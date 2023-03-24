Instagram'da Hikaye Görenler Gözükmüyor, Çözümü Nedir?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunu kullanan pek çok kişi, Instagram'da hikaye görenler gözükmüyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun cevabını merak ediyor. Bu rehberde can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri açıkladık.

Instagram'da Hikayeler gözükmüyor sorunu yalnızca bir paylaşımda yaşanıyorsa yaptığınız paylaşımı henüz kimse görmemiş olabilir. Eğer yaptığınız paylaşımın üzerinden uzun süre geçtiyse ve birçok paylaşımda bu sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki çözüm yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

Instagram'da Hikaye Görenler Gözükmüyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Instagram sunucularını kontrol edin.

Uygulamayı kapatıp açın.

Telefonu yeniden başlatın.

Instagram hesabınıza tekrar giriş yapın.

Instagram'ın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı güncelleyin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Instagram destek ekibiyle iletişime geçin.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Instagram'da hikaye bakanlar gözükmüyor sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak internet bağlantısını kontrol edin. Eğer internet bağlantısında bir problem varsa modemin güç butonuna basın ve fişini çekin. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra tekrar fişi takın ve modemin butonuna basın.

Instagram Sunucularını Kontrol Edin

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem Instagram sunucu durumunu kontrol etmektir. Bunun için Down Detector gibi hizmetleri kullanabilirsiniz. Eğer sunucularda herhangi bir sorun görünmüyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Uygulamayı Kapatıp Açın

Sunucularda ve internet bağlantısında problem yoksa uygulamayı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Kapatıp açma işlemini gerçekleştirdikten sonra hikayelerinizi kontrol edin.

Telefonu Yeniden Başlatın

Telefonu kapatıp açmak, yazılımsal bazı problemlerin düzelmesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla telefonun yan tarafında konumlanan güç butonuna bir süre basılı tutarak kapatma menüsüne erişin. Cihazı yeniden başlattığınız hâlde sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Instagram Hesabınıza Tekrar Giriş Yapın

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinde yer alan hesabınızdan çıkıp yeniden giriş yapmak, söz konusu problemin düzelmesini mümkün hâle getirebilir. Hesabınıza yeniden giriş yaptıktan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Instagram'ın Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsünü açın.

"Uygulamalar" kategorisine girin.

Instagram'ı seçin.

"Depolama" bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Akıllı telefonunuzda yüklü olan sosyal medya uygulamasının önbelleğini temizlemek için öncelikle cihazın ayarlar sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisini açın ve listeden Instagram'ı seçin. Depolama bölümünü açın ve ardından "Önbelleği Sil" butonuna basın.

Uygulamayı Güncelleyin

Mobil cihazınızda yüklü olan popüler sosyal medya uygulamasını güncellemek için Play Store ya da App Store'u açın. Uygulama mağazasını açtıktan sonra Instagram sayfasını görüntüleyin. Eğer yeni bir güncelleme varsa yapın.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında Instagram'ı silip yeniden yüklemek de yer alıyor. Bunun için cihazın ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar kategorisine girin. Liste üzerinden Instagram'ı seçin ve "Sil" butonuna basın. Silme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı yeniden yükleyin.

Instagram'ın Destek Ekibiyle İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa Instagram'ın destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Sorun çözülene kadar Instagram benzeri uygulamalar kullanabilirsiniz.

Bu yazıda Instagram'da hikayeye bakanlar görünmüyor sorununun düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri açıkladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz