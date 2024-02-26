Instagram'da E-posta ve Telefon Numarası Nasıl Değiştirilir?

Tüm sosyal medya platformları gibi Instagram da hesap oluştururken sizden e-posta ve telefon numarası gibi bazı bilgilerinizi girmenizi ister. Bu bilgiler hem hesap güvenliğini sağlamak hem de kaydolan kullanıcıların gerçek kişiler olduğuna emin olmak için alınır.

Ancak zamanla bu bilgiler değişebileceğinden, Instagram hesabınızda kayıtlı e-posta ve telefon numarasını güncellemeniz gerekebilir. Bu yazımızda, Instagram'da e-posta ve telefon numarasını nasıl değiştirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlattık.

E-posta ve Telefon Numarası Değiştirmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-posta veya telefon numaranızı değiştirirken, Instagram hesabınıza kayıtlı olan e-posta veya telefon numarasına erişiminiz olması gerekir.

Yeni e-posta veya telefon numaranızı doğrulamazsanız, Instagram hesabınıza giriş yapamazsınız.

E-posta veya telefon numaranızı değiştirirken, Instagram'dan bir e-posta veya SMS alacaksınız. Bu e-posta veya SMS'teki talimatları takip ederek değişikliği tamamlayabilirsiniz.

E-posta veya telefon numaranızı değiştirmek için Instagram web sitesini de kullanabilirsiniz.

Instagram'da E-posta Değiştirme

Instagram’da E-posta değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın ve profilinize gidin.

Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun ve "Ayarlar" seçeneğini seçin.

"Hesap" seçeneğine dokunun.

"E-posta Adresi" seçeneğini bulun ve mevcut e-posta adresinize dokunun.

Yeni e-posta adresinizi girin ve "Kaydet" butonuna dokunun.

Instagram, yeni e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderecektir. Kodu girin ve "Doğrula" butonuna dokunun.

E-posta değiştirmeniz kaydedilecektir.

Instagram'da Telefon Numarası Değiştirme

Instagram’da telefon numarası değiştirme adımlarında ise benzer adımları uygulayabilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın ve profilinize gidin.

Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun ve "Ayarlar" seçeneğini seçin.

"Hesap" seçeneğine dokunun.

"Telefon Numarası" seçeneğini bulun ve mevcut telefon numaranıza dokunun.

Yeni telefon numaranızı girin ve "İleri" butonuna dokunun.

Instagram, yeni telefon numaranıza bir doğrulama kodu gönderecektir. Kodu girin ve "Doğrula" butonuna dokunun.

Numara değiştirmeniz kaydedilecektir.

Hazırlamış olduğumuz yazımız, Instagram'da e-posta ve telefon numarasını nasıl değiştirebileceğiniz konusunda size yardımcı olacaktır. Sorularınız veya yorumlarınız varsa, aşağıdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyaya ara vermeyi düşünüyorsanız da Instagram hesap silme ve Instagram hesap dondurma içeriklerimize göz atabilirsiniz.