yanında en popüler indirme programlarından biri olan Internet Download Manager yani kısa adıyla IDM, Chrome eklentisi tarayıcınıza nasıl eklenir? Adım adım anlatıyor olacağız.

IDM Eklentisi Chrome'a Nasıl Eklenir?

Internet Download Manager bazen ne yapsanızda tarayıcınız üzerinde gözükmeyebilir. Normal şartlarda programın doğru bir şekilde sorunsuz çalışması gerekir. Ancak indirme yapmak istediğinizde IDM eklentisi çıkmıyor olduğunu görüyor ve bu hata ile karşılaşıyorsanız. Buradaki ilk yapmanız gereken tarayıcınıza IDM eklentisini eklemek olacaktır. Gelin sırasıyla ne yapmanız gerekiyor bakalım.

İlk olarak bilgisayarınızda IDM programı yüklü ve güncel olduğundan emin olun.

ve olduğundan emin olun. Program güncel değilse güncelleyin.

Sonra IDM Chrome eklentisine gidin.

Sağ tarafta bulunan; "Chrome ekle" seçeneğine tıklayın.

Yeni bir pencerede; "Uzantı eklensin mi?" sorusunu göreceksiniz.

Uzantı ekle butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Senkronizasyon'u aç diyerek IDM eklentisini tarayıcınızla senkronize edebilirsiniz.

IDM Programını Güncelleme

IDM eklentisi tarayıcınızda çıkmıyor ise güncellemeleri kontrol etmekte fayda var. Güncellemeleri aşağıdaki adımlarla yapabilirsiniz.

Internet Download Manager programını açın.

Yukarıda bulunan yardım sekmesine tıklayın.

Açılan pencereden; "Güncellemeleri denetle..." seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. İşlem tamamlanmış olacak.

IDM Chrome Eklentisini Manuel Olarak Ekleme

Eğer yukarıda anlattığımız yol üzerinden işleminizi gerçekleştiremediyseniz. IDM eklentisini Chrome tarayıcınıza manuel olarak ekleyebilirsiniz. Manuel bir şekilde bu işlemi nasıl yapacağınızı aşağıda adım adım anlattık.

Google Chrome tarayıcınıza gidin.

Sağ üst köşede bulunan üç nokta butonuna basın.

Açılan pencereden; "Diğer araçlar" seçeneğine gelin.

seçeneğine gelin. Yeni açılan pencereden uzantılar butonuna tıklayın.

Eğer IDM eklentisi burada ekli bir şekilde gözüküyorsa ilk olarak eklentiyi kaldırın.

Buradaki sayfa açık kalsın geri dönüş yapacağız.

Masaüstü üzerinde bulunan IDM programına sağ tıklayın.

Dosya konumunu aç'a tıklayın

Arama kısmına; " IDMGCExt.crx" yazın.

yazın. Dosyayı uzantılar olarak açtığımız sayfaya sürükle bırak yapın.

Kapalı olan seçeneği açın.

Tarayıcınızı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Opera Tarayıcısına IDM Eklentisi Kurma

Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome yerine Opera tarayıcısı kullanıyorsanız ve IDM eklentisini eklemek istiyorsanız aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.

İlk olarak bilgisayarınızda IDM programı yüklü ve güncel olduğundan emin olun.

Program güncel değilse güncelleyin.

Sonra IDM Opera eklentisine gidin.

Chrome Web mağazası açılacaktır. (Burada Chrom üzerine eklenebilen eklentileri rahatlıkla Opera tarayıcınıza ekleyebilirsiniz.)

Sağ tarafta bulunan; "Opera'a ekle" seçeneğine tıklayın.

Yeni bir pencerede; " 'IDM Integration Module' eklensin mi? " sorusunu göreceksiniz.

Eklenti ekle butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Opera Tarayıcısına Manuel Olarak IDM Eklentisi Kurma

Opera tarayıcınızı açın.

Sol üstte bulunan Menü seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden Eklentiler>Eklentiler'e tıklayın.

tıklayın. IDM eklentisi yüklü gözüküyorsa ilk önce kaldırın.

Buradaki sayfayı açık bırakın.

Masaüstü üzerinde bulunan IDM programına sağ tıklayın.

Dosya konumunu aç'a tıklayın

Arama kısmına; "IDMGCExt.crx" yazın.

yazın. Dosyayı uzantılar olarak açtığımız sayfaya sürükle bırak yapın.

Daha sonra yükle butonuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

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