Instagram bildirim gelmiyor sorunu birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkar. Instagram’da kullanıcının bildirim almaması uygulamadan yararlanmamasına sebep olur. Kullanıcılar, Instagram’daki bildirimler sayesinde pek çok konuda bilgi sahibi olur. Takip edilen kişilerin paylaşımları, sizin gönderi ve hikayelerinize yapılan yorumlarla beğenilerde bildirim olarak ekrana düşer. Fakat zaman zaman kullanıcılar bildirim alamayabiliyor. Bu durumun birkaç nedeni vardır. Instagram bildirim açık ama gelmiyor sorununun nedenini belirledikten sonra çözümü için uğraşmak gerekiyor. Peki, Instagram bildirim gelmiyor sorunu ve çözümü nedir?

Instagram Bildirimi Gelmeme Nedenleri

Instagram bildirim gelmiyor problemi birkaç nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz;

Telefondan bildirimlerin açık olup olmadığı kontrol edilmelidir. “Ayarlar” kısmından bildirimler kontrol edilmelidir,

“Bildirimler” alanına tıklayınız,

Açılan ekrandan “Instagram uygulama” seçeneği tıklanmalıdır,

En son aşamada “Kilitli ekranda göster” yazısı üzerine basınız.

Yukarıdaki adımlar sayesinde pek çok sebebi olan Instagram bildirim gelmiyor probleminin akıllı cihazlarla alakalı olan tarafını öğrenmiş olacaksınız. Instagram’da yazılı bildirim yanı sıra sesli bildirim alma sıkıntısı da yaşıyorsanız “Ayarlar” bölümüne giriniz. “Ayarlar” bölümü üzerinden sesli bildirimleri aç özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Instagram Bildirim Gelmiyor Sorunu ve 9 Çözümü

Instagram bildirim gelmiyor sorunu yalnızca bir sebebe bağlı değildir. Instagram’a bildirim düşmemesi sorunu ve çözümlerini şöyle sıralayabiliriz:

Instagram Uygulaması Bildirimlerinin Kontrolü

Akıllı telefon üzerinden Instagram bildirimleri kontrol edildikten sonra uygulama bildirimlerine de mutlaka bakılmalıdır. Android ve iPhone cihazlarında Instagram bildirimleri şu şekilde kontrol edilir;

Uygulama açılıp ekranın sağ alt köşesinde yer alan profil simgesi üzerine tıklanmalıdır,

Ekrandaki sağ üst köşe menü simgesinden “Ayarlar” kısmına dokunulur,

Karşınıza gelecek seçeneklerden “Bildirimler” sekmesine basılmalı,

Bu kısımda bildirim ayarları kullanıcı isteğine göre özelleşir.

Düşük Güç- Rahatsız Etme Modları Kontrolü

Instagram bildirimleri; düşük güç ile rahatsız etme modları açık olduğunda ekrana düşmez. Düşük güç ve rahatsız etme modları hem Android hem de iPhone cihazlarda mevcuttur. Rahatsız etme modu açık olduğunda; Instagram hesabına gelen mesaj, gelen arama bildirimleri düşmez. Düşük güç modu; geçici olarak anlık bildirimleri iletmez.

Cihazın İşletim Sisteminin Güncellik Kontrolü

Instagram bildirim açık ama gelmiyor problemi cihaz işletim sistemiyle alakalıda olabilir. Akıllı telefonun işletim sistemi güncel değilse Instagram’a bildirim gelmez. Telefonun işletim sistemi güncelleştikten sonra kullanıcı Instagram’dan bildirim almaya başlar. Ayrıca telefonun internete bağlı olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekiyor. Telefon, internete bağlı değilse uygulamaya bildirim düşmez.

Instagram Önbellek Kontrolü

Instagram önbelleği doluysa uygulamadan bildirim alınamaz. Instagram önbelleği kontrol edildikten sonra doluysa temizlenmelidir. Android cihazlarda “Ayarlar” uygulamasına giriş yapıp Instagram’ın ön belleğini temizleyebilirsiniz. iPhone cihazlardaysa Instagram silinip tekrar yüklenmelidir. iPhone cihazlarda Instagram önbelleğinin silinmesi için Android’te olduğu gibi bir çözüm yoktur.

Arka Planda Yenileme Özelliği Kontrolü (iPhone)

iPhone cihazlarda; “Arka Plan Yenileme” özelliği vardır. iPhone kullanıcıları, “Arka Plan Yenileme” özelliğini batarya ömrünü uzatmak amaçlı kapalı şekilde tutarlar. Yalnız bu özelliğin kapalı tutulması, Instagram bildirim gelmiyor soruna yol açar. iPhone cihazından ilk olarak; Ayarlar> Instagram daha sonra “Arka Plan Yenileme” özelliği aktifleştirilmelidir.

Zamanlanmış Özet Özelliğinin Kontrolü (iPhone)

iPhone cihazlarda “Zamanlanmış Özet” özelliği yer alır. Bu özellik aktif olduğunda kullanıcı belirli zaman dilimlerinde bildirim almaya başlar. “Zamanlanmış Özet” özelliği devre dışı bırakıldıktan sonra Instagram’dan bildirim gelmeye başlar. iPhone cihazlarından “Ayarlar> Bildirimler> Zamanlanmış Özet” şeklinde adımlar takip edilip özellik aktifleştirilebilir.

Instagram bildirim gelmiyor sorununu çözmek için uygulamayı silip cihazınıza yeniden yükleyebilirsiniz.