Instagram Genç Hesap Nedir? Nasıl Kullanılır?

Instagram, hemen her yaş grubundan kullanıcının aktif olarak vakit geçirdiği sosyal medya platformlarının başında geliyor. Uygulamanın dünya çapındaki en aktif kullanıcılarının yaş ortalaması 18-34 aralığında gibi gözükse de aslında 18 yaş altı Instagram kullanıcılarının da sayısı oldukça fazla.

Popüler sosyal medya uygulaması, henüz reşit olmayan bu yaş grubundaki kullanıcılara yönelik bir yenilik getiriyor. Artık Instagram genç hesabı sayesinde 18 yaş altı kullanıcılar için daha iyi bir kullanıcı deneyimi. Sunulması hedefleniyor. Peki, Instagram genç hesap tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? İçeriğin devamında bu konuyu irdeliyoruz.

Instagram Genç Hesap Nedir?

Genç hesapları olarak tanıtılan yeni uygulama ile Instagram’da vakit geçiren 18 yaş altı kullanıcıların bazı içeriklere erişimi sınırlı hale getiriliyor. Gençleri uygunsuz içeriklerden korumak amacıyla getirilen yeni kısıtlamalar bazı ülkelerde yürürlüğe girdi.

Aynı zamanda Instagram genç hesap uygulaması, reşit olmayan kullanıcıların diğer kullanıcılarla etkileşimlerine ilişkin sınırlamaları da içeriyor. Koruyucu bir yenilik olarak nitelendirebileceğimiz bu hesap türü ile ergenlik çağındaki kullanıcıların iletişime geçebileceği kişiler ve görüntüleyebileceği içeriklerle ilgili kısıtlamalar yapılacak.

Instagram Genç Hesap Nasıl Kullanılır?

ABD, İngiltere, Avusturya ve Kanada’da 17 Eylül 2024 itibariyle yürürlüğe giren uygulama yavaş yavaş tüm ülkelerde aktif hale gelecek.Meta’nın kendi internet sitesinde yaptığı açıklama doğrultusunda genç hesap uygulamasının AB’de 2024 yılının sonlarına doğru kullanılabilir hale geleceğini anlıyoruz.

Türkiye’de ise diğer ülkeler ile birlikte 2025 yılının başlarında genç hesap uygulamasının aktif hale geleceği belirtiliyor. Bu tarihten sonra 18 yaş altı kullanıcılar Instagram hesabını açtığında önceden belirlenmiş bazı kısıtlamalarla sosyal medya deneyimlerini sürdürebilecek.

Bu kısıtlamalardan ilki keşfet ve reels bölümlerinde filtrelenmiş içeriklerin gösterilecek olması. Bunun yanında bu yaş grubundaki kullanıcılara ait hesaplar ‘gizli hesap’ statüsünde yer alacak. Yani, genç hesapları sadece takip isteği kabul edilen kullanıcılar takip edebilecek.

Hali hazırda uygulamayı kullanmakta olan 18 yaş altı kesimin hesapları ise otomatik olarak ‘genç hesap’a dönüştürülecek.

Bu uygulama kapsamında gençlerin hesabına gelen kısıtlamaları kaldırmak için hesabın ebeveyn hesabına bağlanması gerekiyor. 16 yaş altı kullanıcılar için geçerli olan bu kural sayesinde sosyal medyada ebeveyn kontrolü etkili hale gelecek.

Siz bu uygulamayı nasıl buldunuz? Instagram genç hesap uygulaması reşit olmayan kullanıcıların sosyal medyadaki deneyimlerini sizce nasıl etkileyecek? Genç hesap uygulamasında ne tür kısıtlamaların olmasını bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.