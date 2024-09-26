Instagram Keşfet Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Instagram Keşfet sıfırlama kuşkusuz pek çok kullanıcının nasıl yapıldığını merak ettiği bir işlem. Bildiğiniz üzere Keşfet sayfası ilgi alanlarınıza uygun hesaplarları ve içerikleri bulmanızı sağlayan bir alan. Ancak bu sayfa sosyal medya deneyimini zenginleştirdiği kadar sinir bozucu da olabiliyor.

Meraktan tıkladığınız birkaç hesap, dalgınlık ya da şaşkınla biraz uzun izlediğiniz harhangi bir reels türü Instagram Keşfet algoritmanızın tamamen "ele geçirilmesine" neden olabilir. Böyle durumlarda ise mutlaka Instagram Keşfet sıfırlama işlemi yapılmalıdır. Biz de bu rehberde Instagram Keşfet sıfırlama yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Instagram Keşfet Sıfırlama Adımları

Instagram algoritması içerik üretirken etkileşimleri takip ediyor. Özellikle Instagram algoritması Keşfet kısmına içerikler sunarken şu noktaları dikkate alıyor;

Takip edilen Instagram hesapları

Instagram’da etkileşime girilen hesaplar

Instagram’da beğenilen videolar ve fotoğraflar

Yalnız bazen Instagram algoritması yukarıdaki kriterleri dikkate almadan abuk sabuk içeriklerle Keşfet kısmını dolduruyor. Bu tarz durumlarla karşılaşanlar aşağıda belirtilen Instagram Keşfet’i değiştirme yöntemlerini deneyebilir:

Android’de Instagram Keşfet Sıfırlama

Instagram Keşfet sıfırlama Android cihazlarda takip edilmesi gereken adımlar şunlardır;

İlk olarak telefonun “Ayarlar” kısmına gidilir.

“Uygulamalar” ya da “Uygulama Yöneticisi” seçeneğine tıklanır.

Uygulama listesi içerisinden Instagram bulunarak tıklanır.

En son adımda “Verileri Temizle” ya da “Depolama” alanına gidilerek hem önbellek hem de veriler temizlenir.

iPhone’da Instagram Keşfet Sıfırlama

Instagram keşfet sıfırlama iPhone cihazlardaysa aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılır;

Instagram uygulaması açılıp profile girilir.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Ayarlar’a” basılır.

Ayarlar kısmından “Güvenlik” kısmına gidilerek “Arama Geçmişi Temizle” butonuna basılır.

Ekrana çıkan uyarı onaylanarak adımlar tamamlanır.

Aynı zamanda iPhone ve Android cihazlardan Keşfet sayfasında ilgilenilmeyen gönderiler için “İlgilenmiyorum” şeklinde bir geri bildirim verilebilir. Böylelikle algoritma kullanıcıyı net şekilde anlayıp ona uygun içerikler sunar. Instagram Keşfet kısmında devamlı alakasız içeriklere rastlıyorsanız sıfırlama işlemini sık yapmanızı öneriyoruz.

Alakasız içeriklerden kurtulmak için Instagram Keşfet sıfırlama, haftada bir ya da 15 günde bir yapılabilir.