İnç Ne Demek? Nasıl Hesaplanır?

İnç ne demek, ne birimidir, nasıl hesap hesaplanır? Bu soruların yanıtını merak eden kullanıcılar ayrıca "Bir inç kaç santimetre eder" ve "İnç ekran ne demek" sorularının da cevabını arıyor. Hazırladığımız rehberde tüm bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

Bir e-ticaret sitesini ziyaret ettiğinizde veya bir elektronik eşya satan bir mağazaya gittiğinizde özellikle akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonların özellik kısmında inç ifadesini görürsünüz.

Akıllı telefon, akıllı televizyon gibi elektronik cihazların özelliklerinde inç ifadesinin yer alması, kafa karışıklığını da beraberinde getiriyor. Bu birim, Türkiye’de kullanılmadığı için çok sayıda kullanıcı, inçin ne olduğu konusunda çeşitli soruların yanıtını merak ediyor.

Bu yazıda inç ile ilgili çok sayıda kullanıcı tarafından merak edilen soruları cevapladık. Hazırladığımız rehber, söz konusu birim ile ilgili detaylı bilgi olmanızı sağlar.

İnç Ne Demek?

E-ticaret sitelerinde, teknoloji mağazalarında ve dergilerde karşımıza çıkan inç, uzunluğu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir televizyon ekranının uzunluğunu belirtmek için 50 inç denir. Bu birim, Türkiye’de kullanılmadığı için santimetre cinsine çevrilir.

Birleşik Devletler ve İngiliz Milletler Topluluğu’na üye olan devletler, 1958 yılında uluslararası yardanın uzunluğunu 0,9144 metre olarak belirledi. Bununla birlikte uluslararası inçin de uzunluğu 25,4 milimetre olmasına karar verildi.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak edilen İnç, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada’da yaygın olarak kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta insanların boy uzunlukları inç ve foot cinsinde belirtilir. Bizde ise bu, metre cinsinde ifade edilir.

İnç Ne Birimidir?

İnç, bir uzunluk birimidir. ABD, Birleşik Krallık ve Kanada’da yaygın olarak kullanılan uzunluk biriminin standart uluslararası sembolü "in" şeklindedir. İnç ifadesini belirtmek için tırnak işareti (") kullanılır.

Akıllı televizyon, akıllı telefon ve tabletlerin özellik kısmına bakmanız durumunda sol kısımda sayı sağ kısımda ise tırnak işareti yazdığını görürsünüz. Tırnak işareti ile ürünün ekranının ne kadar uzunluğa sahip olduğu gösterilir.

Bir İnç Kaç Santimetre Eder?

Türkiye'de inç birimi kullanılmadığından ötürü inç ifadesi, santimetre cinsine çevrilir. Bu noktada bir inçin kaç santimetreye denk olduğunun bilinmesi oldukça büyük bir öneme sahip çünkü bu bilinmediği takdirde işlem gerçekleştirilemez.

Tablet, akıllı telefon ya da akıllı televizyon satın almak isteyen kişiler, bir inçin kaç santimetreye denk geldiğini merak edebilir. Bir inç, 2,54 santimetreye tekabül eder. Bu bilgi sayesinde inç ve santimetre arasında çok kolay ve hızlı bir şekilde çeviri işlemi yapabilirsiniz.

İnç Nasıl Hesaplanır?

İnç birimini santimetreye dönüştürme

Santimetre birimini inçe dönüştürme

İnç hesaplama işlemi, santimetre cinsi bilindiği takdirde oldukça kolay ve pratik bir süreç. Aksi durumda işlemin gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bu işlemi gerçekleştirmek için bir inçin 2,54 santimetreye denk geldiğini unutmamak gerekiyor.

İnç birimini santimetre cinsine çevirmek için sayıyı 2,54 ile çarpmanız gerekiyor. Bunu bir örnek ile açıkladığımızda daha iyi anlayacaksınız. Örneğin, 50 inç ekran büyüklüğüne sahip bir akıllı televizyon bulunuyor. Bu televizyonun ekranının uzunluğu 127 santimetre.

Birimler arasında dönüştürme işlemi noktasında 50 inçi 2,54 ile çarptık. 50 x 2,54 işlemini gerçekleştirdiğimiz takdirde 127 sonucunu bulduk. Söz konusu sayı 60 olsaydı bu kez 60 x 2,54 işlemini yapacaktık. Bu durumda 152,40 santimetre sonucunu bulacaktık. Peki, tam tersi bir durum olsaydı hangi işlem yapılacaktı?

Santimetre birimini inçe dönüştürmek için yukarıda uyguladığımız işlemin tam tersini yapmamız gerekiyor. Örneğin, 150 santimetre ekran büyüklüğüne sahip akıllı televizyon yer alıyor. Bu televizyonun ekran büyüklüğünün kaç inç olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda uygulamanız gereken yalnızca bir işlem mevcut.

150 santimetrenin kaç inç olduğunu bulabilmek için bölme işlemini uygulamanız gerekiyor. Bu durumda 150 sayısını 2,54’e bölmelisiniz. 150’yi 2,54’e böldüğünüz takdirde 59,05 sonucunu bulacaksınız. Yani örnekteki akıllı televizyonun ekranı 59,05 inç büyüklüğünde. Bunu 59,05" şeklinde de ifade edebiliriz.

Elbette bu yalnızca akıllı televizyonlar için geçerli değil. İnç birimi ile belirtilen herhangi bir nesnenin uzunluğunu çarpma işlemi ile kaç santimetreye denk geldiğini çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Örneğin, yabancı bir haber sitesine girdiniz. Haberin içerisinde bir nesnenin uzunluğu inç cinsinden verilmiş.

İnç cinsinden verilen sayıyı 2,54 ile çarpmanız gerekiyor. Bu şekilde inçi santimetre birimine çevirebilirsiniz. Böylelikle artık inç cinsinden verilen sayıların kaç santimetreye tekabül ettiği noktasında kafanızda soru işareti oluşmaz. İnç birimini dönüştürmek için yalnızca çarpma işlemini kullanabilirsiniz.

"İnç Ekran" Ne Demek?

İnternet üzerinden gezinirken veya bir teknoloji mağazasını ziyaret ettiğinizde "inç ekran" şeklinde ifade duymuş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Eğer böyle bir ifade duyduysanız bu kavramın ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz.

İnç ekran ifadesi akıllı televizyon, akıllı telefon ve tablet gibi elektronik cihazlarda kullanılan bir kavram. E-ticaret internet sitelerinde ve teknolojik cihazların yer aldığı mağazalarda söz konusu ürünlerin üzerinde veya özellik tablosunda inç ya da tırnak işareti kullanılır.

Söz konusu cihazlarda yazan inç, cihazın kaç inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu gösterir. Örneğin, bir akıllı telefonun teknik özellikler bölümünde 6 inç yazısını görebilirsiniz. Bu, telefonun ekran büyüklüğünün 6 inç olduğunu ifade eder. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu sayıyı 2,54 ile çarparak kaç santimetre olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bu yazıda inç birimine ilişkin merak edilen pek çok soruyu yanıtladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.