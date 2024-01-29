Instagram'da Bağlantı Geçmişi Açma ve Kapama Nasıl Yapılır?

Instagram'daki bağlantı geçmişi, kullanıcıların Instagram içinden açtıkları bağlantıları kaydetmelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Açıldığında Instagram'da tıkladığınız herhangi bir bağlantı, "Bağlantı Geçmişi"nde 30 gün boyunca kaydedilir.

Instagram'ın bu özelliğini isteğe göre açma ve kapama işlemi de kolaylıkla yapılabiliyor. İçeriğimizde sizlere bağlantı geçmişini nasıl açabileceğinizi ve kapatabileceğinizi anlattık.

Instagram'da Bağlantı Geçmişi Nasıl Açılır?

Instagram'ı açın ve sağ alt köşedeki profil simgenize dokunun.

Ardından sağ üst köşedeki diğer seçeneklere dokunun.

Aktivitenizi seçin ve ardından aşağı kaydırıp bağlantı geçmişi üzerine dokunun.

Bağlantı geçmişini açmak için izin ver seçeneğine dokunun.

Açıldığında “Yakın bağlantı geçmişi yok” mesajını göreceksiniz. Ancak Instagram içinden bağlantıları açmaya başladığınızda bu durum değişecektir.

Instagram'da Bağlantı Geçmişi Nasıl Kapatılır?

Instagram'dan ziyaret ettiğiniz web sitelerinin bağlantılarını kaydetmeye devam etmek istemiyorsanız bağlantı geçmişini kapatmalısınız. Bunun için aşağındaki adımları takip edin: