Fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da her gün binlerce hatta yüzbinlerce fotoğraf paylaşılmaktadır. Kullanıcılar, Instagram'da fotoğraf paylaşırken bazen hata ile karşılaşabiliyor ve bunun sonucunda fotoğraf paylaşma işlemi gerçekleştirilemiyor. Peki, Instagram fotoğraf paylaşma sorunu nasıl düzeltilir?

Instagram Fotoğraf Paylaşma Sorunu Nasıl Çözülür?

Telefonunuzu Yeniden Başlatın

Dosya Boyutunu Küçültün

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Instagram Önbelleğini Temizleyin

Veri Tasarrufu Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Instagram uygulaması üzerinden fotoğraf paylaşmaya çalıştığınızda sorun ile karşılaşabilirsiniz. Fotoğraf paylaşma sorunu birçok nedenden kaynaklanabilir. Bu yazıda, Instagram fotoğraf paylaşma sorunu için uygulayabileceğiniz yöntemleri derledik. İşte, Instagram fotoğraf paylaşma sorununu düzeltmek için yapılabilecekler!

1- Telefonunuzu Yeniden Başlatın

Akıllı telefonu yeniden başlatarak karşılaştığınız birçok sorunun çözülmesini sağlayabilirsiniz.Instagram hesabınız üzerinden fotoğraf paylaşamıyorsanız akıllı telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Akıllı telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra Instagram hesabınız üzerinden fotoğraf paylaşmayı tekrar deneyin.

2- Dosya Boyutunu Küçültün

Akıllı telefon ile çektiğiniz yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı Instagram hesabınız üzerinden paylaşmaya çalıştığınızda hata ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü Instagram'da dosya boyutu sınırı vardır. Dolayısıyla 4K ve Ultra HD çözünürlüğündeki fotoğrafları paylaşmaya çalışırken böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Bazen ise yüksek çözünürlük nedeni ile fotoğrafın yüklenmesi biraz uzun sürebilir. Bu sorunu çözmek için fotoğrafın dosya boyutunu düşürmeniz yeterlidir. Bu işlemi akıllı telefonunuz üzerinden üçüncü taraf uygulama ile yapabilirsiniz.

3- İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Instagram hesabınız üzerinden fotoğraf paylaşmaya çalıştığınız sırada internet bağlantınız kötü olabilir veya cihazınız internete bağlı olmayabilir. Bu sebepten ötürü internetinizi kontrol etmelisiniz. Cihazınız Wi-Fi'a bağlı ise mobil veri üzerinden deneyebilirsiniz. İnternet bağlantınızı kontrol ettikten sonra Instagram hesabınızdan fotoğraf paylaşmayı tekrar deneyin.

4- Instagram Önbelleğini Temizleyin

Instagram hesabınızdan fotoğraf paylaşmak istediğinizde hata ile karşılaşıyorsanız Instagram uygulamasının önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Instagrarm'ın önbelleğini temizleyerek karşılaştığınız sorunu düzeltebilirsiniz. Instagram uygulamasının önbelleğini temizleme işlemini akıllı telefonunuzun ayarlar sayfası üzerinden yapabilirsiniz.

5- Veri Tasarrufu Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Instagram'da yer alan veri tasarrufu özelliği mobil veri açık olan cihazlarda veri kullanımını sınırlandırır. Bu sebepten ötürü uygulamanın veri tasarruf modunu kapatmanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.