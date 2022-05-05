Instagram Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Kullanıcı adınız Instagram profilinizde en çok göze çarpan öğelerden biridir. Sahip olduğunuz kullanıcı adı başka biri tarafından alınamaz ve size özeldir. Peki bu adı istediğimiz zaman değiştirebilir miyiz? Evet, bununla ilgili hiçbir sınırlama yok. Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi hakkındaki tüm detayları bu içerikte bulabilirsiniz.

Instagram'da isim değiştirme konusuna geçmeden önce kullanıcı adı hakkında kısa birkaç noktaya değinelim. Kullanıcı adınız, profilinizdeki görünen adınızdan farklıdır. Görünen adınız profil resminizin hemen altında yer alır. Bu da kullanıcı adı gibi değiştirilebilir, fakat ondan farklı olarak emoji ve özel karakterleri destekler. Ayrıca kişiye özel değildir, yani görünen adınız farklı bir Instagram kullanıcısı tarafından da kullanılabilir.

Instagram kullanıcı adınız profilinizin en üst kısmında ve aynı zamanda profil url'sinin sonunda görünür. Kullanıcı adı en fazla 30 karakter olabilir ve yalnızca harf, rakam, nokta ve alt çizgi içerebilir. İçerisinde emojiler ve Türkçe karakterler kullanılamaz.

Instagram Kullanıcı Adı Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Kullanıcı adınızı istediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz, Instagram bununla ilgili herhangi bir sınırlama yapmıyor. Kullanıcı adı değiştirme işlemini ister telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Sizler için aşağıda iki farklı yoldan da detaylı bir şekilde anlatıyor olacağız.

Telefondan Instagram Kullanıcı Adı Değiştirme

Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Sağ alttaki profil simgenize dokunun.

Biyografinizin altındaki Profili Düzenle'ye dokunun.

Kullanıcı adı alanına yeni kullanıcı adınızı girin.

Sağ üstteki onay işaretine dokunun.

Instagram kullanıcı adınızı telefonunuzdaki mobil tarayıcınız veya Instagram uygulaması üzerinden değiştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle hesabınıza giriş yapın ve sağ altta yer alan, profil resminizin göründüğü simgeye dokunun. Profilinizin olduğu sayfaya geçiş yapmış olacaksınız. Burada biyografinizin altındaki Profili Düzenle butonuna dokunun. Karşınıza çıkan sayfadaki Kullanıcı adı yazan alana istediğiniz yeni kullanıcı adınızı yazıp sağ üstteki onay simgesine dokunmanız yeterli.

Bilgisayardan Instagram Kullanıcı Adı Değiştirme

Instagram web adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın.

Sağ üstteki profil simgenize tıklayın.

Ayarlar'ı şeçin.

Profili Düzenle'yi tıklayın.

Kullanıcı adı alanına yeni kullanıcı adınızı girin.

Sayfanın altındaki Gönder'e tıklayın.

Instagram isim değiştirme işlemini PC üzerinden de kolayca tamamlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle Instagram web adresine gidip hesabınıza giriş yapın. Sağ üst kısımda yer alan profil simgenize tıklayın ve açılan sayfadan Ayarlar'ı seçin. Burada karşınıza çıkan seçenekler arasındam Profili Düzenle'yi tıklayın. Kullanıcı adı yazan alana istediğiniz yeni kullanıcı adınızı yazıp sayfanın altındaki Gönder'e tıklamanız yeterli olacaktır.

Daha önce başkası tarafından alınmış bir kullanıcı adı belirlediyseniz sistem hata uyarısı verecektir. Kullanıcı adınız başarıyla değiştikten sonra eski kullanıcı adınıza tekrar dönmek için en az 14 gün beklemeniz gerekiyor. Değişiklik sonrasında, o zamana kadarki tüm paylaşımlarınız, yorumlarınız ve beğenilerinizdeki kullanıcı adınız değişecek. Bununla birlikte, daha önce sizden bahsedilen hikayelerde görünen kullanıcı adınız ise aynı kalacaktır.