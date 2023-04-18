Instagram Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Popüler sosyal medya platformu Instagram dil değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor. Peki, hizmeti farklı bir dilde kullanabilmek için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine olanak tanıyan görüntü tabanlı sosyal medya platformunu farklı bir dilde kullanabilmek mümkün. Bu, özellikle yabancı dil seviyesini geliştirmek isteyen kullanıcılar için çok kullanışlı bir özelliktir.

Tüm dünyada yıllardır popülerliğini sürdüren sosyal medya hizmetinde dili değiştirmek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Peki, Instagram'da dil nasıl değiştirilir?

Instagram Dil Değiştirme Adımları

Instagram'ı açın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Sağ üstteki yatay üç çizgi simgesine basın.

Ayarlar menüsüne girin.

Hesap kategorisini açın.

Dil bölümünü görüntüleyin.

Listeden bir dil seçin.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'ın dilini değiştirmek için sadece birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bunun için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Instagram uygulamasını açın ve ekranın sağ alt köşesinde konumlanmış olan profil simgesinin üzerine dokunun.

Açılan profil sayfasının sağ üst köşesinde yer alan yatay üç çizgi butonuna basın. Bunu yaptığınızda ekranın alt kısmında bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan menüler arasından ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar sayfasında yer alan Hesap kategorisini açın.

Çeşitli seçeneklerin yer aldığı kategoride Dil bölümünü görüntülemeniz gerekiyor.

Açılan sayfada Türkçeden İngilizceye Almancadan İspanyolcaya kadar çok sayıda dil göreceksiniz. Uygulamayı hangi dilde kullanmak istiyorsanız o dili seçin.

Eğer istediğiniz dili listeden bulamadıysanız ekranın üst kısmında konumlanan arama kutucuğunu kullanabilirsiniz. Böylelikle aradığınız dili çok hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Instagram Dilini Türkçe Yapma Adımları

Sosyal medya uygulamasına girin.

Sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun.

Profil sayfasının sağ üst köşesindeki yatay üç çizgi butonuna basın.

Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Hesap kategorisine girin.

Dil bölümünü açın.

Arama kutucuğuna Türkçe yazın.

Türkçe dilini seçin.

Sosyal medya uygulamasının dilini Türkçe yapmak istiyorsanız öncelikle uygulamayı açın ve profil sayfasını görüntüleyin. Profil sayfasındaki yatay üç çizgi butonuna basın. Bir sonraki adımda ayarlar menüsüne girin ve ardından Hesap kategorisini açın.

Hesap kategorisinde bulunan Dil bölümünü görüntüleyin. Listeden Türkçe dilini seçin. Bunu yaptığınız takdirde uygulamanın dili Türkçe olacaktır.