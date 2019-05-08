İki Kişi Oynanabilen Tarayıcı Tabanlı En İyi 10 Oyun

Arkadaşlarınız ister yanınızda ister sizden kilometrelerce uzakta olsun, arkadaşınızla tarayıcı üzerinden istediğiniz yerde oyun oynayabilirsiniz. Tarayıcı tabanlı oyunlar her ne kadar AAA oyunların grafik kalitesinin seviyesine gelemese de epey yol katettiklerini söyleyebiliriz.

Modern tarayıcıların çoğu, Adobe Flash’ı öldürmeye çalışıyor fakat tarayıcı tabanlı oyunların çoğu Flash tabanlıdır. Flash tabanlı oyunları indirerek çevrimdışı da oynayabilme imkanınız vardır. Bu yazıda, Flash’ın olumsuz yönlerine değinmeyelim ve çevrimiçi oynanabilen en eğlenceli iki kişilik oyunlara bir göz atalım.

İkiniz Aynı Bilgisayarı Kullanıyorsanız:

Stick Figure Badminton 2 oyununda, soldaki oyuncu karakterini W, A, S ve D ile sağdaki oyuncu karakterini ok tuşlarını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Raketinizi döndürmek için soldaki oyuncu s tuşunu, sağdaki oyuncu aşağı ok tuşunu kullanabilir.

Kaydolmaya gerek yoktur.

En fazla iki oyuncu ile oynanabilir.

Aynı bilgisayarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gereklidir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Gun Mayhem en iyi tarayıcı tabanlı dövüş oyunlarından biridir. Oyunda, çeşitli silahlar ile donanmış mafya benzeri çizgi film figürleri yer alır. Her seviye atlamada yeni silahlar gökten düşer ve hız artırıcı, kalkan, ekstra can gibi güç artışları gerçekleşir.

Oyunun amacı son derece basittir. Önünüze çıkan herkesi vurmalısınız. Oyun, tek klavyeye nazaran fazla olabilecek dört karaktere kadar ayarlama yapmanıza izin verir ancak tek klavye baz alındığında, en iyi verim iki kişi ile alınabilir. Gun Mayhem’den hoşlanıyorsanız ama çok oynadığınız için artık biraz farklılık arıyorsanız, daha fazla eğlence için serinin devam oyunu Gun Mayhem 2’yi deneyebilirsiniz.

Kaydolmaya gerek yoktur.

Maksimum dört oyuncu ile oynanabilir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Aynı bilgisayarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gereklidir.

Fortz’un temel amacı, silahı rakibin kalesine düşürmek için kullanmak, karşıdakini öldürmektir. Her oyuncu, ekranın bir tarafındaki kaleyi kontrol eder.

Kaydolmaya gerek yoktur.

Maksimum iki oyuncu ile oynanabilir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Aynı bilgisayarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gereklidir.

Tank Wars, fizik ile dövüşün efsanevi ve eğlenceli birleşimidir. Her iki oyuncu, kendilerine verilen tankı kontrol eder. Hareket etmek aşırı yavaştır. Oyunun amacı, yerin önemli bir bölümünü patlatan bir füzeyi ateşlemek ve karşı oyuncuyu patlatılan yere düşürmektir.

Kaydolmaya gerek yoktur.

Maksimum iki oyuncu ile oynanabilir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Aynı bilgisayarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gereklidir.

Sports Heads Football'da her oyuncu büyük kafalı bir avatarı kontrol eder, kalesini korur ve diğerinin kalesine gol atmaya çalışır. Karşı oyuncuyu dondurma, kale küçültme, hız artırma gibi özellikler kullanarak avantaj elde edebilirsiniz.

Kaydolmaya gerek yoktur.

Maksimum iki oyuncu ile oynanabilir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Aynı bilgisayarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gereklidir.

Farklı Bilgisayarlar Kullanıyorsanız:

Battleship Online

Ücretsiz ve çevrimiçi oynanabilen Battleship oyununun tadını çıkarabileceğiniz birçok yer var ancak bu bizim favorimizdir.

Kurallar daima aynı kalır. Bir bağlantı göndererek arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Battleship Online oyununun amacı, rakibin gemisini batırmaktır. Amiral battı olarak da anılan bu oyunu daha önce oynamadıysanız mutlaka denemenizi öneririz. Bir arkadaşınız yok ise rastgele bir yabancı ile de oyunu oynayabilirsiniz.

Kaydolmaya gerek yoktur.

Maksimum iki oyuncu ile oynanabilir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Farklı bilgisayarlarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gerekli değildir.

Fiziki savaşlardan hoşlanmıyorsanız bir de Lichess'ı deneyerek zeka savaşına katılabilirsiniz. Önceden belirlenen amaçlara ulaşmada kullanılan yöntemlerin tümüne strateji adı verilir. İyi bir strateji izlemek için zekayı çok iyi şekilde kullanmak gerekir. Satranç, zekanızı en etkili biçimde kullanabileceğiniz sayılı ve önemli oyunlardandır.

Oyun; bir sohbet odası, farklı oyun modları ve analiz panosu içerir. Gerçek hayatta arkadaşınız ile satranç oynarken hamleyi geri çekmek isteyebilirsiniz ve arkadaşınız da bu konuda iyimser bir tutum sergiler ise hamleyi geri çekebilirsiniz. Bu, oyunda da vardır; hamlenizi geri çekebilmektesiniz.

Kaydolmaya gerek yoktur.

Maksimum iki oyuncu ile oynanabilir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Farklı bilgisayarlarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gerekli değildir.

Sudoku eğlenceli bir zeka oyunudur. Bunu rekabetçi bir ortamda da oynayabilirsiniz. Speed Sudoku eğlencesinden ödün vermeden rekabetçi bir ortam hazırlar. Kaydolun, yeni bir oyun oluşturun veya mevcut bir oyuna katılın. En fazla dört oyuncu ile oynayabilirsiniz fakat iki oyuncu ile de oynanabilir.

Kaydolmak gereklidir.

Maksimum dört oyuncu ile oynanabilir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Farklı bilgisayarlarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gerekli değildir.

Cube Slam, HTML5’in potansiyelini ortaya çıkaran oyunlardan biridir. Yeni bir oyun oluşturun, arkadaşınızla bağlantıyı paylaşın ve hatta kameranıza, mikrofonunuza erişim izni verip arkadaşınız ile konuşun.

Kaydolmak gerekli değildir.

Maksimum iki oyuncu ile oynanabilir.

Tüm oyuncular aynı anda oynar.

Farklı bilgisayarlarda oynanabilir.

Oynamak için Flash eklentisi gerekli değildir.

8-Ball Pool, oynamaya başlamadan evvel Miniclip hesabı oluşturmanızı ister. Arkadaşınızın kullanıcı adını bulun, oyuna davet edin ve oynamaya başlayın! Oyunun fiziği harikadır. Topun nereye gideceğini gösteren hafif bir gösterge de vardır.