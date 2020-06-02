Instagram Giriş Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Tüm dünyada oldukça popüler olan Instagram, fotoğraf tabanlı sosyal medya platformudur. Her geçen gün yeni özellikler eklenerek daha iyi bir sosyal ağ haline gelen Instagram'da birçok kullanıcı sorun yaşayabiliyor. Bazen kullanıcılar, Instagram giriş sorunu ile karşılaşabiliyor. Peki, bu oldukça can sıkıcı sorun nasıl düzeltilir?

Instagram Giriş Sorunu İçin Yapılabilecekler

Bu yazıda, Instagram'a giriş yaparken karşılaştığınız sorunu nasıl düzeltebileceğinizi açıkladık. İşte, Instagram giriş sorunu için yapılabilecekler! Bu yöntemleri uygulayarak Instagram'a giriş yaparken karşılaştığınız sorunu düzeltebilirsiniz.

1. Akıllı Telefonu Yeniden Başlatın

Akıllı telefonu yeniden başlatmak pek çok hatanın düzeltilmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı Instagram'a giriş yaparken sorun yaşıyorsanız ilk olarak akıllı telefonu yeniden başlatmayı deneyin.

2. İnternet Ağını Değiştirin

Instagram'a giriş yaparken bir hata ile karşılaşıyorsanız, bu sorunu internet ağını değiştirerek çözebilirsiniz. Örneğin, akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlıysa mobil veriyi açın ve ardından tekrar Instagram'a giriş yapmayı deneyin.

3. VPN'i Devre Dışı Bırakın

Akıllı telefonunuzda herhangi bir VPN servisi kullanıyorsanız VPN servisini devre dışı bırakmayı deneyin. VPN servisini devre dışı bırakmak, Instagram'a giriş yaparken karşılaşılan hatanın düzeltilmesine yardımcı olabilir.

4. Instagram'ı Güncelleyin

Bazen karşılaştığınız sorun, Instagram uygulamasının kendisinden kaynaklanabilir. Bu sebepten dolayı Instagram uygulamasını güncellemeyi deneyin. App Store ve Google Play Store uygulama mağazaları üzerinden Instagram uygulamasını hızlı ve pratik bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Güncelleme işlemini gerçekleştirdikten sonra tekrar Instagram hesabınıza giriş yapmayı deneyin.

5. Önbelleği Temizleyin

Instagram'a giriş yaparken hata ile karşılaşıyorsanız, Instagram uygulamasının önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Instagram'ın önbelleğini temizleyerek karşılaştığınız sorunu düzeltebilirsiniz. Instagram'ın önbelleğini temizleme işlemini akıllı telefonunuzun ayarlar sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

6. Farklı Hesap Kullanarak Instagram'ı Yükleyin

Instagram uygulamasını kaldırdıktan sonra farklı bir hesap kullanarak akıllı telefonunuza yüklemeyi deneyebilirsiniz. Yani, iPhone kullanıyorsanız farklı bir Apple kimliği ile App Store'dan Instagram'ı indirin. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıyorsanız farklı bir Google hesabı ile Google Play Store üzerinden Instagram'ı indirin.

7. Telefon Numaranızla Giriş Yapın

Daha önce telefon numaranızı Instagram hesabınıza eklediyseniz, telefon numarasını hesabınıza giriş yapmak için kullanabilir veya şifrenizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Şifre değiştirme işlemi için "Şifreni mi unuttum" butonuna tıklayın. Ardından açılan sayfa üzerinden telefon numaranızı girin. Bu işlemin ardından akıllı telefonunuza bir kod gönderilecektir.