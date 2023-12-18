Meta’nın Yapay Zeka Çeviri Aracı SeamlessM4T Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Facebook’un ana şirketi Meta tarafından SeamlessM4T isimli yapay zeka aracı tanıtıldı.

Devrim niteliğindeki bu yapay zeka aracı, kolay bir şekilde dil çevirisi yapıyor. Bu yapay zeka aracı, konuşulan kelimeleri başka dile arka planda metne çevirmeden direkt çeviriyor. Bahsettiğimiz bu özellik, yapay zeka aracının niteliğini daha çok artırıyor.

Biz de yazımızda Creative Commons lisansı üzerinden piyasaya sunulan SeamlessM4T’nin özelliklerini ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz.

SeamlessM4T Özellikleri Nelerdir?

Seamless M4T, 100’ün üzerinde dili metinden-metne ve konuşmadan-konuşmaya çevirebiliyor. Meta’nın yapay zeka aracının genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Konuşmadan konuşmaya çeviri

Otomatik konuşma tanıma

Metinden konuşmaya çeviri

Konuşmadan metne çeviri

Metinden metine çeviri

Meta, yeni yapay zeka çeviri aracını açık kaynaklı olarak sundu. Böylelikle üçüncü taraf geliştiriciler ve araştırmacılar çeviri aracının üzerinde çalışma yapılabiliyor.

Seamless M4T’nin açık kaynaklı olması birçok hizmet ve ürün üzerinde çeviri yeteneğinin geliştirilmesini sağlıyor. Meta aynı zamanda 270.000 saatlik metin hizalama ve konuşmayı içeren en büyük açık çok modlu çeviri kümesi SeamlessAlign’de bilgileri kullanıma sunuyor.

SeamlessM4T Nasıl Kullanılır?

SeamlessM4T kullanımı için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak web tarayıcısı üzerinden Meta’nın yayınladığı aracın demosuna giriş yapılmalıdır.

Yapay zeka aracının demo versiyonuna erişim sağlamak için “Demoyu Deneyin” seçeneğine tıklanmalıdır.

Kişi kendi konuştuğu dille çevrilmesini istediği dili seçmelidir. Bu aşamada maksimum 3 dil seçilebilir.

Yapay zeka aracının sistemi direkt çevrilen metni ve konuşmayı kaydeder.

SeamlessM4T’nin çalışma şekli çok gelişmiştir. Yapay zeka aracı, UnitY modelinin üzerine tasarlanmıştır. UnitY modeli üç ana bölümden oluşuyor. Bu bölümler;

Metinden birime,

Metin kod çözücü,

Metin ve konuşma kodlayıcıları şeklinde sıralanabilir.

SeamlessM4T, UnitY modeliyle entegre edildiği için farklı veri türlerini kolayca işleyebiliyor.

Meta’nın yeni yapay zeka aracı, NLLB tabanlı metin kodlayıcı ve w2v-BERT 2.0 konuşma kodlayıcı gibi teknolojilerle çalışıyor. Bu teknolojiler sayesinde yapay zeka aracı; konuşma girdisini anlar, tercüme eder ve sonrasında çıktı olarak çevrilen metin-konuşmaları üretiyor.