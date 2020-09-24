Son zamanlarda sosyal medya platformları üzerinde kişiselleştirilmiş pek çok iPhone ile karşılaşıyoruz. Eğer bu görüntüler sizin de ilginizi çektiyse iPhone Ana Ekran Özelleştirme Nasıl Yapılır? sorusunu sormuş olabilirsiniz. Bu rehberimizde iPhone'unuzun çok daha şık gözükmesine yardımcı olacak bu işlemin nasıl yapılacağını sizlere aktaracağız.

Peki tüm bunlar sırasında nelere ihtiyacınız var? Öncelikle iOS 14 yüklü bir iPhone, hemen aşağıda bahsedeceğimiz bazı uygulamalar, bir miktar yaratıcılık ve elbette tüm bu adımları başarıya ulaştırmak için sabır ve zaman. İhtiyacınız olan uygulamayı hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

iPhone Ana Ekranı Nasıl Özelleştirilir?

iOS 14 ile birlikte sunulan Araç Takımları, ana ekrandan daha fazla bilgiye ulaşabilmenize olanak sunmakla kalmıyor, ana ekranınızın çok daha şık görünmesine de destek oluyor. Siz de internette gördüğünüz görüntülerdekine benzer bir ana ekran oluşturmak istiyorsanız, bunun için birkaç farklı adımı yerine getirmeniz gerekecek.

iPhone Widget Özelleştirme (Adım - Adım)

iPhone ya da iPad'inize Widgetsmith uygulamasını indirin. Oluşturmak istediğiniz Araç Takımı'nın boyutuna (Small, Medium, Large) karar verin. Bu yazıda örneğin Medium'u seçmiş olalım. Hemen altta yer alan 'Add Medium Widget' butonuna tıklayın. Medium #2 ismi ile oluşturulan Araç Takımı'nın üstüne tıklayın. İsmi daha sonra değiştirebilirsiniz. Gelen ekranda yine Araç Takımı'na tıklayın. Açılan menüden Widget'ın stilini, yazı fontunu, içerik rengini, arka plan rengini ve çerçeve rengini belirleyin. İşlemleriniz bittikten sonra sol üstte yer alan 'Medium #2' yazısına tıklayıp geri dönün. Sağ üstte yer alan 'Save' butonuna tıklayın. Ana ekrana dönün ve ekrana basılı tutun. Sol üstteki '+' işaretine tıklayın. Widgetsmith uygulamasını bulup oluşturduğunuz boyuttaki Araç Takımı'nı seçin. Araç takımını ana ekrana yerleştirdikten sonra üzerine tıklayın. Gelen ekranda hangi Widget'ın kullanılacağını seçin.

iPhone Uygulama Simgesi Değiştirme (Adım - Adım)

iPhone ya da iPad'inizde yer alan Kestirmeler uygulamasına gidin. Sağ üstte yer alan '+' butonuna basın. 'İşlem Ekle' butonuna basın. Yukarıdaki arama kutucuğuna 'Uygulamayı Aç' yazın. İşlemler menüsünün altında yer alan 'Uygulamayı Aç' işlemini seçin. Gelen ekranda 'Uygulamasını Aç' yazısının yanında yer alan 'Seç' alanına tıklayın. Hangi uygulamayı açmak istediğinizi seçin. Bu yazıda örneğin Instagram'ı seçmiş olalım. Sağ üstte yer alan üç noktaya tıklayın. Oluşturduğunuz kestirmeye bir isim vermek için 'Kestirme Adı' alanına bir şeyler yazın. Hemen altındaki 'Ana Ekrana Ekle' butonuna basın. Gelen ekranda 'Ana Ekran Adı ve Simgesi'nin altında yer alan mavi çerçeveli kutucuğa dokunun. Kestirmeye - uygulama simgesine - bir görüntü vermek için dosyalardan veya galeriden bir fotoğraf seçin ya da fotoğraf çekin. Sağ üstteki 'Ekle' butonuna basın. Sağ üstteki 'Bitti' butonuna basın.

iPhone Duvar Kağıdı Değiştirme (Adım - Adım)

Ayarlar'ı açın. Duvar Kağıdı sekmesine giriş yapın. 'Yeni Bir Duvar Kağıdı Seç' sekmesine tıklayın. Hazır duvar kağıtlarından ya da galerinizden bir görüntü seçin. 'Ayarla' butonuna basın. 'Her İkisine Ayarla' butonuna tıklayın.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki adımlarla birlikte ana ekranınızı dilediğinizce özelleştirebilmeyi başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.