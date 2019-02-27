Instagram'da Sizi Takibi Bırakanları Görmek için Yapmanız Gerekenler

Her Instagram kullanıcısı, fotoğraflarının daha fazla beğeniye ulaşmasını istiyor ve bu, daha fazla takipçiye ihtiyacı oldukları anlamına geliyor. Yeni takipçiler kazanırken mevcut takipçilerinizi de göz önünde tutmanız gerekir. Instagram sizi takip etmeyi bırakan insanları öğrenmenize yönelik bir destek sunmuyor ancak çeşitli uygulamalar ve yöntemler sayesinde sizi takibi bırakanları öğrenebilirsiniz.

Takibi Bırakanları Öğrenmek

Google’da arama yapılınca binden fazla kaynak çıkıyor ama araştırma yapmak size göre değilse biz sizin için birkaç tanesini bir araya getirdik:

Ancak yukarıdaki kaynaklar veya arama motorları üzerinden ulaşabileceğiniz diğer kaynaklar, Instagram’da sizi takibi bırakanları öğrenmenizi mümkün kılmıyor. Instagram’ın üçüncü taraf uygulama geliştiricileri için koyduğu bu kural, Instagram’ın kimlerin sizi takipten çıkardığını öğrenmenizi istememesini işaret ediyor.

Bunun Dışında Hangi Bilgileri Öğrenebiliriz?

Üçüncü taraf uygulamalar, takipçi sayınızı izleyebiliyor ve birisinin takipten çıkması durumunda size bildirim gönderebiliyorlar. Anlaşılacağı üzere, şu an için sayısal veriler haricinde yararlanabileceğimiz bir kaynak yok. Bu veriler, uygulamanın yüklenmeden önceki zamanlar için geçerli değildir. Sizi takip etmeyi bırakanların sayısını ancak uygulamayı yükledikten sonra görebilirsiniz.

Instagram'da sizi takibi bırakanları öğrenmek için sıkıcı da olsa bir yöntem mevcut:

Yukarıda sizler için derlediğimiz uygulamalardan birini edindikten sonra Instagram hesabınız ile giriş yapın.

hesabınız ile giriş yapın. MagiMetrics ’e gidin ve kayıt olun. MagiMetrics’in haricinde CrowdBabble ve benzeri uygulamaları da kullanabilirsiniz.

’e gidin ve kayıt olun. MagiMetrics’in haricinde ve benzeri uygulamaları da kullanabilirsiniz. Instagram profilinizi analiz etmek için izin verin.

profilinizi analiz etmek için izin verin. Takipçilerinizin listenizi Excel veya ona benzer bir programa kaydedin.

veya ona benzer bir programa kaydedin. Kullandığınız uygulama, birinin sizi takibi bırakması üzerine bildirim gönderecektir, MagiMetrics ’e dönün ve yeni bir takipçi listesi oluşturun.

’e dönün ve yeni bir takipçi listesi oluşturun. Oluşturduğunuz listeyi daha önce Excel’de oluşturduğunuz liste ile karşılaştırıp kimin takibi bıraktığını öğrenebilirsiniz.

Bu genellikle sosyal medya uzmanlarının tercih edebileceği bir yöntemdir. MagiMetrics'in ücretsiz seçeneğini kullanıyorsanız yalnızca 100 kişiye kadar takipçi listesi oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için aylık 100$ ödemek zorundasınız. CrowdBabble ise liste başına 30$ istiyor.

Takibi Bırakanları Öğrenmek İçin Her Uygulamaya İzin Vermeyin

Instagram'da sizi takibi bırakanları göstereceğini iddia eden uygulamaların tamamına izin vermeyin zira hepsinin niyeti iyi olmayabiliyor. Önünüze gelen uygulamaya izin vermeniz, sizin için büyük bir tehdit oluşturmaktan başka bir işe yaramaz.

Yeterli izni elde eden uygulamalar, kişisel bilgilerinize kadar erişebilirler. Eğer daha önceden bunun gibi uygulamalara izin verdiyseniz bir an önce Instagram’a girmeli ve uygulama izinleri kısmından izni iptal etmelisiniz; ancak unutmamalısınız, izinleri iptal etmeniz, hesabınıza erişimlerinin kesileceği anlamına gelmez.