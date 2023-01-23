Telefonunuzu Tek Elle Yönetin: iPhone’ları Tek Elle Nasıl Kullanabilirsiniz?

Son dönemde tasarlanan iPhone’ların çoğunluğu büyük boyutlarda diyebiliriz. Bu sebeple iPhone’ların çoğu modelini bırakın tek, iki elle dahi kullanmak çok zor olabiliyor. Genişlik ve boyut olarak büyük iPhone’ları tek elle kullanmak için sizlere özel rehber hazırladık. Bu noktada günlük hayatta da diğer telefon modellerini tek elle kullanmaya yönelik bir takım bilgiler bulabilirsiniz. İşte detaylar!

iPhone’ları Tek Elle Kullanma Kılavuzu

iPhone’leri tek elle kullanabilmek için aşağıda sıralayacağımız yöntemleri takip etmenizi öneriyoruz.

1. Ekran Yakınlaştırma Kullanma

iPhone cihazların ana ekranı üzerindeki simgeleri belirgin hale getirmek için “Ekran Yakınlaştırma” işlemi yapılabilir. Bunun için "Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Ekran Yakınlaştırma" alanına gidiniz. Bu noktada “Daha Büyük Metin” öğesi seçilmelidir.

2. Ekranın Üst Bölümündeki Erişim Kolaylaştırılmalı

iPhone cihazlarda erişilebilirlik önemli bir özelliktir. Erişilebilirlik özelliğini kullanarak ekran üst tarafını kaydırıp aşağıya indirebilirsiniz. Böylelikle “Kontrol Merkezi”, ekran üzerindeki uygulamalar, “Bildirim Merkezi” alanlarına hızlıca ulaşabilirsiniz. “Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma” sekmelerinden Erişilebilirlik’i etkin hale getirebilirsiniz.

3. Yazma Eylemini Kolaylaştırma

iPhone cihazlarının klavyelerinde yazmayı basitleştiren iki tane özellik vardır. Uzun mesajlar için “Dikte” özelliğini kullanabilirsiniz. Klavyenin sağ alt köşesinde konumlanan mikrofon simgesine tıklayınız. iOS 16 güncellemesiyle dikte özelliği açık tutulabilir.

Konuşmadan yazmaya “Dikte” özelliğiyle kolayca geçebilirsiniz. Bu özellikle yanlış anlamaları da kolayca düzeltebilirsiniz. Cihazı tek elle kullanabilmek için bununla ilgili olan klavyeyi kullanınız.

Klavye açık konumdayken sol alt köşede yer alan küre simgesine parmağınızı basılı tutunuz. Daha sonra sağ ya da solda yer alan klavye seçilmeli. Klavye ekranda ilgili alana kaydırılmalıdır.

4. iPhone Tutuş Şekli Değiştirilmeli

Genişlik ve boyut olarak küçük iPhone’lar tek elle kolay tutulur. iPhone’un büyüklüğüne bakmadan tek elle tutup kullanmaya çalışın. Zaman içinde eliniz alışacak ve cihazı tek elle zorlanmadan kullanmaya başlayacaksınız.

5. Ana Ekran Üzerindeki Uygulamalar Tekrar Düzenlenmeli

Bir öncekine oranla daha büyük bir iPhone kullanmaya başladığınızda mutlaka cihazın ana ekranı üzerindeki uygulamaları da düzenleyiniz. En çok kullandığınız uygulamaları ekranın alt bölümüne alınız. Ana ekrandan tam verip olmak için uygulamaları aşağı tarafa itebilirsiniz. Ayrıca ekranın üst tarafına da widget’lar ekleyebilirsiniz.

6. Siri’yi Kullanma

iPhone’larda bir işlem yaparken illa parmaklarınızı kullanmanıza gerek yok. Siri’yi alarm, hatırlatma vb. işlemler için kullanabilirsiniz. Ekranınızdaki görüntüyü karşı tarafa Siri aracılığıyla gönderebilirsiniz. Aramaları açma ve kapatma işlemlerini de aynı şekilde Siri üzerinden yapmanız mümkündür.

7. Kısayollardan Yararlanma

iPhone'lardaki kısayollardan yararlanarak telefon açma-kapama, ekran görüntüsü alma, ses seviyesini değiştirme gibi işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Büyük cihazlarda donanım düğmelerine basmak küçük elleri olanlar için zorlaşır.

Cihaz ekranının sanal ana düğmesi AssistiveTouch ile “Siri’yi etkinleştirme”, “Denetim Merkezi Açma”, “Ekran Görüntüsü Alma” işlemleri yapılabilir. "Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > AssistiveTouch” seçenekleri üzerinden AssistiveTouch’ı etkin hale getirebilirsiniz.

Aynı ayarların olduğu sayfadan “Üst Düzey Menüyü Özelleştir” seçilebilir. Sanal Ana Sayfa düğmesinden erişilebilen kısayollar değiştirilebilir. Ayrıca iPhone Geri Dokunma özelliğinden de yararlanabilirsiniz. “Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma> Geri Dokunma” alanından üçlü ve çiftli dokunma seçeneklerini kolayca ayarlayabilirsiniz. Ayarlamanın arkasından cihazı kullanabilmek için arka tarafına iki ya da üç defa tıklayınız.

Tek elle iPhone kullanma yöntemlerimizin olduğu bu yazıyı okuduktan sonra dilerseniz iPhone Saklama Alanı Açılmıyor, Çözümü Nedir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.