Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da çok fazla vakit geçirmekteyiz. Öyle ki günün 12 saatinde en fazla, yani yarısından fazla zaman geçiren kullanıcılar bulunmaktadır. Instagram son zamanlarda ne kadar vakit geçirdiğinizi görebileceğiniz bir sistem geliştirdi. Peki Instagram'da geçirilen süre nasıl bakılır? Sizler için adım adım anlatıyoruz.

Instagram'da Geçirilen Süre Nasıl Bakılır?

İlk olarak Instagram hesabınızı cihazınızdan açın.

Daha sonra profil kısmına gelin.

Sağ üst köşede bulunan 3 çizgi butonuna dokunun.

Açılan pencereden ayarların altında bulunan hareketlerin kısmına basın.

Geçirilen süre seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra bir hafta içinde günlük ortalama Instagram'da ne kadar süre geçiriyorsunuz görmüş olacaksınız. Bu sayede eğer Instagram'da çok fazla vakit harcıyorsanız geçireceğiniz süreyi buradan bakarak, zaman sınırlaması araya ayarlayabilirsiniz. Peki, Instagram'da günlük süre sınırı nasıl ayarlanır? Sizler için anlatıyoruz.

Instagram Günlük Süre Sınırı Ayarlama

Instagram'ı açın.

Daha sonra profil sekmesine gelin.

Sağ üst köşede bulunan seçeneğe dokunun.

Hareketlere seçeneğine basın.

Geçirilen süre kısmına gelin.

Aşağıda bulunan günlük süre sınırı ayarla kısmına dokunun.

Instagram'da ne kadar geçirebileceğinizi buradan ayarlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra instagram'dan zaman kaybetmemek adına günlük limit koyabilir ve gününüzü daha verimli geçirebilme olanağını kendinize tanımlayabilirsiniz.

Instagram'da Geçirilen Sürenin Tamamı Görülebilir mi?

Instagram'ın böyle bir özelliği olmamasına rağmen Instagram'da geçirilen sürenin tamamını görmek istiyorsanız, telefon takip uygulamaları kullanarak ne kadar vakit geçirdiğiniz de hangi uygulamalarda ne kadar zaman harcadığınızı görebilirsiniz. Bu sayede Instagram'da ne kadar vakit geçirdiğinizi geçmiş olmasada gelecekte takip ederek izleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde Instagram'da geçirilen süre nasıl görülür, Instagram'da geçirilen süre sınırı nasıl ayarlanır? Sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram'da günlük ortalama ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.