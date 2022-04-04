Instagram platformu, kullanıcıların her anlarını kolayca paylaşabildikleri oldukça popüler bir servis haline gelmiş durumda. Instagram profiliniz varsayılan olarak herkese açık olduğundan, yeni bir fotoğraf veya video paylaştığınızda tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları fotoğraflarınızı görebiliyor. Eğer, paylaştığınız içerikleri sadece takipçileriniz görsün istiyorsanız Instagram profil gizleme adımlarını uygulamanız gerekecektir. Bizler de bu rehberimizde, Instagram hesabı nasıl gizlenir? sorusunu en basit yoluyla cevaplandırıyoruz. Instagram hesap gizleme işlemini aşağıda anlattığımız birkaç adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan işlemleri anlatalım.

Instagram Hesabı Gizleme Nasıl Yapılır?

iPhone veya Android cihazınızda Instagram uygulamasını açın.

Uygulamanın sağ alt köşesindeki profil simgenize dokunun.

Profil sayfanızın sağ üst köşesindeki üç yatay çizginin simgesine dokunun.

Açılan bölümden Ayarlar'ı seçin.

Ayarlar sayfasında Gizlilik'i seçin.

Gizlilik sayfasının üst kısmında, Gizli Hesap'ın yanındaki düğmeyi sağa kaydırarak düğmeyi griden maviye çevirin.

Hesabınızı gizlemek, profilinizi daha az görünür hale getirmenin en kolay yollarından biridir. Birisi sonunda sizi bulsa bile, siz onlara açıkça izin vermedikçe gönderilerinizi göremezler. Gizlilik modunu Ayarlar > Gizlilik bölümüne gidip üst kısımdaki “Gizli Hesap” seçeneğini seçerek etkinleştirebilirsiniz. Instagram hesabınızı gizli yaptığınızda sizi zaten takip eden herkes sizi takip etmeye devam eder. Ancak yeni takipçiler yalnızca sizi takip etmek için istekte bulunabilecek (bu istekler Instagram bildirimler sekmenizde görünecektir) ve bu istekleri onaylayabilir veya reddedebilirsiniz.

Instagram hesabınız gizli olduğunda, tüm takip isteklerini onaylamanız gerekir ve yalnızca onayladığınız kişiler içeriğinizi görebilir. Birisi özel hesabınızı takip etmek isterse, uygulama ana sayfasının sağ üst köşesindeki kalp simgesinden size bildirim gelecektir. Hesabınızı herkese açıktan özele ayarladığınızda, sizi zaten takip eden herkes gizli hesabınızı takip etmeye devam edecektir. Bir takipçiyi kaldırabilir veya bir kullanıcıyı engelleyebilir, böylece bir istek göndermeden özel hesabınızı artık göremezler.

Unutmayın, özel hesabınızı takip etmeyen herkes size yine de mesaj gönderebilir.

Bilgisayarda Instagram Hesabı Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram web sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.

Ekranın sağ üst köşesindeki profil simgenize tıklayın ve açılır menüden Ayarlar'ı seçin.

Ayarlar sayfasının solundaki kenar çubuğu menüsünde Gizlilik ve Güvenlik sekmesini tıklayın.

Hesabınızı gizli yapmak için sayfanın üst kısmında Gizli Hesap'ın yanındaki kutuyu işaretleyin.

Hesabınızı bir kez gizli hale getirdiğinizde, istediğiniz zaman geri dönüp hesap ayarlarınız aracılığıyla tekrar herkese açık bir hesaba dönüştürebilirsiniz.

Paylaşımı kolaylaştırmak için Instagram, Facebook hesabınızı uygulamaya bağlamanıza izin verir. Instagram hesabınızı gizlemek istiyorsanız, Facebook bağlantınızı da Instagram hesabınızdan kaldırmanızı öneririz. Bu, insanların size ulaşmasını zorlaştıracaktır. İki hesabı bağladığınızda, sizi Facebook'ta ekleyen kişilerin "Kişileri Keşfet" sekmesinde çıkarsınız. Bunun için Ayalar > Hesap Merkezi > Profiller ve Hesaplar > Facebook > Hesap Merkezinden Kaldır adımlarını uyguladığınızda Facebook hesabınızı başarıyla Intagram'dan kaldırmış olursunuz.

Bazen Instagram, "hesabınız için bağlı deneyimleri devre dışı bırakmak" isteyip istemediğinizi onaylamanızı isteyecektir. Bunu onaylayın. Facebook hesabınızın bağlantısını kaldırdığınızda, Facebook arkadaşlarınız kişilerini senkronize etmeye karar verdiğinde artık Kişileri Keşfet sekmesinde görünmeyeceksiniz.

Intagram hesabınız ile ilgili bir güvenlik açığından şüpheleniyorsanız telefon numaranızı da kaldırabilirsiniz. Telefon numaranızı Instagram'dan kaldırmaya devam etmeden önce, iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini etkinleştiremeyeceğinizi unutmayın. Bunun çalışması için ayrıca doğrulanmış bir e-posta adresine sahip olmanız gerekir, çünkü Instagram sizinle iletişim kurmak için en az bir doğrulanmış iletişim kaynağı istemekte. Ayarlar > Güvenlik > İki Faktörlü Kimlik Doğrulama bölümüne gidip oradan kimlik doğrulamayı kapatarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Telefon numaranızı kaldırmak için profil simgesine dokunun ve “Profili Düzenle”yi seçin. “Kişisel Bilgi Ayarları”na kaydırın, telefon numaranız ikinci sırada olacaktır.

Telefon numaranız kaldırıldıktan sonra, sizi cep telefonlarına kaydeden kişiler, “Kişileri Bağla”yı etkinleştirdikten sonra artık sizi bulamayacaklar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.