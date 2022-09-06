Android kullanıcıları en çok Instagram durduruldu hatası ile karşılaşıyor. Günümüzde Android cihaz kullanıcılarının en çok vakit geçirdiği platformların başında Instagram geliyor. Kullanıcılar Instagram’da gezinirken birdenbire uygulamadan atılabiliyor. Bu durum, Instagram durduruldu hatası olarak isimlendiriliyor. Instagram durduruldu hatası; Instagram’ın güncel olmamasından ve cihazın önbelleğinin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Instagram’da durduruldu hatasıyla karşılaşmamak için uygulamanın mutlaka güncelleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca akıllı telefonlarda dolan önbellekte mutlaka temizlenmelidir.

Instagram Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür?

Instagram durduruldu hatası ve çözümü birçok kişi tarafından çok merak ediliyor. Instagram’da meydana gelen durduruldu hatası şöyle çözüme kavuşturulabilir:

Telefondaki Uygulamaları Güncel Tutma

Google Play ya da App Store tarafından Instagram güncellenmediğinde durdurma hatası ortaya çıkabiliyor. Instagram durduruldu hatasıyla karşılaşmamak adına mutlaka güncelleme yapılmalıdır. Instagram’ın güncelleştirilmesi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Android kullanıcıları, Play Store; iOS kullanıcılarıysa App Store’a giriş yapmalıdır.

Play Store/ App Store üzerinden Instagram uygulaması açılıp güncelliği kontrol edilmelidir.

Instagram güncel değilse Play Store ya da App Store’dan uygulama güncellenmelidir.

Ön Belleğinin Temizlenmesi

Instagram durduruldu hatasını giderebilmek için ön bellek temizliği aşağıdaki gibi yapılmalıdır;

Telefon üzerinden öncelikle “Ayarlar” bölümüne giriş yapılır.

Uygulama Ayarları veya Uygulamalar/apps kısmına giriş sağlanır.

Uygulamaların olduğu alana giriş yapılıp oradan “Uygulamaları Yönet” seçeneğine dokunulur.

Instagram uygulaması seçilir.

Daha sonra Instagram’ın ön bellek verilerini temizleme sekmesine tıklanır.

Instagram’da ön bellek temizliği yapıldıktan sonra üzerindeki açık hesaplarda kapanır. Bu nedenle ön bellek temizliği öncesinde mutlaka Instagram hesabınızdaki kullanıcı adınızı ve şifrenizi not ediniz. Ön bellek temizliğinin ardından telefon tekrar başlatılır. Tüm belirttiğimiz bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram durduruldu hatası devam edip etmediğinin kontrolü mutlaka yapılmalıdır.

Telefondan Instagram Uygulaması Kaldırılıp Yeniden Yüklenmeli

“Instagram durduruldu hatası nasıl çözülür” için uygulama telefondan kaldırılıp yeniden yüklenmelidir. Yukarıda bahsettiğimiz işlemleri yaptığınız halde Instagram durduruldu hatası problemi devam ediyorsa o zaman uygulama cihazdan silinip yeniden yüklenmelidir. Telefondan Instagram uygulamasının kaldırılıp yeniden yüklenmesi için;

Önce “Ayarlar” bölümüne giriş yapılır.

Ayarlar kısmından daha sonra “Uygulamalar” butonu seçilir.

“apps” veya “uygulama ayarları” seçeneklerinden hangisi cihazda varsa o seçilir.

“Uygulamaları Yönet” seçeneğine tıklanıp, Instagram bulunup seçilir.

Instagram seçildikten sonra “programı durmaya zorla” seçeneğine tıklanır.

“Verileri Temizle” seçeneğinden “Tüm Verileri Temizle” kısmına basılır.

Tüm Verileri Temizleme işleminin ardından telefondan uygulama kaldırılır.

“Google Play Store” ya da “App Store” üzerinden kaldırılan Instagram uygulaması yeniden yüklenir.

GPU’u Kapatma

Instagram durduruldu hatası için GPU özelliği kapatılabilir. GPU özelliğinin kapatılması için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak telefondan “Ayarlar” kısmına giriş yapılır.

“Telefon Hakkında” başlığı açılır.

“MIUI” sürümü üzerine 1 veya 2 kez tıklanır.

Ekrana “Telefon geliştiricisisiniz” şeklinde yazı gelir.

Ek Ayarlar kısmından “Geliştirici Seçenekleri” üzerine tıklanır. Yalnız bahsettiğimiz bu başlıklar her cihazda farklı şekilde görünür.

“Güven Kaybedildiğinde Ekranı Kilitle”, “Demo Modu”, “Sadece Güven Aracıları Kilit Açmaya İzin Verir” ve “Koyu Tema” şeklinde kullanıcıların karşısına seçenekler çıkar.

Geliştirici Seçenekleri kısmından “Hızlı Ayarlar Geliştirici Blokları” yazılı kısma gelinir.

Ekran üzerinde “Bu ekranda profil GPU çözümleme katmanlarını etkin hale getir” uyarısı çıkar. Bu seçenek açıksa kapatılmalıdır.

Eğer GPU özelliğini hızlıca kapatmak istiyorsanız yukarıdaki sıralamayı takip etmeden direkt “Ayarlar” sekmesindeki arama çubuğu üzerine; “GPU çözümleme” ya da “GPU” yazabilirsiniz. Böylelikle GPU özelliğini hızlıca kapatabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda detaylı olarak “Instagram durduruldu hatası nasıl çözülür” hakkında bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca Instagram’da bildirimleri göremiyorsanız; “Instagram Bildirim Gelmiyor Sorunu ve Çözümü” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.