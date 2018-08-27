Instagram’da bazı kullanıcıların “mavi tik” olarak bilinen rozetlere sahip olduğunu fark etmişsinizdir. Hesabın gerçekten o kişiye ait olduğunu belirten bu simgeyi almak için ne yapmak gerekiyor? Sizler için bu rehberde Instagram’da hesap doğrulama nasıl yapılır? Anlatıyoruz.

Instagram Doğrulaması Nedir?

Instagram tanınmış kişiler, markalar vb. hesapların sahte olmadığını sizlere belirtmek için mavi tik rozetini hesaplara ekliyor. Bir kişi veya marka için sahte veya hayran hesapları şeklinde açılan hesapların hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu bu basit yöntemle anlayabiliyorsunuz.

Bunun yanında Instagram, doğrulanmış hesapları aktif olarak izlemediğini fakat hesabın kuralları ihlal etmeye başlamasıyla bu durumu iptal edebileceğini de belirtiyor.

Instagram’da Hesap Doğrulama Nasıl Yapılır?

Instagram’da hesabınızı doğrulamak ne yazık ki hiç kolay değil. Hesap doğrulama isteğinde bulunabileceğiniz bir sayfa şu anda mevcut olmadığından, Instagram bu hesaplara kendisi karar veriyor. Onbinlerce takipçiye sahip olsa bile hala doğrulanmış hesaba sahip olmayan kullanıcılar ve markaların yanında, KraftDressing gibi sadece 138 takipçiye sahip olan hesaplar doğrulanmış olabiliyor.

Sizler için sıralayacağımız ipuçlarını uygulayarak hesap doğrulaması için şansınızı artırabilirsiniz: