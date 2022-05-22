Instagram Hesabı Nasıl Açılır? Yeni Hesap Oluşturma - 2022

Instagram dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri. Milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraf ve videoların yanı sıra, reklam ve pazarlama alanındaki işlevselliğiyle iş dünyasında da önemli bir yere sahip. Eğer siz de bu platformda bir kullanıcı hesabınız olmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz. Instagram hesap açma işlemiyle ilgili detaylı bilgileri bu içerikte sizlerle paylaşıyoruz.

Telefondan Yeni Instagram Hesabı Açma

Instagram mobil uygulamasını açın.

Açılış ekranındaki Kaydol simgesine dokunun.

E-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin.

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirleyin.

Doğum tarihinizi yazın.

Size gönderilen onay kodunu tuşlayın.

İleri butonuna dokunun.

Telefondan veya tabletten Instagram hesabı açmak için öncelikle Instagram mobil uygulamasını telefonunuza indirin. Uygulamayı açtıktan sonra giriş ekranındaki Kaydol simgesine dokunun. Yeni açılan sayfadaki kutucuklara e-posta adresinizi, telefon numaranızı, belirlediğiniz kullanıcı adını ve şifrenizi yazdıktan sonra Kaydol butonuna dokunun.

Daha önce alınmış bir kullanıcı adı belirlediyseniz sistem sizi uyaracaktır. Yeni açılan sayfada doğum tarihinizi girin ve İleri butonuna dokunun. Karşınıza onay kodunu girmeniz için bir kutucuk çıkacaktır. E-posta veya SMS yoluyla size gönderilen onay kodunu buraya girdikten sonra İleri tuşuna basın. Böylece Instagram hesap açma işlemi tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayardan Yeni Instagram Hesabı Açma

Tarayıcınızdan Instagram web sitesine gidin.

Açılış ekranındaki Kaydol simgesine tıklayın.

E-posta adresi veya telefon numaranızı girin.

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirleyin.

Doğum tarihinizi yazın.

Size gönderilen onay kodunu tuşlayın.

İleri butonuna tıklayın.

Bilgisayar üzerinden Instagram hesabı açmak için öncelikle Instagram web sitesine gidin. Açılış ekranında "Hesabın yok mu?" yazan yerin hemen yanındaki Kaydol seçeneğini tıklayın. Açılan sayfada e-posta adresi, telefon numarası, kullanıcı adı ve şifre girişi yapmanız için kutucuklar çıkacaktır. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı yazıp Kaydol'a tıklayın.

Sonraki ekranda doğum tarihinizi girdikten sonra en alttaki İleri butonuna tıklayın. Sonraki aşamada hesabınızı doğrulamanız için size bir kod gönderilecektir, bu işlemi de tamamlayın. Artık Instagram hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Instagram Dondurulan Hesabı Açma

Hesabınızı dondurduğunuzda Instagram hesabınız diğer kullanıcılara görünmez ve etiketlendiğiniz gönderilerden isminiz silinir. Instagram dondurulan hesabı açma işlemi ise çok basittir. Bunun için kullanıcı adınız ve şifrenizle hesabınıza giriş yapmanız yeterli. Mevcut profil bilgileriniz, fotoğraflarınız, videolarınız ve mesajlarınız olduğu gibi geri yüklenecektir. İşlemi ilk yaptığınızda veriler yüklenene kadar kısa bir süre beklemeniz gerekebilir.

Instagram Hesap Açma Linki

Dilerseniz tüm işlemlerden önce kayıt ekranındayken Facebook hesabınızla giriş yaparak da Instagram hesabı açabilirsiniz. Instagram hesap açma linki, yeni hesap açmak isteyen birçok kullanıcı için internette aranan bilgiler arasında. Hesap açma işlemlerine Instagram kayıt sayfasından başlayarak kolayca tamamlayabilirsiniz.