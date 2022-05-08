Dünyanın en popüler akış platformlarından biri olan Instagram, kullandığı algoritmalarla kullanıcıların zevklerine göre içerikler sunuyor. Ancak çoğu zaman kullanıcılar, yeni şeyler keşfetme ve farklı içerikler görme konusunda çok zorlanıyor. Sürekli olarak izlediğiniz videolarla ilgili olarak önünüze içerik çıkaran Instagram keşfet sekmesini sıfırlamak mümkün. Peki, Instagram keşfet sıfırlama için ne yapmanız gerekiyor?

Sosyal medya platformları her kullanıcı için belirli bir algoritma ile çalışıyor. Bu algoritmalar, kullanıcıların baktıkları veya izledikleri içeriklere göre şekilleniyor. Ancak hal böyle olunca, kullanıcılar bir süre sonra sürekli aynı tarz içerikleri görmeye başlıyor ve bu da can sıkıcı olabiliyor. İşte bunun önüne geçebilmek için Instagram keşfetinizi sıfırlayabilirsiniz. Biz de yazımızda Instagram keşfet sıfırlama için gerekli olan adımları detaylı bir şekilde açıkladık.

Instagram Keşfet Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Instagram Gönderiye Özel Sıfırlama

Instagram Toplu Keşfet Sıfırlama

Instagram Keşfet Sıfırlama iOS

Instagram Keşfet Sıfırlama Android

Instagram Gönderiye Özel Sıfırlama

Instagram uygulamasını açın.

Keşfet sekmesine tıklayın.

Artık görmek istemediğiniz bir gönderiye girin.

Ardından sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayın.

Çıkan seçenekler arasından ‘İlgilenmiyorum’ seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Görmek istemediğiniz diğer gönderiler için de aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Instagram Toplu Keşfet Sıfırlama

Instagram uygulamasına giriş yapın.

Profil sekmenize girin.

Buradan ‘Ayarlar’ kısmına gidin.

‘Güvenlik’ sekmesine tıklayın.

Ardından ‘Arama Geçmişini Temizle’ seçeneğine basın.

Karşınıza çıkan ekranda ‘Tümünü Temizle’ seçeneğine dokunun.

İşlemi onaylayın.

Instagram Keşfet Sıfırlama iOS

iPhone cihazınızda Instagram hesabınızı açın.

Kendi profilinize giriş sağlayın.

Daha sonra telefonunuzun ayarlar bölümüne girin.

Biraz aşağıda yer alan ‘genel ayarlar’ bölümüne tıklayın.

Burada iPhone saklama alanı bölümüne giriş yapın.

Saklama alanını yönet kısmına tıklayın.

Tüm uygulamaları karşınızda görebileceğiniz bu alanda Instagram’ı bulun.

Uygulamanın üzerine tıkladıktan sonra kaldır butonuna tıklayın.

Kaldırma işlemi esnasında verilerin silinip silinmeyeceği hususunda bir soru yöneltilecektir. Buna onay verin.

Instagram’ı tekrar indirin.

Instagram Keşfet Sıfırlama Android