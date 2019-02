Instagram'da Video İndirmenin 7 Yolu

Instagram’da beğendiğimiz fotoğrafları ekran görüntüsü alarak cihazımıza kaydedebiliyoruz ama maalesef ki ekran görüntüsü alma yöntemini beğendiğimiz videolar üzerinde kullanamıyoruz. Sizler için sıraladığımız yöntemler sayesinde o çok beğendiğiniz videoları en pratik şekilde temin edebilirsiniz.

1 - Video Downloader for Instagram (Android)

Play Store’da birbirinden kullanışlı onlarca Instagram video indirme uygulamaları arasında en popüler olan Video Downloader for Instagram ile tek bir dokunuşunuzla videoyu indirebilirsiniz. Uygulama, video veya fotoğrafla beraber etiketleri de çekebiliyor. Videonun ya da fotoğrafın bağlantısını kopyaladıktan sonra uygulamaya yapıştırmalı ve videonun ya da fotoğrafın indirilmesini beklemelisiniz. İndirme bittikten sonra fotoğrafı veya videoyu dilerseniz yeniden paylaşabilir, dilerseniz arkadaşlarınıza başka bir uygulamadan gönderebilirsiniz.

Açılımı If This Then That (Bu Olursa Bunu Yap) olan IFTTT, kullanılan servisleri birbirine bağlamaya ve bu servislerin kullanımını kolaylaştırmaya yarar. Öncelikle kendinize IFTTT hesabı, Instagram hesabı ve Dropbox hesabı edinmeniz gerekiyor. Ardından iki servisi birbirine bağlamalı ve beğenilen videoları Dropbox klasörüne eklenmesi için görev vermelisiniz. IFTTT ile kendi Instagram videolarınızı ya da beğendiğiniz diğer Instagram videolarını indirebilirsiniz.

PostGraber, indirmek istediğiniz herkese açık olan fotoğrafları veya videoları tek bir tık yardımıyla indirebilir. Video Downloader for Instagram ile aynı mantıkla çalışan PostGraber’da fotoğraf ya da video indirmek için öncelikle gönderinin bağlantısını kopyalamalı ve hemen ardından sitedeki kutucuğa bağlantıyı yapıştırmalısınız.

Not: PostGraber, her indirilen gönderiyi kayıt altına alır ve “Son İndirilenler” adı altında herkese açık bir şekilde görüntüler.

PostGraber’in bir diğer alternatifi olan Dredown, web tabanlı Instagram video indirme servisidir. PostGraber’de yapılan işlemler, bu site için de geçerlidir. Gönderinin bağlantısını kopyaladıktan sonra sitedeki “Instagram” bölümüne gitmeniz ve karşınıza çıkan kutucuğa bağlantıyı yapıştırmanız yeterli olacaktır.

Dredown sadece Instagram için hizmet vermemektedir. Dredown; YouTube, Facebook, Tumblr, Twitter ve Twitch gibi nice platformlardan video indirmenize de imkan verir.

Yukarıdaki uygulamarın tamamı Android ve web tabanlı kullanıcılar için listelendi, iyi ama iOS kullanıcısıysanız Instagram videolarını nasıl temin edilebilir?

InstaSave, Instagram fotoğraflarını, videolarını kaydetmek için kullanıcılara ücretsiz sunulan en iyi uygulamalar arasındadır. Herkese açık olan hesapların paylaştığı videoları ve videoları InstaSave sayesinde hızlıca indirebilirsiniz.

6 - Android Dosya Yöneticisi

Telefonunuzun işletim sistemi Android ise Instagram videolarını indirmenize gerek yok çünkü izlediğiniz her Instagram videosu sizin indirmenize gerek kalmadan cihazınıza kaydediliyor.

İndirilen videoları bulmak için önce dosya yöneticisine girmeli ve ardından android/data/com.instagram.android/cache/videos yolunu takip etmelisiniz. En son izlenilen video listenin başında yer alacaktır, bu videonun uzantısını .mp4 olarak değiştirdiğiniz zaman, videoyu elde etmiş olacaksınız.

Web tabanlı video indirme servislerinde zaman zaman çökmeler yaşanabiliyor. Birden fazla video indirme servisi bilmek, zamandan tasarruf etmenize yarar.

Gramblast da PostGraber alternatifidir. Gönderinin bağlantısını kopyalayıp sitedeki kutucuğa yapıştırın ve ardından çıkan “Download” butonuna tıklayın ve videonun indirilmesini bekleyin.

Videoları Paylaşırken Dikkatli Olun

Instagram’da başkalarının videolarını yeniden yayımlarken dikkatli olmalısınız. Onları indirebilir ve cihazınızda durmasını sürdürebilirsiniz ama video sahibi tarafından videonun tekrar yayımlanması desteklenmiyorsa ve siz yeniden paylaşmışsanız hakkınızda yasal işlemler başlatılabilir.