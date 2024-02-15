Insta360 Ace Pro: Dünyanın İlk 8K Aksiyon Kamerasıyla Tanışın

Aksiyon dolu eşsiz ve değerli anılarınızı öşümsüzleştirmek istiyor ama telefonunuzu suyun altına sokmaya çekiyor musunuz? O zaman dünyanın ilk 8K aksiyon kamerası Insta360 Ace Pro tam size göre olabilir.

Dünyanın ilk 8K aksiyon kamerası, yüksek çözünürlüğe sahip çekimler yapmanın yanı sıra çekilenleri hızlıca düzenleyip paylaşılmasını da sağlıyor. Bu yazımızda ise yüksek teknolojiyle tasarlanan Insta360 Ace Pro özelliklerine göz attık.

Insta360 Ace Pro Özellikleri

Insta360 Ace Pro, kompakt tasarımı sayesinde yolda yürürken, vlog ya da aksiyon videoları çekerken, seyahat ederken kısacası hareket halindeyken sunduğu rahatlık ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda kullanımı ve taşıması çok kolaydır. Her yere monte edilerek 8K’ya kadar hem video hem de fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyor. Ki bu çözünürlük günümüzde amiral gemisi akıllı telefonların bile bir kısmında yer almıyor.

1/1,3” sensörle güçlendirilen PureVideo özelliğiyle gelişmiş dinamik aralıkla düşük ışıkta çekimler yapabiliyor. Bu özellik, aksiyon dolu ortamlarda gürültüyü azaltıp renkleri de iyileştiriyor. Aynı zamanda daha gerçekçi ve canlı renkler yakalamayı sağlayan üstün düşük ışık ve HDR moduna sahip.

Dünyanın önde gelen lens üreticisi Leica ile tasarlanan geniş açılı lensler sayesinde 151°'ye kadar görüş açısı yakalayabilirsiniz. Insta360 Ace Pro, 2.4 inch çevirmeli dokunmatik ekran ve 0.7 inç ön ekrana sahip. 2.4 inç çevirmeli dokunmatik ekranı hem öne hem de arkaya ve yukarıya dönebiliyor.

Yerleşik FlowState özelliğiyle çekimler sabitlenebilir. Bunun için sahne algılama algoritmasından yararlanıyor. Bu sayede çekimler profesyonelce ve dengeli görünür. Uzun ömürlü pile sahip olan kamerada hızlı şarj desteği de bulunuyor.

90 dakikaya kadar çalışma süresince 4K 30 FPS video çekimi gerçekleştiriyor. İki saatten fazla süreyle de 1080p video çekimi yapabiliyor.

Insta360 Ace Pro, 4K120 ağır çekimde yakalama özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde her anı ayrıntılı şekilde yakalayabilirsiniz. 4K120, keskin ve pürüzsüz görüntüler yakalama imkanı sunuyor. 48MP özelliğiyle de mükemmel renklerde fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor. 8064 x 6048 48MP hareketsiz fotoğraflarla aydınlatma özelliği de dikkat çekiyor.

Dünyanın ilk 8K aksiyon kamerası, otomatik aktif HDR olarak tasarlanmıştır. Otomatik aktif HDR özelliğiyle gölge ve parlak noktalardaki ayrıntılar korunarak hareket halindeyken video sabit tutulur. Böylelikle canlı ve renkli videolar çekebilirsiniz. Düşük ışık ve su altında da profesyonel video çekimleri gerçekleştirilebilir.

Dünyanın ilk 8K kamerası, -4° F’den kavurucu sıcaklara kadar en zor hava koşullarında dahi çalışır. Değiştirilebilir mercek koruyuculara sahip olduğu için çarpma ya da düşme gibi durumlarda da cihaz zarar görmez.

32,8°’ye kadar su geçirmez olan bu kamerayla nefes kesen su altı maceralarına katılabilirsiniz. Eğer 32,8°’den daha derinlere inmek istiyorsanız kamerayı 197’ye indirmeyi sağlayan dalış çantası da kullanabilirsiniz.

Kamera, Insta360 uygulamasına entegre edilmiştir. Insta360 uygulaması çalışırken sizde kameradan çektiğiniz görüntüleri indirebilirsiniz. Kamera açıldığı zaman videoda yer alan yoğun anları algılayıp onları “klip vurguları” özelliğiyle incelemenizi sağlar. Böylelikle heyecanlı ve anlarınızı tek bir noktada görüntüleyebilirsiniz.

