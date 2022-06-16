Instagram'dan Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan popüler uygulaması Instagram, kullanıcılarının belki de en çok istediği Instagram fotoğraf indirme özelliğini maalesef sunmuyor. Uygulama içerisinde dolaşırken illa ki beğendiğiniz fotoğraflar olacaktır ve bunları kaydetmek isteyeceksiniz. Ancak Instagram bu özelliği kullanıcılarını sunmasa da Instagram fotoğraf indirmek için alternatif yöntemler mevcut, bu yazımızda sizlere Instagram’dan fotoğraf indirme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Instagram Fotoğraf İndirme Yöntemleri

Ekran görüntüsü alarak kaydetme.

Web siteleri kullanarak indirme.

Mobil uygulama kullanarak indirme.

Bilgisayar için program kullanarak indirme.

Android'den Instagram Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Instagram uygulaması içinde gezerken birçok fotoğraf ilginizi çekmiş olacaktır ve indirmek istediğiniz fotoğrafları ne yazık ki Instagram üzerinden indiremeyeceksiniz peki ya Android üzerinden Instagram fotoğrafları nasıl indirilir? Aşağıda sizlere Web sitesi üzerinden nasıl indirileceğini anlatacağız.

Instagram Fotoğraf İndirmede Kullanılan Bazı Web Siteleri

Save - insta

Görsel olarak anlatımını yaptığım Web sitesinden, bağlantı linkini kopyala - yapıştır yaparak fotoğrafınızı indirebilirsiniz.

SnapInsta

Diğer Web siteleri gibi istediğiniz görseli kopyala - yapıştır şekilde yapabilirsiniz. İndir butonuna bastığınızda fotoğrafınız inmiş olacaktır.

Insta Takipçi

Yine aynı şekilde fotoğrafınızın bağlantı linkini paylaştıktan sonra indirme yapabilirsiniz ayrıca bu Web sitesinde Instagram profil fotoğrafı indirme özelliği de sunuyor. Ancak bu Web sitesi yoğunluktan dolayı sizi birkaç dakika bekletebilir.

Instagram Fotoğraf İndirme Görsel Anlatımını Aşağıda Bulabilirsiniz.

İlk olarak beğendiğimiz görselleri kayıt etmekle başlıyoruz ki birden fazla beğendiğimiz görsel kayıp olmasın.

Daha sonra kayıt ettiğimiz görsele gelip sağ yukarıdaki “üç nokta” butonuna basıyoruz.

Açılan pencereden paylaş seçeneğine tıklıyoruz.

Kopyala butonuna tıkladıktan sonra size verdiğimiz Web sitelerinden birine gidiyoruz.

Karşımıza çıkan butona kopyaladığımız bağlantı linkini yapıştırıyoruz.

Görünüm butonuna basıyoruz.

Karşımıza istediğimiz görsel gelecek.

Resmi indir butonuna bastığımızda görsel inmiş olacaktır.

iPhone'dan İnstagram Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Android kullanıcılarında olduğu gibi Instagram Apple kullanıcılarına da aynı şekilde Instagram fotoğraf indirme işlemi gibi bir seçenek sunmuyor. Yukarıda bahsettiğimiz işlemleri kullanarak Android işletim sistemli telefonlarda olduğu gibi Instagram fotoğraf indirme işlemini gerçekleştirebilir veya diğer seçenek olarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Beğendiğimiz fotoğrafı bağlantı linkini kopyalalım.

Verilen Wep sitesi üzerinden indirme adresine gidelim.

Kopyaladığımız linki yapıştıralım.

İndirme butonuna basalım işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Bilgisayardan Instagram Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Peki ya en popüler fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram'dan fotoğraf indirmek istediğiniz de bilgisayar için ne yapmanız gerekir? Aslında diğerlerinden farksızın aynı işlemleri yaparak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı olarak aşağıda görsellerle anlatıyor olup. ayrıca ekran görüntüsü nasıl alınır onu göstereceğiz.

İlk olarak indirmek istediğimiz görselin bağlantısına gidelim.

İndirmek istediğimiz bağlantının linkini kopyalayalım.

Daha sonra size verdiğimiz Web sitelerinden herhangi birine gidelim.

Görünen butona kopyaladığımız bağlantı linkini yapıştıralım.

Görünüm butonuna tıklayalım.

Resmi indir butonuna tıklayalım ve görselimiz inmiş olacaktır.

Bilgisayardan Ekran Görüntüsü Alarak Instagram Fotoğrafları Kaydetme

Bilgisayarınızdan “Ekran Alıntısı Aracı” uygulamasını açın.

Daha sonra yeni butonuna tıklayın.

Seçmek istediğiniz fotoğrafın kırpın.

Son olarak kaydet butonuna tıklayın Instagram görseli kaydedilmiş olacak.

Hatırlatmakta fayda var Instagram hesabı gizli profil olan kişilerin fotoğraflarını indiremezsiniz, denemeye çalıştığınızda gizli hesap hatası alabilirsiniz tabi çözüm olarak bunun için mobil uygulamaları kullanabilirsiniz. Ancak Instagram fotoğraf indirme uygulamalarını kullanmanızı pek de tavsiye etmiyoruz çünkü uygulama hesabınıza giriş yapmak isteyecektir ve hesabınız 3. kişiler tarafından görünür olacaktır bu da hesabınızı çalınmasına neden olabilir eğer böyle bir işlem yapmış iseniz şifrenizi değiştirebilir ya da Instagram hesabınızı silebilirsiniz . Bu nedenle Instagram fotoğraf indirme işlemlerinizi Web siteleri üzerinden ya da ekran görüntüsü olarak almakta fayda var. Sizler Instagram fotoğraf indirme işlemlerinde neler yapıyorsunuz yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.