Midjourney Alternatifi 25 Yapay Zeka Aracı

Metinsel kaynaklardan görsel oluşturmak amacıyla kullanılan yapay zeka aracı Midjourney, bu tarz teknolojilere ilgi duyanlar arasında oldukça popüler. Yapay zeka desteğiyle sanat eserleri oluşturma alanında en çok kullanılan programlardan biri olan Midjourney’in alternatifleri de piyasada mevcut.

50’yi aşkın alternatif uygulamadan söz edebileceğimiz bu alanda bazı uygulamalar öne çıkıyor. Bunların başında Dall-E ve Leonardo.AI gibi popüler araçlar geliyor. Ancak Midjourney’e benzeyen, ücretsiz araçlara erişmek istiyorsanız diğer alternatiflere de göz atmanız gerekiyor.

Midjourney’e alternatif olarak değerlendirebileceğimiz ücretli ve ücretsiz seçeneklerin bulunduğu, 25 kullanışlı yapay zekâ aracını bu yazımızda sizin için sıraladık!

Midjourney Alternatifi 25 Yapay Zekâ Aracı

Leonardo.AI Stabble Diffusion Dall-E 2 Playground AI Bing Image Creator ThinkDiffusion Craiyon DreamUp SeaArt Adobe Firefly Blue Willow NeuroGen InstantArt Lexica Openjourney Dreamlike Pix.AI.Art Simulai Quasi SinkIn FeedAI Eluna AI Mage.space Getimg.ai VQGAN + CLIP

Midjourney’e Alternatif Olan Uygulamaların Özellikleri

Bu uygulamalar arasında metinden görsel üretme anlamında Midjourney’e en yakın alternatif olarak Stabble Diffusion ve Dall-E 2 karşımıza çıkıyor. Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz Stabble Diffusion ücretsiz ve açık kaynaklı bir model olma özelliği taşıyor. Dall-E 2 ise OpenAI tarafından geliştirilmiş, gerçekçi görüntüler elde etmenizi sağlayan bir yapay zeka aracı.

Leonardo.AI’a baktığımızda bu aracın Midjourney ile sık sık karşılaştırıldığını söyleyebiliriz. Erken kayıt ile erişim sağlayabileceğiniz bu araçta oldukça ayrıntılı görüntüler oluşturabilirsiniz. Daha sanatsal bir tarza sahip olan Leonardo.AI’da Midjourney’e kıyasla daha soyut eserler elde edebilirsiniz.

Ücretsiz olarak değerlendirebileceğiniz bir alternatif de Microsoft’tan geliyor. ChatGPT benzeri bir sohbet robotu olarak piyasaya sürülen Bing AI’da Image Creator özelliği de bulunuyor. Bu özelliği aktif hale getirmek için ‘yaratıcı’ modu aktifleştirmeniz yeterli oluyor. Ücretsiz bir şekilde Bing AI’ı kullanarak metinden görsel üretebilirsiniz.

Stabble Diffusion ve Dall-E destekli bir diğer araç ise Playground AI olarak karşımıza çıkıyor. Günde 1.000 adet ücretsiz görsel oluşturma sunan uygulama bu anlamda iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Profesyonel kullanım için tercih edebileceğiniz alternatifler arasında ise ThinkDiffusion öne çıkıyor. Birkaç tıklama ile hayalinizdeki gibi görseller elde edebileceğiniz bu aracı herhangi bir tarayıcı üzerinden kullanabilirsiniz.

Craiyon Dall-E bazlı bir uygulama olmakla birlikte yazdığınız prompt’a uygun çizimler elde etmenizi sağlıyor. DevianArt üyeleri 5 adet prompt’tan ücretsiz bir şekilde görsel elde etme imkânına sahip oluyor.

Grafik sektöründe öncü isimlerden olan Adobe’un geliştirdiği Adobe Firefly da Midjourney’e alternatif yapay zeka araçları arasında yerini alıyor. Kendi AI modeli ile faaliyet gösteren Adobe uygulaması yapay zeka desteğiyle yaratıcı görseller elde etmenizi sağlıyor. Adobe’un ileriye yönelik planları arasında Firefly aracılığıyla üç boyutlu grafik oluşturma özelliğinin devreye girmesi bekleniyor.

Fotorealistik görüntüler oluşturmak için kullanabileceğiniz bir diğer yapay zeka aracı ise SeaArt. Tarayıcıdan giriş yaptığınızda manzara, karakter, anime, hayvan, çizgi film, Sci-fi gibi farklı kategorilerde görsel üretme seçenekleri sunuyor.

Listede yer alan diğer yapay zeka araçları da temel olarak metinden görsel üretimi konusunda ihtiyacınız olan desteği sağlıyor. Bunun yanında her uygulamanın kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğunu belirtmekte fayda var. Yapay zeka ile görsel üretme alanında keşfe çıkmak istiyorsanız bu listede sıraladığımız araçları deneyimlemekle başlayabilirsiniz!