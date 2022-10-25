Instagram Profilime Kim Baktı? Profilime Bakanları Görebilir miyim?

Sosyal medya kullanımının yoğunlaşması ile beraber neredeyse herkesin kendisine ait bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Günümüzde en çok kullanılan platformlardan biri olan Instagram’ın ise kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Instagram kullanıcılarının cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri de ‘Instagram profilime kim baktı?’ Peki, Instagram’da profilinizi görüntüleyen kişilerin kim olduğunu görmenin bir yolu var mı? Instagram profiline bakanlar nasıl öğrenilir?

Instagram Profiline Bakanlar Nasıl Öğrenilir?

Hikayeler

Beğeniler

Uygulamalar

Hikayeler

Instagram profilinize bakanları görmek birçok kimsenin en çok istediği özellikler arasında yer alıyor. Eğer sıkı bir takipçiniz varsa, profilinize baktıktan sonra iz bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak, stalk konusunda iyi olmayan biri pek tabiiki gerisinde iz bırakabilir. Instagram profilinize kimin baktığını anlamanın en kolay yollarından biri platformun sunduğu ‘hikaye’ özelliği.

Son 24 saat içerisinde bir hikaye paylaşımı yaptıysanız, profilinize bakan kişi hikayenizi de görüntülemiş olabilir. 24 saat geçmeden hikayenizi görüntüleyen kişileri kontrol ederek, profilinizi ziyaret eden yabancı kişileri görebilirsiniz.

Beğeniler

Profilinize bakan bir kişi yanlışlıkla bir fotoğrafınızı veya videonuzu beğenebilir. Birçok kullanıcı özellikle dokunmatik telefonlarından profile bakma işlemini gerçekleştirdiği için yanlışlıkla da olsa gönderileri beğenebiliyor. Böyle bir durumda kişi beğenisini hemen geri çekmiş bile olsa, bu beğeninin bildirimi size ulaşır.

Bu şekilde profilinize bakan bir kişiyi görmüş olursunuz.

Uygulamalar

Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi, iyi bir stalker hikaye veya beğeni atma gibi bir hataya düşmez. Bu nedenle, profilinize bakan bir kişiyi bu yöntemle her zaman göremeyebilirsiniz. Bu nedenle birçok kişinin aklına ilk olarak üçüncü taraf uygulamalar gelmekte. Ancak bu uygulamaların pek de bir güvenliği ve doğruluğu yok ne yazık ki.

Instagram Profilime Kim Baktı Uygulamaları Güvenli Mi?

Bu tarz programlar, Instagram’da profilinizi görüntüleyen kişileri size gösteremez. Bunun nedeni ise Instagram’ın ‘Gizlilik Kuralları’ nedeniyle hiçbir kullanıcının, hesabını kimin izlediğini takip edememesi. Bu daha önceki hiçbir üçüncü taraf uygulamayla mümkün olmadığı gibi muhtemelen hiçbir zaman da mümkün olmayacak.

Bu nedenle ‘Instagram profilime bakanlar’ gibi uygulamalar size hiçbir zaman doğru cevabı vermeyecektir. Bu uygulamalar, uygulama mağazalarında yüksek yıldıza ve olumlu yorumlara sahip olabilirler, ancak birçoğu tamamen aldatmacadan ibaret. Bu nedenle ‘Instagram profilime kim baktı’ gibi uygulamaların ne ücretsizi ne de ücretlisi işe yaramayacaktır.

Bunun dışında bu tarz uygulamalar, oldukça zararlı olabilir. Uygulamaya kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparsanız, kendi özel bilgilerinizi kendi ellerinizle uygulamaya vermiş olursunuz. Bunun sonucunda ise hesabınızı kaybetmeniz çok olası.

Yaygın olarak karşılaşılan sorunlardan bir diğeri ise kullanıcıların farkında olmadan hiç tanımadıkları hesapları takibe alması.