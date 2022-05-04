Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan Instagram platformu ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Instagram’da farklılık yaratmak isteyen bazı kullanıcılar ise Instagram biyografi yaz tiplerini değiştirebiliyor. Daha hoş bir görüntü elde etmek isteyen kullanıcıların, Instagram’ın orijinal yazı tipi yerine farklı yazı tiplerini kullandığına sık sık şahit olmuşsunuzdur. Biz de bu yazımızda Instagram yazı tipi nasıl değiştirilir sorusunu sizler için yanıtladık.

Instagram Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

Çeşitli Web Sitelerinden Faydalanarak

Çeşitli Web Sitelerinden Faydalanarak

Instagram yazı tipinizi değiştirmek için çeşitli internet sitelerinden faydalanabilirsiniz. Bu sitelerde dilediğiniz şeyi yazarak farklı fontlardan birini seçebilirsiniz. Ardından yazdığınız şekilli yazıyı kopyalayarak Instagram biyografi kısmına yapıştırabilirsiniz. Bunun için;

Öncelikle telefonunuzda veya bilgisayarınızdan font değiştirmek için gerekli olan sitelere giriş yapın.

Sayfada yer alan bölüme fontunu değiştirmek istediğiniz metni yazın.

Yazınızı tamamladıktan sonra farklı fontlarla yazılmış hallerini görebilirsiniz.

Bunun ardından dilediğiniz bir fontu kopyalayarak Instagram biyografinize yapıştırabilirsiniz.

Instagram Yazı Tipi Değiştirmek İçin Kullanabileceğiniz Siteler Neler?