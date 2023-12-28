Instagram’da Hesabınız Shadowban Yediyse Yapmanız Gerekenler

Instagram gönderileri eskisi kadar beğenilmiyorsa ve hikayeler daha az görüntülenmeye başladıysa hesap Shadowban yemiş olabilir.

Aynı zamanda hikayelere müzik eklemeye çalışıldığında hata veriyorsa Shadowban’dan kaynaklanabilir.

Biz de bu yazımızda böyle durumlarda neler yapılacağından bahsettik. İşte Instagram hesabınız Shadowban yediyse yapılması gerekenler rehberi!

Instagram Hesabından Shadowban’ı Kaldırma Yöntemleri

Instagram hesabınız Shadowban yediyse yapılması gerekenler şunlardır:

1. Instagram Hesabı Kontrol Edilmeli

Instagram hesabının kısıtlanıp kısıtlanmadığının öğrenilmesi için öncelikle Instagram Topluluk Kurallarını ihlal eden gönderi ve hikayeler yayınlanıp yayınlanmadığına bakılmalıdır. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;

Ekranın sağ alt köşesinde konumlanan profil fotoğrafına tıklanarak profile girilmelidir.

Ekranın sağ üst köşesindeki üç çizgi olan simgeye tıklanarak “Ayarlar ve Gizlilik” kısmına dokunulmalıdır.

“Daha Fazla Bilgi ve Destek” alanından “Hesap Durumu” sekmesi görüntüleninceye kadar kaydırılır.

Yukarıdaki adımların ardından Instagram Topluluk Kuralları ihlali olup olmadığı net anlaşılır. Eğer Shadowban’ın nedeni ihlalse kullanıcı bu duruma itiraz edebilir ya da ilgili gönderiyi düzenleyebilir. Instagram hesabından Shadowban’ı kaldırmak için gönderi tamamen de silinebilir.

2. Instagram Topluluk Kurallarını İhlal Eden Tüm İçerikler Silinmeli

Instagram’da topluluk kurallarını ihlal eden içerikler yayınlandıysa hesabın Shadowban yemesine sebep olur. Böyle durumlarda mutlaka Instagram Topluluk Kurallarını ihlal eden içerikler silinmelidir. Instagram Topluluk Kurallarını ihlal eden içerikler şu şekilde kaldırılabilir;

Gönderilerin sağ üst köşesinde konumlanan üç noktaya tıklanmalıdır.

Görüntülenen menü üzerinden “Sil” seçeneğine tıklanır.

Gönderinin hesaptan kalıcı olarak kaldırılması için “Sil” seçeneğine basılır. Silme işleminin onaylanması için yeniden “Sil” butonuna tıklanır.

Topluluk kuralları ihlali, hikayeler kısmında da gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihlal varsa hikaye de mutlaka silinmelidir.

3. Instagram’da Yasak Olan Hashtaglerin Kullanılması Durdurulmalı

Instagram hesabınız Shadowban yediyse yapılması gerekenler arasında yasak olan hashtaglerin kaldırılması da yer alıyor. Instagram’da hesabın görünürlüğünü artırmada hashtag kullanımı çok önemlidir.

Fakat bazı hashtag’ler Instagram Topluluk Kurallarına aykırıdır. Bu sebeple Instagram’ın yasakladığı hashtag’ların kullanılıp kullanılmadığına mutlaka bakılmalıdır. Yasaklı hashtag’ler kullanıldıysa hızlıca gönderiden kaldırılmalıdır.

Örneğin; Instagram’da “#alone, #snapchat” vb. etiketlerin kullanımı yasaklanmıştır. Bir hashtag’in Instagram Topluluk Kurallarını ihlal ettiğini onu arama çubuğuna yazarak öğrenebilirsiniz.

Hashtag, sonuçların olduğu alanda görüntülenemiyorsa yasaklı olabilir. Bunun yanı sıra hashtag’in Instagram Topluluk Kurallarını ihlal ettiği de belirtilebilir.

4. Instagram Hesabının Üçüncü Taraf Uygulamalara Erişimi İptal Edilmeli

Instagram Topluluk Kurallarına göre üçüncü taraf uygulamalar kullanan hesaplar kısıtlanabilir. Meta ile bağlantısı olmayan üçüncü taraf uygulamalar mutlaka hesaptan kaldırılmalıdır. Üçüncü taraf uygulamaların kaldırılması içinde şu adımlar izlenmelidir;

Profil fotoğrafına tıklayarak Instagram profiline girilmelidir.

Ekranın üst kısmındaki üç çizgi şeklindeki simgeye tıklanıp “Ayarlar ve Gizlilik > Web Sitesi İzinleri > Uygulamalar ve Web Siteleri” alanına giriş yapılmalıdır.

Instagram hesabına bağlı uygulamaların görüntülenmesi için “Etkin” butonuna dokunularak “Kaldır” seçeneğine basılır. Böylelikle Instagram’ın üçüncü taraf uygulamalara erişimi iptal edilmiş olur.

5. Instagram’daki Hassas Gönderiler için Uyarı Kullanılmalı

Instagram takipçilerini kötü etkileyecek içerikler için uyarı mutlaka yapılmalıdır. Örneğin; yaralı insan ya da hayvan resimleri paylaşılırken hassas gönderi olduğuna dair uyarıda bulunulmalıdır. Hassas gönderiler için uyarı yapılmadığı takdirde Instagram tarafından hesap kısıtlanabilir.

6. Instagram Hesabında Bot Faaliyetlerinden ve Spam Gönderilerden Uzak Durulmalı

Instagram hesabınız Shadowban yediyse yapılması gerekenler noktasında bot faaliyetlerin olup olmadığı da incelenmelidir. Instagram’da takipçi satın alma, birçok hesabı aynı anda takip etme, toplu yorum yapma ve çok sayıdaki gönderiyi o anda beğenme bot faaliyetleri olarak nitelendirilir.

7. Instagram’da Bir Süre Paylaşım Yapılmamalı

Instagram’da Shadowban yiyen hesaplar nedenini öğrenemediyse bir süre paylaşım yapmayı durdurmalıdır. Etkileşim düştüğü için gönderi yayınlamanın bir mantığı yoktur.

Bu sebeple paylaşımlara ara vermek en mantıklısıdır. İki hafta kadar Instagram’da paylaşım yapılmamalıdır. İki haftalık sürede hesap eski haline dönmezse Instagram’ın destek ekibiyle görüşülmelidir.