Instagram'da Bağlantı Geçmişi Açma ve Kapama Nasıl Yapılır?
Instagram'da bağlantı geçmişinizi isteğinize göre açabilir ya da kapatabilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapabileceğinizin adımlarını sizlere anlattık. İşte detaylar!
Instagram'daki bağlantı geçmişi, kullanıcıların Instagram içinden açtıkları bağlantıları kaydetmelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Açıldığında Instagram'da tıkladığınız herhangi bir bağlantı, "Bağlantı Geçmişi"nde 30 gün boyunca kaydedilir.
Instagram'ın bu özelliğini isteğe göre açma ve kapama işlemi de kolaylıkla yapılabiliyor. İçeriğimizde sizlere bağlantı geçmişini nasıl açabileceğinizi ve kapatabileceğinizi anlattık.
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Instagram'da Bağlantı Geçmişi Nasıl Açılır?
- Instagram'ı açın ve sağ alt köşedeki profil simgenize dokunun.
- Ardından sağ üst köşedeki diğer seçeneklere dokunun.
- Aktivitenizi seçin ve ardından aşağı kaydırıp bağlantı geçmişi üzerine dokunun.
- Bağlantı geçmişini açmak için izin ver seçeneğine dokunun.
- Açıldığında “Yakın bağlantı geçmişi yok” mesajını göreceksiniz. Ancak Instagram içinden bağlantıları açmaya başladığınızda bu durum değişecektir.
Instagram'da Bağlantı Geçmişi Nasıl Kapatılır?
Instagram'dan ziyaret ettiğiniz web sitelerinin bağlantılarını kaydetmeye devam etmek istemiyorsanız bağlantı geçmişini kapatmalısınız. Bunun için aşağındaki adımları takip edin:
- Instagram'da herhangi bir bağlantıyı açın.
- Bağlantı geçmişinize ulaşmak için etkinliğiniz bölümünden bağlantı geçmişine gidin.
- Tarayıcıda sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve tarayıcı ayarları bölümünü açın.
- Tarayıcı ayarları içinde bağlantı geçmişine izin ver seçeneğini etkinleştirin.
- Onay istendiğinde izin ver kısmına dokunun.
- Bu şekilde Instagram'daki bağlantı geçmişi tamamen kapanacaktır.
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