Al Highlights Assistant özelliği sayesinde de post prodüksiyonda uzun zaman alan çekimlerin sıralamasını yapmak zorunda kalmayacaksınız. Güzel görüntüleri tek bir videoda birleştirme şansına sahipsiniz. Insta360 uygulamasına giriş yaptıktan sonra video direkt cihazınıza gönderilecek. Uygulama üzerinden “Yeni Anlar” kısmına giderek yapay zeka tarafından otomatik oluşturulan en iyi çekimlere ulaşabilirsiniz.

Insta360 Ace Pro, hareket kontrol işlevine sahiptir. Hareket kontrol işlevi sayesinde akıllı çekimler gerçekleştiriyor. Bu özellik hem grup çekimleri hem de arka plan gürültüsünün çok olduğu yerlerde çok kullanışlıdır.

Insta360 Ace Pro’yu kullanışlı kılan noktalardan birisi de aktif çekim özelliklerine sahip olmasıdır. Bu aktif çekim özellikleri şöyle sıralanabilir;

Kaydı Duraklat

Canlı Anlık Görüntü

Netlikte Yakınlaştırma

Kaydı İptal Et

Kaydı duraklat özelliğiyle aradaki bitleri düzenlemeden sadece önemli noktalar yakalanır. Canlı anlık görüntü özelliğindeyse video kayıt esnasında güzel fotoğraflar çekilebilir. Netlikte yakınlaştırma ile kameranın dokunmatik ekranına iki defa dokunulur. Bu dokunma ile yüksek çözünürlükte 2x yakınlaştırmalı çekimler gerçekleştirilir. Kaydı iptal et özelliği de çekilen videonun o anda silinmesini sağlıyor.

Kamera ile 4:3 karede çekim yaparak çekimlerde en-boy oranını dışa aktarabilirsiniz. Aynı zamanda FreeFrame özelliğini kullanarak da güzel görüntüler elde edebileceğiniz kadrajı bulabilirsiniz. FreeFrame’yle sosyal medya platformlarında dikey ve yatay formatlarda paylaşılabilecek şekilde videolarda hazırlanabilir. En boy oranı HD formatı için 16:9 ya da sinema anamorfik çerçevesinde çekimler 2:35:1 şeklinde ayarlanabilir.

Insta360 Ace Pro yerleşik efektlere sahip. Yerleşik efektler şu özelliklerden oluşuyor;

Kamera ile zamanlanmış çekimler gerçekleştirilebilir.

TimeShift özelliğiyle mekan ve zaman hızlandırılır.

Otomatik çizgi, harici bir güç kaynağını algıladığında otomatik açılıp herhangi modda video kaydetmeye başlar.

Hareketsiz zaman atmalı video post prodüksiyonda kırpılarak hareketli zaman atlamalı çekimler gerçekleştirilebilir.

Ön kayıt özelliğiyle kameranın deklanşörüne basmadan önce 15/30 saniyelik çekimler yapılabilir.

Starlapse ile düşük ışıkta dahi muhteşem kareler çekilebilir.

Kameranın Insta360 uygulaması ile şu efektler elde edilebilir;

ND filtreleri olmadan “hareket bulanıklığı” efektiyle sürükleyici ve muhteşem videolar çekilebilir.

Al Warp efektiyle videolar dinamik hale getirilir. Yapay zekanın gücünden yararlanılarak videonun belirli kısımları özelleştirilebilir.

Insta360 uygulamasında yer alan algoritma, görünmez selfie çubuğu efekti de sunuyor. Uygulamanın algoritması, son çekimde selfie çubuğunu kaybeder. Çekimler buluta yüklenmeden direkt cihazda görüntülenir.

Insta360 Ace Pro Fiyatı

Insta360 Ace Pro, opsiyonel aksesuarlarla piyasaya sunuldu. Kamera;

Yatay/dikey montaj,

3 uçlu montaj,

Yuva montajı,

Hızlı okuyucu,

Selfie çubuğu,

Mikrofon adaptörü,

Yapışkanlı montaj,

Çoklu montajdan oluşuyor.

Ayrıca kullanıcılar dilerse kamerayla birlikte şu aksesuarlara da sahip olabilir;

Gidon montajı,

Ekran koruyucu,

Şamandıra koruması,

Süper geniş lens,

Göğüs kemeri,

Özel taşıma çantası,

Lens koruması,

Pil şarj merkezi,

ND filtreleri,

Dalış çantası,

Kask montajı,

Yüksek teknolojiyle tasarlanan dünyanın ilk 8K aksiyon kamerası Insta360 Ace Pro’nun fiyatıysa 20.000 TL.